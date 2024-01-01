Erdal Erzincan

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Arayıp gezerken benim bulduğum
Seni seven senden nasıl ayrılır
Hayallerin etti beni perişan
Hayallerim senden nasıl ayrılır
***
Aşkına düsmüşem sevdanda yana
Gönül arz-ı halim ayandır sana
Senden ayrı gezmek düşermi bana
Can kaş-ı kemandan nasıl ayrılır
***
Aşığıyam ey dur canda cananım
Sensiz karar kılmaz cisminde canım
Ben kuluyum Ali benim sultanım
Kul olan Sultandan nasıl ayrılır
-
Gurbet elde baş yastığa gelende
Acep nic olur hali garibin
Gelen olmaz giden olmaz yanına
Sızlar yüreğinin başı garibin
***
Anam yokki yana yaş döke
Bacım yokki saçlarından saç döke
Gardas yokki mezerime taş dike
Bir çalıdır mezar taşı garibin
-
Gülyüzünü görüp divan oldum
Beni mahzun etti sevdan sevdigim
Cemalin şemine pervane oldum
Salarım kendimi nara sevdiğim
***
Nazar kıl aşıka ömrümün varı
Sinemin zahmına melhem ol gayrı
Gel kerem et bana lütfeyle bari
Sensin her derdime deva sevdigim
***
Sen saçı Leyla'ya olmuşum Mecnun
Görmedim sen gibi bir güzel canan sevdiğim
Bu Emrah garibi eyleme mahzun
Razı olmaz buna hüda sevdiğim
-
Aşağıdan gelir
Hozalı gelin
Topla fistanını
Toz olur, gelin
Topla fistanını
Toz olur, gelin
***
Galdırsam perçemi
Baksam yüzüne
Eller arif olmuş
Söz olur, gelin
Eller arif olmuş
Söz olur, gelin
***
Aşağıdan gelir
O yârin göçü
Nere goya'm, gide'm?
Canımın içi
Nere goya'm, gide'm?
Canımın içi
***
Ölünce kabrime
Gelmezsen eğer
Yanıma goysunlar
Verdiğin saçı
Yanıma goysunlar
Verdiğin saçı
-
Be felek senin elinden
Hem yanarım hem ağlarım
Gece gündüz ağlar gözüm
Başımı döğer ağlarım
***
Çağırırım gani deyi
Gel ağlatma beni deyi
Kimi görsem seni deyi
Yüzüne bakar ağlarım
***
Lütfeyle beyim urandır
Gözümün yaşı barandır
Kaygılı gönlüm virandır
Hicrini çeker ağlarım
***
Karacaoğlan düştü derde
Gece gündüz yanar narda
Hak kadı olduğu yerde
Kabrimden çıkar ağlarım
-
Bugün yine duman sardı başımı
Gönlümün gamını almadı dağlar
Eler oldum topragını taşını
Tükendi dermanım kalmadı dağlar
Yaralı dağlar sıralı dağlar dumanlı daglar oy
***
Taşlar üzerime toprak tenime
Yol vermedi dağlar gidem yarime
Yürek mi dayanır ahu zarıma
Var gücümle vurdum sineme dağlar
Yaralı dağlar sıralı dağlar dumanlı dağlar oy
-
Kova kova indirdiler yazıya aman aman
Kova kova indirdiler yazıya aman aman
Dut ettiler algın ala tazıya
Dut ettiler algın ala tazıya
***
İş başa düşünce bakmaz kuzuya aman aman
İş başa düşünce bakmaz kuzuya aman aman
Kaç, kuzulu ceylan; kaç, avcı geldi
Avcılar elinden kaç kuzun kaldı
Kaç, kuzulu ceylan; kaç, avcı geldi
Avcılar elinden kaç kuzun kaldı
***
Zalim avcı düşmüş gelir izine aman aman
Zalim avcı düşmüş gelir izine aman aman
Al kanlar akıtmış iki dizine
Al kanlar akıtmış iki dizine
***
Mor sinekler konmuş ah o gözüne aman aman
Mor sinekler konmuş ah o gözüne aman aman
Kaç, kuzulu ceylan; kaç, avcı geldi
Avcılar elinden kaç kuzun kaldı
Kaç, kuzulu ceylan; kaç, avcı geldi
Avcılar elinden kaç kuzun kaldı
-
-
Gitme turnam gitme bir sualim var
Turnam neden düştün sen bu yollara
Sana söyleyecek gizli halim var
Turnam neden düştün sen bu yollara
Allı da turnam telli de turnam bir gözleri sürmeli
***
Ağlamışsın gözlerinin yaşına
Ugramışsın zemherinin kışına
Karlı ovalarda senin işin ne
Turnam neden düştün sen bu yollara
Allı da turnam tellide turnam sinen de yaralandı mı
-
Eyvah neler açtın başıma benim
Beni ellik ellik gezdiren dilim
Her zaman karıştın işime benim
Sarılmıs yarayı azdıran dilim
***
Çıplak yalan gerçek yere konulmuş
Ol sebebten nice cana kıyılmış
Doğruyu söylemek küfür sayılmış
Çakalı çukalı kızdıran dilim
***
Pir Sultan'da şahı sevdim susmadım
Bedrettin'de asla kine kusmadım
Umudumu dost dost diye kesmedim
Nesimi'yi diri yüzdüren dilim
***
Kızıl güller açtın kozalarımda
Fidanlar suladın gözelerimde
Bana yoldas oldun dizelerimde
Adımı Emekçi yazdıran dilim
-
Eridim aşkınla ben yana yana
Kerem küllü külhan közlü nazlı yar
Bulunmaz benzerin baksam ne yana
Efendim tabibim cananım
İrem dilli direm sözlü nazlı yar
Efendim tabibim
İrem dilli direm sözlü nazlı yar
Efendim tabibim cananım
İrem dilli direm sözlü nazlı yar
Efendim tabibim cananım
***
Şeklinin tarifi yaratmadan zor
Şems-i nur desem de gene olmuyor
Buluta bağlanmış aya benziyor
Efendim tabibim cananım
Mahi yüzlü ahu gözlü nazlı yar
Efendim tabibim
Mahi yüzlü ahu gözlü nazlı yar
Efendim tabibim cananım
Mahi yüzlü ahu gözlü nazlı yar
Efendim tabibim cananım
***
Zevraki'yi yakar bir ziyade nar
Ne derya söndürür ne buz ne de kar
İçtikçe içimi yakar ha yakar
Efendim tabibim cananım
Meşki bizli aşkı tuzlu nazlı yar
Efendim cananım
Meşki bizli aşkı tuzlu nazlı yar
Efendim tabibim cananım
Meşki bizli aşkı tuzlu nazlı yar
Efendim tabibim cananım
-
Girdim yârin bahcasına, çiçekler açmış
O yâr menim yüreğimde, yaralar açmış
O yâr menim yüreğimde, yaralar açmış
***
Gel, gel, gel gözelim gel
Gel bir görüm seni
Eğer gısmetim olarsan alaram seni
Eğer gısmetim olarsan alaram seni
***
Girdim yârin deryasına, gemim dolmadı
Küçük yaşta bir yâr sevdim, menim olmadı
Küçük yaşta bir yâr sevdim, menim olmadı
***
Gel, gel, gel gözelim gel
Gel bir görüm seni
Eğer gısmetim olarsan alaram seni
Eğer gısmetim olarsan alaram seni