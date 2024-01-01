×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle İlk Gözağrım

İlk Gözağrım Şarkı Sözleri

Erdal Erzincan İlk Gözağrım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Erdal Erzincan İlk Gözağrım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İlk Gözağrım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Erdal Erzincan

Erdal Erzincan

İlk Gözağrım

  • Hozalı Gelin

  • Herşey Bitecek Bir Gün

  • Son Gecem

  • Yangınım

  • Kaderimin Sarmaşığı

  • Senin Yüzünden

  • Boncuk Boncuk

  • İlk Gözağrım

  • Sırılsıklam

  • Yaseminler

  • Olmasaydı Yalanların

  • Çalın Sazlar

  • Boncuk Boncuk (Remix)

Copyright © 2024 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı