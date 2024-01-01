Erdal Erzincan

Kervan Şarkı Sözleri
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nazlı yare varam dedim
yar halların soram dedim
gözden akan yaşlarını
yanağından alam dedim
***
gözüm inci dişte kaldı
keman gibi kaşta kaldı
bir ahdım var diyemedim
tel tel akan yaşta kaldı
***
yüreciğim yandı bugün
yaram köze döndü bugün
bir haldan bilmez elinde
yaram göz göz oldu bugün
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Kara camışları saldım bayıra
Döğüşü döğüşü indi çayıra
Deyin güvegiye de gele ayıra
Güveginin işini mevlam kayıra
***
Giderem giderem
Dudu kumru gibi durmaz öterem öterem
Gelin helallaşın ben de giderem giderem
***
Bir oda yaptırdım döşetemedim
Üç günlük ömrümü beş edemedim
Zalim felek ile başedemedim ben nedim
Bu kara bahtıma küsmüş giderem
***
Giderem giderem
Dudu kumru gibi durmaz öterem öterem
Gelin helallaşın ben de giderem giderem
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Bugün ayın ışığı
Elinde bal kaşığı
Gine nerden geliyon da
Mahlenin yakışığı
Gine nerden geliyon da
Mahlenin yakışığı
***
Vay nerdesin nerdesin
Kaldır canın' perdesin'
Diyeceğim çok amma da
Pek kalabalık yerdesin
Diyeceğim çok amma da
Pek kalabalık yerdesin
***
Köprüden geçti gelin
Elinde testi gelin
Sallan boyun' göreyim de
Gençliğim geçti gelin
Sallan boyun' göreyim de
Gençliğim geçti gelin
***
Vay ne olur ne olur
Sevda sırınan olur
Gözdür âlemi gezer de
Gönül birinen olur
Gözdür âlemi gezer de
Gönül birinen olur
-
Dost dost diye hayaline yeldiğim, yeldiğim
Dost ise ayırmış özünü benden
Çatık kaşı benlerini saydığım, saydığım
Dost ise çevirmiş yüzünü benden
Dost ise çevirmiş yüzünü benden, ey-ey-ey-ey güzelim
***
Hani dost uğruna can baş verenler, verenler
Hasbeten söylesin gözle görenler
Şimdi bizden yüz çevirmiş yarenler, yarenler
Evvel çektirmezdi gözünü benden
Evvel çektirmezdi gözünü benden, ey-ey-ey-ey güzelim
***
Gözüm yaşı döner mola sellere, sellere
Bu ayrılık har düşürür güllere
Evvel aşinaydım herbir hallere
Şimdi sakınıyor sözünü benden
Şimdi sakınıyor sözünü benden, ey-ey-ey-ey-ey güzelim
-
Felek şad olacak günün görmedim, canan görmedim
Garip gönlüm bir efkara düşürdün
El uzadıp gonca gülün dermedim
Bülbül gibi intizara düşürdün, canan düşürdün
***
El uzadıp gonca gülün dermedim
Bülbül gibi intizara düşürdün, canan düşürdün
***
Bir zülfü siyahım elimden aldın, cananım aldın
Günahım neyidi, hey zalim n'oldun?
Ahırında beni gurbete saldın
Akıl ermez bir diyara düşürdün, canan düşürdün
***
Ahırında beni gurbete saldın
Akıl ermez bir diyara düşürdün, canan düşürdün
***
Akıl ermez şu feleğin işine, canan işine
Doyulur mu cümbüşüne, cuşuna?
Ahırında ağu kattı aşıma
Eyuba dert verip yara düşürdün, canan düşürdün
***
Ahırında ağu kattı aşıma
Eyuba dert verip yara düşürdün, canan düşürdün
-
Gel güzel yola gidelim
Gel güzel yola gidelim
Adı güzel Ali ile efendim tabibim
Açlar doyar susuz kanar
Leblerinin balı ile
Leblerinin balı ile
Açlar doyar susuz kanar
Leblerinin balı ile
Leblerinin balı ile
***
İçilmez dolu içilmez
İçilmez dolu içilmez
Sevgili yardan geçilmez efendim tabibim
İkisi birdir seçilmez
Has bahçanın gülü ile
Has bahçanın gülü ile
İkisi birdir seçilmez
Has bahçanın gülü ile
Has bahçanın gülü ile
***
Erenler lokması nurdur
Erenler lokması nurdur
Lokmaya elini sundur efendim tabibim
Pir Sultan'ım kadim yoldur
Ali'm kendi yolu ile
Ali'm kendi yolu ile
Pir Sultan'ım kadim yoldur
Ali'm kendi yolu ile
Ali'm kendi yolu ile
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Yavru yavru kuleden gel kuleden kuleden
O kul sesin aldım kuleden kuleden
O kul senin kaşın gözün ey
O kul beni sana kul eden di gel ey
Beni sana kul eden
***
Yavru yavru aslım kara dağlıdır dağlıdır gel
O kul başım yâra bağlıdır bağlıdır gel
O kul açma tabip yaramı
O kul yâr eliyle bağlıdır di gel
Yâr eliyle bağlıdır
-
KIRMA GÖNÜL ŞİŞESİNİ
YAPAN BULUNMAZ BULUNMAZ
BOZMA HAKKIN BİNASINI
ÖREN BULUNMAZ BULUNMAZ
***
GÜZEL DOST NERDEN GELİR SALINI SALINI SALINI
GELİR HÜSEYN’İN GÖÇÜ DOLANI DOLANI DOLANI
***
AŞK PERİŞANDIR ŞAŞKINA
HAK YARDIM ETSİN DÜŞKÜNE
KEREM GİBİ YAR AŞKINA
YANAN BULUNMAZ BULUNMAZ
***
GÜZEL DOST NERDEN GELİR SALINI SALINI SALINI
GELİR HÜSEYN’İN GÖÇÜ DOLANI DOLANI DOLANI