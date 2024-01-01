Erdal Erzincan

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İnsan kısım kısım yâr yâr, yer damar damar
İnsan kısım kısım yâr yâr, yer damar damar
Kaşların lamelif, gözlerin kamer
Gözlerin kamer
***
İnce bel üstüne yâr yâr, olaydım kemer
Yakışır beline canım, sar beni beni
İnce bel üstüne yâr yâr, olaydım kemer
Yakışır beline canım, sar beni beni
***
Ben isterim nazlı nazlı yâra kul olam
Ben isterim nazlı nazlı yâra kul olam
Değme bana yana yana, yana kül olam
Yana kül olam
***
Sen bir bahçıvan ol canım, ben de gül olam
Yakışır eline canım, der beni beni
Sen bir bahçıvan ol canım, ben de gül olam
Yakışır eline canım, der beni beni
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Aradım derdimin dermanı yoktur
Medet senden, yetiş ya İmam Hüseyin
Feleğinen derdi devamız çoktur
Medet senden, yetiş ya İmam Hüseyin
Feleğinen derdi devamız çoktur
Medet senden yetiş pir İmam Hüseyin
Turnalara haber saldım yüceden yar yüceden
Bir cevap bekledim mimden heceden, yar heceden
Hiç haberim yoktur günden, geceden
Medet senden, yetiş pir İmam Hüseyin
Hiç haberim yoktur günden geceden
Medet senden, yetiş pir İmam Hüseyin
***
Yüce dağ başını mekan eyledim
Kurda kuşa müşkül halım söyledim
Bilmem ki, ben sana ne iş eyledim
Medet senden, yetiş ya İmam Hüseyin
Bilmem ki, ben sana ne iş eyledim
Medet senden, yetiş pir İmam Hüseyin
Kahpe felek kapımızı çalmadan, yar çalmadan
Azrail gelip canımız almadan, yar almadan
Eroğlu'yum ölüp toprak olmadan
Medet senden, yetiş ya İmam Hüseyin
Eroğlu'yum ölüp toprak olmadan
Medet senden, yetiş pir İmam Hüseyin
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Aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman ey
Yandım, Allah, yandım, yatamıyorum
Gençlik elden çıktı, tutamıyorum, vah, vah
Aman, aman, aman, ey
Gülüm, aman, aman, ey
***
Yârin bahçasında bir bülbül idim
Alındı dillerim, ötemiyorum, vah, vah
Aman, aman, aman, ey
Gülüm, aman, aman, ey
Bugün kara gözlü yârdan ayrıldım, oy, oy
***
Aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, ey
Yârin bahçesinden üç gül biterse
O gülün dalında bülbül öterse, vah, vah
Aman, aman, aman, ey
Gülüm, aman, aman, ey
***
Benim vadem yârdan evvel yeterse
Mezarım başına sür memelerin, vah, vah
Aman, aman, aman, ey
Gülüm, aman, aman, ey
Bugün kara gözlü yârdan ayrıldım, oy, oy
-
Çiçekler ekiliyor gözelim haydı haydı
Bahçaya dikiliyor aman nidelim nasıl edelim
***
Sen orada ben burda gözelim haydı haydı
Böyle zor çekiliyor aman nidelim nasıl edelim
Gel yanıma sevdiğim bize gidelim
***
Aman nidelim nasıl edelim
Gel yanıma sevdiğim bize gidelim
***
Bahçada gül ağacı gözelim haydı haydı
Bu ayrılık çok acı aman nidelim nasıl edelim
***
Sinamdeki yaramın gözelim haydı haydı
Sen olursun ilacı aman nidelim nasıl edelim
Gel yanıma sevdiğim bize gidelim
***
Aman nidelim nasıl edelim
Gel yanıma sevdiğim bize gidelim
-
Yola gel garibim yola gel yola
O pambuk ellerin boynuma dola
