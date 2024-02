Erdal Erzincan

Gel güzel yola gidelim Gel güzel yola gidelim Adı güzel Ali ile efendim tabibim Açlar doyar susuz kanar Leblerinin balı ile Leblerinin balı ile Açlar doyar susuz kanar Leblerinin balı ile Leblerinin balı ile *** İçilmez dolu içilmez İçilmez dolu içilmez Sevgili yardan geçilmez efendim tabibim İkisi birdir seçilmez Has bahçanın gülü ile Has bahçanın gülü ile İkisi birdir seçilmez Has bahçanın gülü ile Has bahçanın gülü ile *** Erenler lokması nurdur Erenler lokması nurdur Lokmaya elini sundur efendim tabibim Pir Sultan'ım kadim yoldur Ali'm kendi yolu ile Ali'm kendi yolu ile Pir Sultan'ım kadim yoldur Ali'm kendi yolu ile Ali'm kendi yolu ile