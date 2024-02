Erdal Erzincan

Gözlerim yollarda uykular gelmez Gülbengin çektiğim erenler gelsin Kavim kardaşlarım halımden bilmez Halımı sırrımı bilenler gelsin Kavim kardaşlarım halımden bilmez Derdimi sırrımı bilenler gelsin *** Yoldaşım sandığın yolundan azar, yolundan azar Haldaşım sandığın fitneler düzer Ahd-ı ikrar verip ikrarın bozar Can verip ikrara duranlar gelsin Ahd-ı ikrar verip ikrarın bozar Can verip ikrara duranlar gelsin *** Binbir mana desem biri dinlenmez Cahillerin ağzı dili bağlanmaz Hakk'ı isteyenler hakla bağlanmaz Ali'nin yoluna varanlar gelsin Hakk'ı isteyenler hakla bağlanmaz O Pir'in yoluna varanlar gelsin *** Yürü Kasım Dede çareni ara, çareni ara Emek zahmet çekme nafile yere Yezid aslı talip gelmez bu yola Sırrımı kadrimi bilenler gelsin Yezid aslı talip gelmez bu yola Sırrımı kadrimi bilenler gelsin

İlahi dostun bağına İlahi dostun bağına Girmek diler, can bülbülü Girmek diler, can bülbülü *** Açılmış gonca gülleri Açılmış gonca gülleri Dermek diler, can bülbülü Dermek diler, can bülbülü