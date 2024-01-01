Erdal Erzincan

Baş Bar - İkinci Bar - Dideban Üstündeyim Dideban Üstündeyim (Loy Loy Loy Loy Loy halım) Dal Boyun Kastındayım Erenler Dua Edin Ben Murat Üstündeyim *** Gidersen Yolun Olam Uzanım Kolun Olam Nerde Konak Edersen Orda Yorganın Olam *** Giderem Van'a Doğru Yolum İran'a Doğru Kes Başım Kanım Aksın Kadir Bilene Doğru

Al mendil Al mendil sende kalsın Sakla koynunda kalsın Ben murad alamadım Mendilim murad alsın *** Oy dağlar zalım dağlar Kurbanın olum dağlar Değmeyin yaralıyam Yaradır sözüm dağlar *** Perçemin yana yatır Kirpiğin bana batır Yar benim alın yazım Okunur satır satır *** Oy dağlar zalım dağlar Kurbanın olum dağlar Değmeyin yaralıyam Yaradır sözüm dağlar

Bugün Pazar-ı Aşktır Bugün pazar-ı aşktır muhtaç olan candan geçer Bugün pazar-ı aşktır muhtaç olan candan geçer Aşığı Sadık olanlar lebbi gülabdan geçer Düşmüşem cem hanesine ben ağlarım zar-ı zar Aşka düşen merdaneler hırkayla tacdan geçer Bir imrahi görse eğer ol sinemin dağını Bir imrahi görse eğer ol sinemmin dağını Ötüşür şeyda bülbüller görse hüsnün bağını Yüz yaşında ruhban görse gerdanının ağını İncili suya bırakır, vaz gelir hacdan geçer dost dost *** Şahinin salsa pençesin aniden kafdan kapar Şahinin salsa pençesin aniden kafdan kapar Dilber abitlik eyleme zahitler yoldan sapar Tutmuşam müjgan okuna garip sinemi siper Temrahın kahrı zehirdir yedi kat sacdan geçer Ben Emrah'ım, methederim yedi dillerde seni Ben Emrah'ım, methederim yedi dillerde seni Yedi iklim car köşede gurbet ellerde seni Hacılar hacca giderken çölde görseler seni Hayran olur mat kalırlar vaz gelir hacdan geçer dost dost

Gül Yüzlü Sultanım Gül yüzlü sultanım nemden incindin Söz katar araya eldir efendim Ben kulumun haki payına geldim Aradan noktayı kaldır efendim *** Hayal mayal gelir dostun sefası Budur aşıkların sultanı hası Maşuğun aşığa cevri cefası Böyle cevreyleme öldür efendim *** Pir Mehmed'im ilmin zatin bilenler Hayran olur dost cemalin görenler Kusur mu gözetir sultan olanlar Bazı kusur işler eldir efendim

Zöhrem Gelmedi - Yara Bende Sıra sıra gelen mektep uşağı anam uşağı uşağı (ah) Neden eller geldi Zöhrem gelmedi Ey vah hey ey ey ey Neden eller geldi Zöhrem gelmedi vah Aman aman aman aman aman aman Neden eller geldi Zöhrem gelmedi *** Turnam başın alıp gitmiş Kanadını kırıp gitmiş Ben o yare neyledim ki O yar benden çekip gitmiş *** Yara bende yara bende Sel sel olmuş akar bende Feryad ettim dağa taşa Dağ dayanmaz yara bende *** Felek derdim demem sana Desem fayda gelmez bana Sözüm yok haldan bilmeze Ben ağlarım yana yana

İlahi Dostun Bağına İlahi dostun bağına İlahi dostun bağına Girmek diler, can bülbülü Girmek diler, can bülbülü *** Açılmış gonca gülleri Açılmış gonca gülleri Dermek diler, can bülbülü Dermek diler, can bülbülü

Keklik Gibi Keklik gibi kanadımı süzmedim Murad alıp doya doya gezmedim Bu kara yazıyı kendim yazmadım *** Alnıma yazılmış bu kara yazı Kader böyle imiş, ağlarım bazı Gönül ey, sebep ey *** Alnıma yazılmış bu kara yazı Kader böyle imiş ağlarım bazı Gönül ey, sebep ey *** Geceleri uyku girmez gözüme Zalım yastık diken oldu yüzüme Uyma dedim, uydun eller sözüne *** Alnıma yazılmış bu kara yazı Kader böyle imiş, ağlarım bazı Gönül ey, sebep ey *** Alnıma yazılmış bu kara yazı Kader böyle imiş, ağlarım bazı Gönül ey, sebep ey

Gözlerim Yollarda Gözlerim yollarda uykular gelmez Gülbengin çektiğim erenler gelsin Kavim kardaşlarım halımden bilmez Halımı sırrımı bilenler gelsin Kavim kardaşlarım halımden bilmez Derdimi sırrımı bilenler gelsin *** Yoldaşım sandığın yolundan azar, yolundan azar Haldaşım sandığın fitneler düzer Ahd-ı ikrar verip ikrarın bozar Can verip ikrara duranlar gelsin Ahd-ı ikrar verip ikrarın bozar Can verip ikrara duranlar gelsin *** Binbir mana desem biri dinlenmez Cahillerin ağzı dili bağlanmaz Hakk'ı isteyenler hakla bağlanmaz Ali'nin yoluna varanlar gelsin Hakk'ı isteyenler hakla bağlanmaz O Pir'in yoluna varanlar gelsin *** Yürü Kasım Dede çareni ara, çareni ara Emek zahmet çekme nafile yere Yezid aslı talip gelmez bu yola Sırrımı kadrimi bilenler gelsin Yezid aslı talip gelmez bu yola Sırrımı kadrimi bilenler gelsin