Erdal Güney

Ala gözde ala ben, a gız sana ben "Seni de alacağım" demedim mi? Gavur anana inat, muradım murad "Alıp da gaçacam" demedim mi? *** Çakır da dikeni bastım bağrıma İçimin yanması hardandır Çakır da dikeni bastım bağrıma İçimin yanması hardandır *** Can mı var canandan öte? Bendeki bu ben yardandır Can mı var canandan öte? Bendeki bu ben yardandır *** Ala gözde ala ben, a gız sana ben "Seni de alacağım" demedim mi? Gavur anana inat, muradım murad "Alıp da gaçacam" demedim mi? *** Ala gözde ala ben, a gız sana ben "Seni de alacağım" demedim mi? Gavur anana inat, muradım murad "Alıp da gaçacam" demedim mi? *** Anamur boz yazı, gayrak yollar Yarimin yanağı nardandır Anamur boz yazı, gayrak yollar Yarimin yanağı nardandır *** Beleğin başındaki gızlar Bağrımın ateşi yardandır Beleğin başındaki gızlar Bağrımın ateşi yardandır *** Ala gözde ala ben, a gız sana ben "Seni de alacağım" demedim mi? Gavur anana inat, muradım murad "Alıp da gaçacam" demedim mi? *** Ala gözde ala ben, a gız sana ben "Seni de alacağım" demedim mi? Gavur anana inat, muradım murad "Alıp da gaçacam" demedim mi? *** Ala gözde ala ben, a gız sana ben "Seni de alacağım" demedim mi? Gavur anana inat, muradım murad "Alıp da gaçacam" demedim mi?

(Of Sarı Yaylam da seni, yaylayamadım ala bahar, kar iken of Of Yavru palazımı da avlayamadım, tor iken of Sende bu güzellik de, bende bu gençlik var iken of, of Alırım ahdımı da koymam sende sevdiğim(ey) A sürmelim ey(ey), palazım ey) *** Toroslara karlar yağmış Gadınım ürüyamda gördüm Toroslara karlar yağmış Gadınım ürüyamda gördüm *** Yavru tülek kanatlanmış Gadınım ürüyamda gördüm Yavru tülek kanatlanmış Gadınım ürüyamda gördüm *** Yaylam yaylam, sarı yaylam Ben bu derdi kime yanam İçimin dermansız acısı Biri yarim, biri anam *** Yaylam yaylam, sarı yaylam Ben bu derdi kime yanam İçimin dermansız acısı Biri yarim, biri anam *** Turnalara bir hal olmuş Gadınım gözlerinde gördüm Turnalara bir hal olmuş Gadınım gözlerinde gördüm *** Gurbetlik bize zor imiş Dönülmez yolunda yittim Gurbetlik bize zor imiş Dönülmez yolunda yittim *** Yaylam yaylam, sarı yaylam Ben bu derdi kime yanam Bin ölümmüş, bir ayrılık Ömrüm geldi, geçti yaylam *** Yaylam yaylam, sarı yaylam Ben bu derdi kime yanam Bin ölümmüş, bir ayrılık Ömrüm geldi, geçti yaylam *** (Alırım ahdımı da, koymam sende sevdiğim A sürmelim ey, palazım ey)