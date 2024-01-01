Erdal Erzincan

Bugün Ayın Işığı Bugün ayın ışığı Elinde bal kaşığı Gine nerden geliyon da Mahlenin yakışığı Gine nerden geliyon da Mahlenin yakışığı *** Vay nerdesin nerdesin Kaldır canın' perdesin' Diyeceğim çok amma da Pek kalabalık yerdesin Diyeceğim çok amma da Pek kalabalık yerdesin *** Köprüden geçti gelin Elinde testi gelin Sallan boyun' göreyim de Gençliğim geçti gelin Sallan boyun' göreyim de Gençliğim geçti gelin *** Vay ne olur ne olur Sevda sırınan olur Gözdür âlemi gezer de Gönül birinen olur Gözdür âlemi gezer de Gönül birinen olur

Kara Camışlar Kara camışları saldım bayıra Döğüşü döğüşü indi çayıra Deyin güvegiye de gele ayıra Güveginin işini mevlam kayıra *** Giderem giderem Dudu kumru gibi durmaz öterem öterem Gelin helallaşın ben de giderem giderem *** Bir oda yaptırdım döşetemedim Üç günlük ömrümü beş edemedim Zalim felek ile başedemedim ben nedim Bu kara bahtıma küsmüş giderem *** Giderem giderem Dudu kumru gibi durmaz öterem öterem Gelin helallaşın ben de giderem giderem

Dost Dost Diye Hayaline Yeldiğim Dost dost diye hayaline yeldiğim, yeldiğim Dost ise ayırmış özünü benden Çatık kaşı benlerini saydığım, saydığım Dost ise çevirmiş yüzünü benden Dost ise çevirmiş yüzünü benden, ey-ey-ey-ey güzelim *** Hani dost uğruna can baş verenler, verenler Hasbeten söylesin gözle görenler Şimdi bizden yüz çevirmiş yarenler, yarenler Evvel çektirmezdi gözünü benden Evvel çektirmezdi gözünü benden, ey-ey-ey-ey güzelim *** Gözüm yaşı döner mola sellere, sellere Bu ayrılık har düşürür güllere Evvel aşinaydım herbir hallere Şimdi sakınıyor sözünü benden Şimdi sakınıyor sözünü benden, ey-ey-ey-ey-ey güzelim

Felek Şad Olacak Günün Görmedim Felek şad olacak günün görmedim, canan görmedim Garip gönlüm bir efkara düşürdün El uzadıp gonca gülün dermedim Bülbül gibi intizara düşürdün, canan düşürdün *** El uzadıp gonca gülün dermedim Bülbül gibi intizara düşürdün, canan düşürdün *** Bir zülfü siyahım elimden aldın, cananım aldın Günahım neyidi, hey zalim n'oldun? Ahırında beni gurbete saldın Akıl ermez bir diyara düşürdün, canan düşürdün *** Ahırında beni gurbete saldın Akıl ermez bir diyara düşürdün, canan düşürdün *** Akıl ermez şu feleğin işine, canan işine Doyulur mu cümbüşüne, cuşuna? Ahırında ağu kattı aşıma Eyuba dert verip yara düşürdün, canan düşürdün *** Ahırında ağu kattı aşıma Eyuba dert verip yara düşürdün, canan düşürdün

Gel Güzel Yola Gidelim Gel güzel yola gidelim Gel güzel yola gidelim Adı güzel Ali ile efendim tabibim Açlar doyar susuz kanar Leblerinin balı ile Leblerinin balı ile Açlar doyar susuz kanar Leblerinin balı ile Leblerinin balı ile *** İçilmez dolu içilmez İçilmez dolu içilmez Sevgili yardan geçilmez efendim tabibim İkisi birdir seçilmez Has bahçanın gülü ile Has bahçanın gülü ile İkisi birdir seçilmez Has bahçanın gülü ile Has bahçanın gülü ile *** Erenler lokması nurdur Erenler lokması nurdur Lokmaya elini sundur efendim tabibim Pir Sultan'ım kadim yoldur Ali'm kendi yolu ile Ali'm kendi yolu ile Pir Sultan'ım kadim yoldur Ali'm kendi yolu ile Ali'm kendi yolu ile

Kuleden Gel (U.H.) Yavru yavru kuleden gel kuleden kuleden O kul sesin aldım kuleden kuleden O kul senin kaşın gözün ey O kul beni sana kul eden di gel ey Beni sana kul eden *** Yavru yavru aslım kara dağlıdır dağlıdır gel O kul başım yâra bağlıdır bağlıdır gel O kul açma tabip yaramı O kul yâr eliyle bağlıdır di gel Yâr eliyle bağlıdır

Kırma Gönül Şişesini KIRMA GÖNÜL ŞİŞESİNİ YAPAN BULUNMAZ BULUNMAZ BOZMA HAKKIN BİNASINI ÖREN BULUNMAZ BULUNMAZ *** GÜZEL DOST NERDEN GELİR SALINI SALINI SALINI GELİR HÜSEYN’İN GÖÇÜ DOLANI DOLANI DOLANI *** AŞK PERİŞANDIR ŞAŞKINA HAK YARDIM ETSİN DÜŞKÜNE KEREM GİBİ YAR AŞKINA YANAN BULUNMAZ BULUNMAZ *** GÜZEL DOST NERDEN GELİR SALINI SALINI SALINI GELİR HÜSEYN’İN GÖÇÜ DOLANI DOLANI DOLANI