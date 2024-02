Erdal Güney

Bak bulutlar geçiyor üstünden, kaldır başını Bak bulutlar geçiyor üstünden, kaldır başını Al mendilim sende kalsın, sil yaşını of Al mendilim sende kalsın, sil yaşını of Memleket, sevdana yürek gerek *** Aysız gecelerde, kumrular ağlar içimde Aysız gecelerde, kumrular ağlar içimde Sözlüysekte uzakların yoluna, of Öleceğiz doğduğumuz toprakta, of Memleket, sevdana yürek gerek *** Bak bulutlar geçiyor üstünden, kaldır başını Bak bulutlar geçiyor üstünden, kaldır başını Al mendilim sende kalsın, sil yaşını of Al mendilim sende kalsın, sil yaşını of Memleket, sevdana yürek gerek *** Aysız gecelerde, kumrular ağlar içimde Aysız gecelerde, kumrular ağlar içimde Sözlüysekte uzakların yoluna, of Öleceğiz doğduğumuz toprakta, of Memleket, sevdana yürek gerek