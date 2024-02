Bulut bulut üstüne aman aman of Bulut yağmur üstüne ömrüm belalım aman Buluk gurbanın olayım aman aman of Doğma yarin üstüne ömrüm belalım aman *** Hangi dağdan aşacaksan Aman aman of Bekleyeyim yolunu ömrüm Belalım aman