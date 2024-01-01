×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Kervan

Kervan Şarkı Sözleri

Erdal Erzincan Kervan şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Erdal Erzincan Kervan şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kervan sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Erdal Erzincan

Erdal Erzincan

Kervan

  • Kuleden Gel (U.H.)

  • Kara Camışlar

  • Bugün Ayın Işığı

  • Dost Dost Diye Hayaline Yeldiğim

  • Felek Şad Olacak Günün Görmedim

  • Gel Güzel Yola Gidelim

  • Dostun Bir Tek Haline

  • Evvel Bahar

  • Kırma Gönül Şişesini

  • Nazlı Yare Varam Dedim

Copyright © 2024 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı