Erdal Erzincan

Aşağıdan gelir Hozalı gelin Topla fistanını Toz olur, gelin Topla fistanını Toz olur, gelin *** Galdırsam perçemi Baksam yüzüne Eller arif olmuş Söz olur, gelin Eller arif olmuş Söz olur, gelin *** Aşağıdan gelir O yârin göçü Nere goya'm, gide'm? Canımın içi Nere goya'm, gide'm? Canımın içi *** Ölünce kabrime Gelmezsen eğer Yanıma goysunlar Verdiğin saçı Yanıma goysunlar Verdiğin saçı

Düğümlendin gözlerime fermandır sevdan Zalim kader bana gülmez, dinlemez aman *** Bu son gecem kederindeyim Sensiz geçen son seferindeyim *** Sebep oldun bedenime şu genç yaşımda Gözüm görmez tutmaz elim, yürek isyanda *** Bu son gecem kederindeyim Sensiz geçen son seferindeyim *** Hasetinden yandı gönlüm, yandı seneler Dinmek bilmez gözlerimde, yaşlar seferber Ah uslanmaz karalanmaz, kederinde ben Yıllar solsa ölüm olsa seferinde ben

İlk gözağrım seni çaldılar benden Vurdular hiç dinmeyen özlemlerine İlk gözağrım seni aldılar benden Vazgeçemem sen büyüksün herkeslerden İlk gözağrım sensiz boşta ellerim Yüreğim bin parça yaşlı gözlerim İlk gözağrım gözlerimde hayalin Yalnız senin için çarpar yüreğim Acılar sarhoşuyum, kumsallarda başıboşum İlk gözağrım seni çok istiyorum Bitmez verdiğin keder, her gün acıyla geçer Çektiğim bana yeter sen umudumsun