Erdal Erzincan

Gül Yüzünü Görüp Gülyüzünü görüp divan oldum Beni mahzun etti sevdan sevdigim Cemalin şemine pervane oldum Salarım kendimi nara sevdiğim *** Nazar kıl aşıka ömrümün varı Sinemin zahmına melhem ol gayrı Gel kerem et bana lütfeyle bari Sensin her derdime deva sevdigim *** Sen saçı Leyla'ya olmuşum Mecnun Görmedim sen gibi bir güzel canan sevdiğim Bu Emrah garibi eyleme mahzun Razı olmaz buna hüda sevdiğim

Eyvallah Bu hayat kısa, değer mi yasa; ellere uyma sen Sevmeyen pişman sevene düşman, her söze uyma sen Tuzağa düşme, aklını kullan; şeytana uyma sen *** Birine baksan, aklını taksan, ne dese haklı eyvallah Gönlümde saklı, herkesten farklı, ne dese haklı eyvallah *** Anam da sensin, babam da sensin Canım da sensin eyvallah *** Sazım da sensin, sözüm de sensin Özüm de sensin eyvallah *** Aşkından içtim, kendimden geçtim Derdine düştüm, eyvallah Gel bana yar ol, ömrüme var ol Gözüme nur ol eyvallah *** Aklımı aldın, fikrimi çaldın; kayboldum sen de ben Kıskançlık etme, bırakıp gitme; yuvamı yıkma sen Tuzağa düşme, aklını kullan; şeytana uyma sen