Dilerim Allahtan gül benzin sola
Kar yağdı başıma vay beni beni
Doğurmaz olaydın anam sen beni
***
Yanarım yanarım tütünüm tütmez
Viran bağlarda bülbüller ötmez
Yaram pek derindir melhem kar etmez
Kar yağdı başıma vay beni beni
Doğurmaz olaydın anam sen beni
-
Bugün de günlerden cumadır, cuma
Yar hamama gitme, yüzünü yuma
Ben seni sevmişem, ellere deme
Zalım celek vurmuş, yaram var benim
Ben seni sevmişem, ellere deme
Zalım celek vurmuş, yaram var benim
***
Bugün de günlerden salıdır, salı
Sallan gel sevdiğim, salınak bari
Yoktur bu dünyada yarin emsali
Zalım celek vurmuş, yaram var benim
Yoktur bu dünyada yarin emsali
Zalım celek vurmuş, yaram var benim
-
-
Dost bağından açılıp gül
Sarılıptı güle bülbül
Sarılıptı güle bülbül
***
Kızlar takmış teline gül
Gelir ey sallana sallana
Gelir ey sallana sallana
***
Mehriban'ım Mehriban gel oyna çal oyna
Mehriban'ım Mehriban gel oyna çal oyna
Güzel oğlan güzel kız sen oyna
Güzel oğlan güzel kız sen oyna
***
Mehriban'ım Mehriban gel oyna çal oyna
Mehriban'ım Mehriban gel oyna çal oyna
Güzel oğlan güzel kız sen oyna
Güzel oğlan güzel kız sen oyna
***
Dost bağında biter alçalar
Tez çiçeklenir yeter alçalar
Tez çiçeklenir yeter alçalar
***
Toylarımızda bele gaydalar
Oğlan oynar kızlar el çalar
Oğlan oynar kızlar el çalar
***
Mehriban'ım Mehriban gel oyna çal oyna
Mehriban'ım Mehriban gel oyna çal oyna
Güzel oğlan güzel kız sen oyna
Güzel oğlan güzel kız sen oyna
***
Mehriban'ım Mehriban gel oyna çal oyna
Mehriban'ım Mehriban gel oyna gül oyna
Güzel oğlan güzel kız sen oyna
Güzel oğlan güzel kız sen oyna
-
Gurbet yollarında solmuş baharı
Neresidir onun yurdu kim bilir
***
Üstüne yazmışlar garip mezarı
Başucuna gelen var mı kim bilir
***
Geçti zaman geçti boşu boşuna
El koydular ekmeğine aşına
En sonunda vardın ömrün kışına
Ahirette dostun var mı kim bilir
-
Nefes harceyleme, salma araya
Bir özün bilmeze leyli leyli leyli bildiremezsin, bildiremezsin
Müşteri olmadan gelip geçene
Gel al demeyinen leyli leyli leyli aldıramazsın dost, aldıramazsın
Müşteri olmadan gelip geçene
Gel al demeyinen leyli leyli leyli aldıramazsın dost, aldıramazsın
***
Ne güzel kapıdır görünen kapı
Ordan gelir geçer leyli leyli leyli kulların hepi, kulların hepi
Yüz bin emek çeksen yapılmaz yapı
Kumdan duvar örme leyli leyli leyli kaldıramazsın dost, kaldıramazsın
Yüz bin emek çeksen yapılmaz yapı
Kumdan duvar örme leyli leyli leyli kaldıramazsın dost, kaldıramazsın
***
Derviş Ali'm derki koyman hayını
Herkes beğenmiştir leyli leyli leyli kendi huyunu, kendi huyunu
Dibi delik kaba hakkın suyunu
Taşıyıp yorulma leyli leyli leyli dolduramazsın, dolduramazsın
Dibi delik kaba hakkın suyunu
Taşıyıp yorulma leyli leyli leyli dolduramazsın, dolduramazsın
-
Gönül gel varalım gülşen bağına
Muradın yar ise bir tane yeter
Dünya fani değil hikmetine bak
Hava-i cehline efsane yeter
***
Turabi özünü payimal eyle
Dahi erenlerden kisbikar eyle
Hele su dünyayı bir hayal eyle
Vakit geçirmeye virane yeter
Ariflere bir söz bahane yeter