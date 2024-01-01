Erdal Güney

Bozdoğan Bak bulutlar geçiyor üstünden, kaldır başını Bak bulutlar geçiyor üstünden, kaldır başını Al mendilim sende kalsın, sil yaşını of Al mendilim sende kalsın, sil yaşını of Memleket, sevdana yürek gerek *** Aysız gecelerde, kumrular ağlar içimde Aysız gecelerde, kumrular ağlar içimde Sözlüysekte uzakların yoluna, of Öleceğiz doğduğumuz toprakta, of Memleket, sevdana yürek gerek *** Bak bulutlar geçiyor üstünden, kaldır başını Bak bulutlar geçiyor üstünden, kaldır başını Al mendilim sende kalsın, sil yaşını of Al mendilim sende kalsın, sil yaşını of Memleket, sevdana yürek gerek *** Aysız gecelerde, kumrular ağlar içimde Aysız gecelerde, kumrular ağlar içimde Sözlüysekte uzakların yoluna, of Öleceğiz doğduğumuz toprakta, of Memleket, sevdana yürek gerek

Çıkayım Gideyim Çıkayım gideyim urum eline aman Arzuhal vereyim yarim beylerbeyine aman Kimleri sarayım yâr senin yerine aman Gizli gizli sevdalarımız aşikâr oldu aman Bize bu ayrılık yarim mevlâdan oldu aman *** Çıkayım gideyim bir uçtan uca aman Göstereyim sana canım ayrılık nice aman Kurbanlar keseyim sardığım geceye aman Gizli gizli sevdalarımız aşikâr oldu aman Bize bu ayrılık canım mevlâdan oldu aman

Sözüm Var Bir yiğide bir sözüm var Nasıl deyem ben turnalar? Güremedim aylar oldi Güzlerim hep aglar oldi Aramızda koca dağlar Manimiz oldi Üremedim saçlarımi Belimi buldi *** Pelister'e çıkamadım Vardar'a atlayamadım Dündum durdum yar yolunda Sana doymadım Turnalari göğe saldım Sana yolladim *** Pelister'e çıkamadım Vardar'a atlayamadım Dündum durdum yar yolunda Sana doymadım Turnalari güğe saldim Sana yolladim *** Bir güzele bir sözüm var Nasıl deyem ben turnalar? Saçlarının tellerinden İnce beline dolaşam İstey misın daglar aşam? Sana ulaşam Alam seni, yarim yapam De bana paşam *** Pelister'e çıkamadım Vardar'a atlayamadım Dündum durdum yar yolunda Sana doymadım Turnalari güğe saldim Sana yolladim *** Pelister'e çıkamadım Vardar'a atlayamadım Dündum durdum yar yolunda Sana doymadım Turnalari güğe saldim Sana yolladim

Yağmur Yağar Yer Yaş Olur Yağmur yağar yer yaş olur Yağmur yağar yer yaş olur *** Raki içen anam serhoş olur Raki içen anam serhoş olur *** Gelin olan ne hoş olur Gelin olan ne hoş olur *** Anam anam garip anam Sevişiyler anam iki canlar Anam anam garip anam Sen ağlama anam, dayanamam *** Kızılciklar ne har açar Kızılciklar ne har açar *** Bu bekarlar anam deva saçar Bu bekarlar anam deva saçar *** Gelin olan evden uçar Gelin olan evden uçar *** Anam anam garip anam Sevişiyler anam iki canlar Anam anam garip anam Sen ağlama anam, dayanamam *** Yağmur yağar ufak ufak Yağmur yağar ufak ufak *** Eli kinalı anam yüzü duvak Eli kinalı anam yüzü duvak *** Evden çıkti salinarak Evden çıkti salinarak *** Anam anam garip anam Sevişiyler anam iki canlar Anam anam garip anam Sen ağlama anam, dayanamam