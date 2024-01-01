Erdal Erzincan

Yaram Var Benim Bugün de günlerden cumadır, cuma Yar hamama gitme, yüzünü yuma Ben seni sevmişem, ellere deme Zalım celek vurmuş, yaram var benim Ben seni sevmişem, ellere deme Zalım celek vurmuş, yaram var benim *** Bugün de günlerden salıdır, salı Sallan gel sevdiğim, salınak bari Yoktur bu dünyada yarin emsali Zalım celek vurmuş, yaram var benim Yoktur bu dünyada yarin emsali Zalım celek vurmuş, yaram var benim

Medet Aradım derdimin dermanı yoktur Medet senden, yetiş ya İmam Hüseyin Feleğinen derdi devamız çoktur Medet senden, yetiş ya İmam Hüseyin Feleğinen derdi devamız çoktur Medet senden yetiş pir İmam Hüseyin Turnalara haber saldım yüceden yar yüceden Bir cevap bekledim mimden heceden, yar heceden Hiç haberim yoktur günden, geceden Medet senden, yetiş pir İmam Hüseyin Hiç haberim yoktur günden geceden Medet senden, yetiş pir İmam Hüseyin *** Yüce dağ başını mekan eyledim Kurda kuşa müşkül halım söyledim Bilmem ki, ben sana ne iş eyledim Medet senden, yetiş ya İmam Hüseyin Bilmem ki, ben sana ne iş eyledim Medet senden, yetiş pir İmam Hüseyin Kahpe felek kapımızı çalmadan, yar çalmadan Azrail gelip canımız almadan, yar almadan Eroğlu'yum ölüp toprak olmadan Medet senden, yetiş ya İmam Hüseyin Eroğlu'yum ölüp toprak olmadan Medet senden, yetiş pir İmam Hüseyin

Yandım Allah Aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman ey Yandım, Allah, yandım, yatamıyorum Gençlik elden çıktı, tutamıyorum, vah, vah Aman, aman, aman, ey Gülüm, aman, aman, ey *** Yârin bahçasında bir bülbül idim Alındı dillerim, ötemiyorum, vah, vah Aman, aman, aman, ey Gülüm, aman, aman, ey Bugün kara gözlü yârdan ayrıldım, oy, oy *** Aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, ey Yârin bahçesinden üç gül biterse O gülün dalında bülbül öterse, vah, vah Aman, aman, aman, ey Gülüm, aman, aman, ey *** Benim vadem yârdan evvel yeterse Mezarım başına sür memelerin, vah, vah Aman, aman, aman, ey Gülüm, aman, aman, ey Bugün kara gözlü yârdan ayrıldım, oy, oy

Çiçekler Ekiliyor Çiçekler ekiliyor gözelim haydı haydı Bahçaya dikiliyor aman nidelim nasıl edelim *** Sen orada ben burda gözelim haydı haydı Böyle zor çekiliyor aman nidelim nasıl edelim Gel yanıma sevdiğim bize gidelim *** Aman nidelim nasıl edelim Gel yanıma sevdiğim bize gidelim *** Bahçada gül ağacı gözelim haydı haydı Bu ayrılık çok acı aman nidelim nasıl edelim *** Sinamdeki yaramın gözelim haydı haydı Sen olursun ilacı aman nidelim nasıl edelim Gel yanıma sevdiğim bize gidelim *** Aman nidelim nasıl edelim Gel yanıma sevdiğim bize gidelim

Yola Gel Garibim (U.H) Yola gel garibim yola gel yola O pambuk ellerin boynuma dola Dilerim Allahtan gül benzin sola Kar yağdı başıma vay beni beni Doğurmaz olaydın anam sen beni *** Yanarım yanarım tütünüm tütmez Viran bağlarda bülbüller ötmez Yaram pek derindir melhem kar etmez Kar yağdı başıma vay beni beni Doğurmaz olaydın anam sen beni

Mehriban Dost bağından açılıp gül Sarılıptı güle bülbül Sarılıptı güle bülbül *** Kızlar takmış teline gül Gelir ey sallana sallana Gelir ey sallana sallana *** Mehriban'ım Mehriban gel oyna çal oyna Mehriban'ım Mehriban gel oyna çal oyna Güzel oğlan güzel kız sen oyna Güzel oğlan güzel kız sen oyna *** Mehriban'ım Mehriban gel oyna çal oyna Mehriban'ım Mehriban gel oyna çal oyna Güzel oğlan güzel kız sen oyna Güzel oğlan güzel kız sen oyna *** Dost bağında biter alçalar Tez çiçeklenir yeter alçalar Tez çiçeklenir yeter alçalar *** Toylarımızda bele gaydalar Oğlan oynar kızlar el çalar Oğlan oynar kızlar el çalar *** Mehriban'ım Mehriban gel oyna çal oyna Mehriban'ım Mehriban gel oyna çal oyna Güzel oğlan güzel kız sen oyna Güzel oğlan güzel kız sen oyna *** Mehriban'ım Mehriban gel oyna çal oyna Mehriban'ım Mehriban gel oyna gül oyna Güzel oğlan güzel kız sen oyna Güzel oğlan güzel kız sen oyna

Gurbet Yollarında Gurbet yollarında solmuş baharı Neresidir onun yurdu kim bilir *** Üstüne yazmışlar garip mezarı Başucuna gelen var mı kim bilir *** Geçti zaman geçti boşu boşuna El koydular ekmeğine aşına En sonunda vardın ömrün kışına Ahirette dostun var mı kim bilir

Leyli Leyli Nefes harceyleme, salma araya Bir özün bilmeze leyli leyli leyli bildiremezsin, bildiremezsin Müşteri olmadan gelip geçene Gel al demeyinen leyli leyli leyli aldıramazsın dost, aldıramazsın Müşteri olmadan gelip geçene Gel al demeyinen leyli leyli leyli aldıramazsın dost, aldıramazsın *** Ne güzel kapıdır görünen kapı Ordan gelir geçer leyli leyli leyli kulların hepi, kulların hepi Yüz bin emek çeksen yapılmaz yapı Kumdan duvar örme leyli leyli leyli kaldıramazsın dost, kaldıramazsın Yüz bin emek çeksen yapılmaz yapı Kumdan duvar örme leyli leyli leyli kaldıramazsın dost, kaldıramazsın *** Derviş Ali'm derki koyman hayını Herkes beğenmiştir leyli leyli leyli kendi huyunu, kendi huyunu Dibi delik kaba hakkın suyunu Taşıyıp yorulma leyli leyli leyli dolduramazsın, dolduramazsın Dibi delik kaba hakkın suyunu Taşıyıp yorulma leyli leyli leyli dolduramazsın, dolduramazsın

İnsan Kısım Kısım İnsan kısım kısım yâr yâr, yer damar damar İnsan kısım kısım yâr yâr, yer damar damar Kaşların lamelif, gözlerin kamer Gözlerin kamer *** İnce bel üstüne yâr yâr, olaydım kemer Yakışır beline canım, sar beni beni İnce bel üstüne yâr yâr, olaydım kemer Yakışır beline canım, sar beni beni *** Ben isterim nazlı nazlı yâra kul olam Ben isterim nazlı nazlı yâra kul olam Değme bana yana yana, yana kül olam Yana kül olam *** Sen bir bahçıvan ol canım, ben de gül olam Yakışır eline canım, der beni beni Sen bir bahçıvan ol canım, ben de gül olam Yakışır eline canım, der beni beni