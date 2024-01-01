Erdal Erzincan

Eridim Aşkınla Eridim aşkınla ben yana yana Kerem küllü külhan közlü nazlı yar Bulunmaz benzerin baksam ne yana Efendim tabibim cananım İrem dilli direm sözlü nazlı yar Efendim tabibim İrem dilli direm sözlü nazlı yar Efendim tabibim cananım İrem dilli direm sözlü nazlı yar Efendim tabibim cananım *** Şeklinin tarifi yaratmadan zor Şems-i nur desem de gene olmuyor Buluta bağlanmış aya benziyor Efendim tabibim cananım Mahi yüzlü ahu gözlü nazlı yar Efendim tabibim Mahi yüzlü ahu gözlü nazlı yar Efendim tabibim cananım Mahi yüzlü ahu gözlü nazlı yar Efendim tabibim cananım *** Zevraki'yi yakar bir ziyade nar Ne derya söndürür ne buz ne de kar İçtikçe içimi yakar ha yakar Efendim tabibim cananım Meşki bizli aşkı tuzlu nazlı yar Efendim cananım Meşki bizli aşkı tuzlu nazlı yar Efendim tabibim cananım Meşki bizli aşkı tuzlu nazlı yar Efendim tabibim cananım

Garip Gurbet elde baş yastığa gelende Acep nic olur hali garibin Gelen olmaz giden olmaz yanına Sızlar yüreğinin başı garibin *** Anam yokki yana yaş döke Bacım yokki saçlarından saç döke Gardas yokki mezerime taş dike Bir çalıdır mezar taşı garibin

Gül Yüzünü Görüp Gülyüzünü görüp divan oldum Beni mahzun etti sevdan sevdigim Cemalin şemine pervane oldum Salarım kendimi nara sevdiğim *** Nazar kıl aşıka ömrümün varı Sinemin zahmına melhem ol gayrı Gel kerem et bana lütfeyle bari Sensin her derdime deva sevdigim *** Sen saçı Leyla'ya olmuşum Mecnun Görmedim sen gibi bir güzel canan sevdiğim Bu Emrah garibi eyleme mahzun Razı olmaz buna hüda sevdiğim

Hozalı Gelin Aşağıdan gelir Hozalı gelin Topla fistanını Toz olur, gelin Topla fistanını Toz olur, gelin *** Galdırsam perçemi Baksam yüzüne Eller arif olmuş Söz olur, gelin Eller arif olmuş Söz olur, gelin *** Aşağıdan gelir O yârin göçü Nere goya'm, gide'm? Canımın içi Nere goya'm, gide'm? Canımın içi *** Ölünce kabrime Gelmezsen eğer Yanıma goysunlar Verdiğin saçı Yanıma goysunlar Verdiğin saçı

Felek Senin Elinden Be felek senin elinden Hem yanarım hem ağlarım Gece gündüz ağlar gözüm Başımı döğer ağlarım *** Çağırırım gani deyi Gel ağlatma beni deyi Kimi görsem seni deyi Yüzüne bakar ağlarım *** Lütfeyle beyim urandır Gözümün yaşı barandır Kaygılı gönlüm virandır Hicrini çeker ağlarım *** Karacaoğlan düştü derde Gece gündüz yanar narda Hak kadı olduğu yerde Kabrimden çıkar ağlarım

Dağlar Bugün yine duman sardı başımı Gönlümün gamını almadı dağlar Eler oldum topragını taşını Tükendi dermanım kalmadı dağlar Yaralı dağlar sıralı dağlar dumanlı daglar oy *** Taşlar üzerime toprak tenime Yol vermedi dağlar gidem yarime Yürek mi dayanır ahu zarıma Var gücümle vurdum sineme dağlar Yaralı dağlar sıralı dağlar dumanlı dağlar oy

Kaç Kuzulu Ceylan Kova kova indirdiler yazıya aman aman Kova kova indirdiler yazıya aman aman Dut ettiler algın ala tazıya Dut ettiler algın ala tazıya *** İş başa düşünce bakmaz kuzuya aman aman İş başa düşünce bakmaz kuzuya aman aman Kaç, kuzulu ceylan; kaç, avcı geldi Avcılar elinden kaç kuzun kaldı Kaç, kuzulu ceylan; kaç, avcı geldi Avcılar elinden kaç kuzun kaldı *** Zalim avcı düşmüş gelir izine aman aman Zalim avcı düşmüş gelir izine aman aman Al kanlar akıtmış iki dizine Al kanlar akıtmış iki dizine *** Mor sinekler konmuş ah o gözüne aman aman Mor sinekler konmuş ah o gözüne aman aman Kaç, kuzulu ceylan; kaç, avcı geldi Avcılar elinden kaç kuzun kaldı Kaç, kuzulu ceylan; kaç, avcı geldi Avcılar elinden kaç kuzun kaldı

Semah Gitme turnam gitme bir sualim var Turnam neden düştün sen bu yollara Sana söyleyecek gizli halim var Turnam neden düştün sen bu yollara Allı da turnam telli de turnam bir gözleri sürmeli *** Ağlamışsın gözlerinin yaşına Ugramışsın zemherinin kışına Karlı ovalarda senin işin ne Turnam neden düştün sen bu yollara Allı da turnam tellide turnam sinen de yaralandı mı

Dilim Eyvah neler açtın başıma benim Beni ellik ellik gezdiren dilim Her zaman karıştın işime benim Sarılmıs yarayı azdıran dilim *** Çıplak yalan gerçek yere konulmuş Ol sebebten nice cana kıyılmış Doğruyu söylemek küfür sayılmış Çakalı çukalı kızdıran dilim *** Pir Sultan'da şahı sevdim susmadım Bedrettin'de asla kine kusmadım Umudumu dost dost diye kesmedim Nesimi'yi diri yüzdüren dilim *** Kızıl güller açtın kozalarımda Fidanlar suladın gözelerimde Bana yoldas oldun dizelerimde Adımı Emekçi yazdıran dilim

Arayıp Gezerken Arayıp gezerken benim bulduğum Seni seven senden nasıl ayrılır Hayallerin etti beni perişan Hayallerim senden nasıl ayrılır *** Aşkına düsmüşem sevdanda yana Gönül arz-ı halim ayandır sana Senden ayrı gezmek düşermi bana Can kaş-ı kemandan nasıl ayrılır *** Aşığıyam ey dur canda cananım Sensiz karar kılmaz cisminde canım Ben kuluyum Ali benim sultanım Kul olan Sultandan nasıl ayrılır