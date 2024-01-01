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7/24 Dinle Gurbet Yollarında

Gurbet Yollarında Şarkı Sözleri

Erdal Erzincan Gurbet Yollarında şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Erdal Erzincan Gurbet Yollarında şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gurbet Yollarında sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Erdal Erzincan

Erdal Erzincan

Gurbet Yollarında

  • Yaram Var Benim

  • Medet

  • Yandım Allah

  • Çiçekler Ekiliyor

  • Yola Gel Garibim (U.H)

  • Kaytağı

  • Mehriban

  • Gurbet Yollarında

  • Leyli Leyli

  • İnsan Kısım Kısım

  • Gönül Gel Varalım

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