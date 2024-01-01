Erdal Erzincan

Al Mendil Şarkı Sözleri
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İlahi dostun bağına
İlahi dostun bağına
Girmek diler, can bülbülü
Girmek diler, can bülbülü
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Açılmış gonca gülleri
Açılmış gonca gülleri
Dermek diler, can bülbülü
Dermek diler, can bülbülü
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Al mendil sende kalsın
Sakla koynunda kalsın
Ben murad alamadım
Mendilim murad alsın
***
Oy dağlar zalım dağlar
Kurbanın olum dağlar
Değmeyin yaralıyam
Yaradır sözüm dağlar
***
Perçemin yana yatır
Kirpiğin bana batır
Yar benim alın yazım
Okunur satır satır
***
Oy dağlar zalım dağlar
Kurbanın olum dağlar
Değmeyin yaralıyam
Yaradır sözüm dağlar
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Bugün pazar-ı aşktır muhtaç olan candan geçer
Bugün pazar-ı aşktır muhtaç olan candan geçer
Aşığı Sadık olanlar lebbi gülabdan geçer
Düşmüşem cem hanesine ben ağlarım zar-ı zar
Aşka düşen merdaneler hırkayla tacdan geçer
Bir imrahi görse eğer ol sinemin dağını
Bir imrahi görse eğer ol sinemmin dağını
Ötüşür şeyda bülbüller görse hüsnün bağını
Yüz yaşında ruhban görse gerdanının ağını
İncili suya bırakır, vaz gelir hacdan geçer dost dost
***
Şahinin salsa pençesin aniden kafdan kapar
Şahinin salsa pençesin aniden kafdan kapar
Dilber abitlik eyleme zahitler yoldan sapar
Tutmuşam müjgan okuna garip sinemi siper
Temrahın kahrı zehirdir yedi kat sacdan geçer
Ben Emrah'ım, methederim yedi dillerde seni
Ben Emrah'ım, methederim yedi dillerde seni
Yedi iklim car köşede gurbet ellerde seni
Hacılar hacca giderken çölde görseler seni
Hayran olur mat kalırlar vaz gelir hacdan geçer dost dost
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Gül yüzlü sultanım nemden incindin
Söz katar araya eldir efendim
Ben kulumun haki payına geldim
Aradan noktayı kaldır efendim
***
Hayal mayal gelir dostun sefası
Budur aşıkların sultanı hası
Maşuğun aşığa cevri cefası
Böyle cevreyleme öldür efendim
***
Pir Mehmed'im ilmin zatin bilenler
Hayran olur dost cemalin görenler
Kusur mu gözetir sultan olanlar
Bazı kusur işler eldir efendim
-
Sıra sıra gelen mektep uşağı anam uşağı uşağı (ah)
Neden eller geldi Zöhrem gelmedi
Ey vah hey ey ey ey
Neden eller geldi Zöhrem gelmedi vah
Aman aman aman aman aman aman
Neden eller geldi Zöhrem gelmedi
***
Turnam başın alıp gitmiş
Kanadını kırıp gitmiş
Ben o yare neyledim ki
O yar benden çekip gitmiş
***
Yara bende yara bende
Sel sel olmuş akar bende
Feryad ettim dağa taşa
Dağ dayanmaz yara bende
***
Felek derdim demem sana
Desem fayda gelmez bana
Sözüm yok haldan bilmeze
Ben ağlarım yana yana
-
Keklik gibi kanadımı süzmedim
Murad alıp doya doya gezmedim
Bu kara yazıyı kendim yazmadım
***
Alnıma yazılmış bu kara yazı
Kader böyle imiş, ağlarım bazı
Gönül ey, sebep ey
***
Alnıma yazılmış bu kara yazı
Kader böyle imiş ağlarım bazı
Gönül ey, sebep ey
***
Geceleri uyku girmez gözüme
Zalım yastık diken oldu yüzüme
Uyma dedim, uydun eller sözüne
***
Alnıma yazılmış bu kara yazı
Kader böyle imiş, ağlarım bazı
Gönül ey, sebep ey
***
Alnıma yazılmış bu kara yazı
Kader böyle imiş, ağlarım bazı
Gönül ey, sebep ey
-
Gözlerim yollarda uykular gelmez
Gülbengin çektiğim erenler gelsin
Kavim kardaşlarım halımden bilmez
Halımı sırrımı bilenler gelsin
Kavim kardaşlarım halımden bilmez
Derdimi sırrımı bilenler gelsin
***
Yoldaşım sandığın yolundan azar, yolundan azar
Haldaşım sandığın fitneler düzer
Ahd-ı ikrar verip ikrarın bozar
Can verip ikrara duranlar gelsin
Ahd-ı ikrar verip ikrarın bozar
Can verip ikrara duranlar gelsin
***
Binbir mana desem biri dinlenmez
Cahillerin ağzı dili bağlanmaz
Hakk'ı isteyenler hakla bağlanmaz
Ali'nin yoluna varanlar gelsin
Hakk'ı isteyenler hakla bağlanmaz
O Pir'in yoluna varanlar gelsin
***
Yürü Kasım Dede çareni ara, çareni ara
Emek zahmet çekme nafile yere
Yezid aslı talip gelmez bu yola
Sırrımı kadrimi bilenler gelsin
Yezid aslı talip gelmez bu yola
Sırrımı kadrimi bilenler gelsin
-
Ben de şu dünyaya geldim geleli
Derdin nedir diye soran olmadı
Sarardı gül benzim sinem yaralı
Dedim yare gidem nasip olmadı
***
Bu dünyada ömrüm har ile geçti
Düşledim baharı kar ile geçti
Ağladım inledim zar ile geçti
Akan göz yaşımı silen olmadı
-
Dideban Üstündeyim
(Loy Loy Loy Loy Loy halım)
Dal Boyun Kastındayım
Erenler Dua Edin
Ben Murat Üstündeyim
***
Gidersen Yolun Olam
Uzanım Kolun Olam
Nerde Konak Edersen
Orda Yorganın Olam
***
Giderem Van'a Doğru
Yolum İran'a Doğru
Kes Başım Kanım Aksın
Kadir Bilene Doğru