Erdal Güney

Cizdar Güzellemesi Cizdar ağam dağda gezer Esen yelden hile sezer Döşte fişek çapraz tüfek Dut dalında saza benzer *** Yanıkmışım sana Cizdar Tezikmişim sana Cizdar Azrail düşse peşine Sarı yaylam seni saklar Oy Cizdar can Cizdar *** Koyakları aşsa gelse Tütün sarsa suyu içse Coşsa Ayvasıl Deresi Cizdar şavkın suya düşse *** Kurdun kuşun uykusuna Zalim puştun pususuna Bir sevdanın sızısına Düşme Cizda yanma Cizdar Oy Cizdar can Cizdar

Ölmedi Aşklar Yazdım düşlerdi Suyun yüzüne Gözlerim denize bakar Sen diplerde *** Gözlerim denize bakar Sen diplerde Seni duyar kulağım Seni arar sıcağım *** Sözüm geçmez ayağım durmaz Hep sana giderim Sözüm geçmez ayağım durmaz Hep sana giderim *** Zaten olmadı bunlar Zaten yaşanmadılar Sen gitmedin Ben bitmedim Ölmedi aşklar *** Zaten olmadı bunlar Zaten yaşanmadilar Sen gitmedin Ben bitmedim Ölmedi aşklar *** Sen gitmedin Ben bitmedim Ölmedi aşklar *** Yandım yanıldım Yana yana Yar sana Savurdum küllerimi Canım yellerden yana Savurdum küllerimi Canım yellerden yana *** Sırrım sırdaşım yoldaşım Haberin var mı ola Yurdumdan kış gitmez Oldu sebep yar mı ola Yurdumdan kis gitmez Oldu sebep yar mı ola *** Zaten olmadı bunlar Zaten yaşanmadılar Sen gitmedin Ben bitmedim Ölmedi aşklar *** Zaten olmadı bunlar Zaten yaşanmadılar Sen gitmedin Ben bitmedim Ölmedi aşklar *** Sen gitmedin Ben bitmedim Ölmedi aşklar

Rüzgarım Ol Adımlarken sensizlikte şu ömrü Gecede ay günde güneş salkım söğüdü Yaralarda acınırken hüzünlerde avunurken Yüreğimde sensin bahar Esen bir yel düşler yazar *** Rüzgarım ol gülüm Yangınımda külüm Nefesin vurmazsa yüzüme Senden bana gelen ölüm Senden bana gelen Senden bana Senden Sen

Sarı Yaylam (Of Sarı Yaylam da seni, yaylayamadım ala bahar, kar iken of Of Yavru palazımı da avlayamadım, tor iken of Sende bu güzellik de, bende bu gençlik var iken of, of Alırım ahdımı da koymam sende sevdiğim(ey) A sürmelim ey(ey), palazım ey) *** Toroslara karlar yağmış Gadınım ürüyamda gördüm Toroslara karlar yağmış Gadınım ürüyamda gördüm *** Yavru tülek kanatlanmış Gadınım ürüyamda gördüm Yavru tülek kanatlanmış Gadınım ürüyamda gördüm *** Yaylam yaylam, sarı yaylam Ben bu derdi kime yanam İçimin dermansız acısı Biri yarim, biri anam *** Yaylam yaylam, sarı yaylam Ben bu derdi kime yanam İçimin dermansız acısı Biri yarim, biri anam *** Turnalara bir hal olmuş Gadınım gözlerinde gördüm Turnalara bir hal olmuş Gadınım gözlerinde gördüm *** Gurbetlik bize zor imiş Dönülmez yolunda yittim Gurbetlik bize zor imiş Dönülmez yolunda yittim *** Yaylam yaylam, sarı yaylam Ben bu derdi kime yanam Bin ölümmüş, bir ayrılık Ömrüm geldi, geçti yaylam *** Yaylam yaylam, sarı yaylam Ben bu derdi kime yanam Bin ölümmüş, bir ayrılık Ömrüm geldi, geçti yaylam *** (Alırım ahdımı da, koymam sende sevdiğim A sürmelim ey, palazım ey)

Ala Gözde Ala Ben Ala gözde ala ben, a gız sana ben "Seni de alacağım" demedim mi? Gavur anana inat, muradım murad "Alıp da gaçacam" demedim mi? *** Çakır da dikeni bastım bağrıma İçimin yanması hardandır Çakır da dikeni bastım bağrıma İçimin yanması hardandır *** Can mı var canandan öte? Bendeki bu ben yardandır Can mı var canandan öte? Bendeki bu ben yardandır *** Ala gözde ala ben, a gız sana ben "Seni de alacağım" demedim mi? Gavur anana inat, muradım murad "Alıp da gaçacam" demedim mi? *** Ala gözde ala ben, a gız sana ben "Seni de alacağım" demedim mi? Gavur anana inat, muradım murad "Alıp da gaçacam" demedim mi? *** Anamur boz yazı, gayrak yollar Yarimin yanağı nardandır Anamur boz yazı, gayrak yollar Yarimin yanağı nardandır *** Beleğin başındaki gızlar Bağrımın ateşi yardandır Beleğin başındaki gızlar Bağrımın ateşi yardandır *** Ala gözde ala ben, a gız sana ben "Seni de alacağım" demedim mi? Gavur anana inat, muradım murad "Alıp da gaçacam" demedim mi? *** Ala gözde ala ben, a gız sana ben "Seni de alacağım" demedim mi? Gavur anana inat, muradım murad "Alıp da gaçacam" demedim mi? *** Ala gözde ala ben, a gız sana ben "Seni de alacağım" demedim mi? Gavur anana inat, muradım murad "Alıp da gaçacam" demedim mi?

Çınar Olsam Aşkın sırat köprüsünden Ben geçtim sen geçmedin yar Derdin zehir şarabından Ben içtim sen içmedin yar *** Felek vurmuş vay başıma Kocadım değme yaşıma Çınar olsam bin yaşında Senden geçmem sen geçtin yar *** Cenneti koysalar kapıma Ay takılsa çam dalına Şu köhnemiş saltanata Satmam seni sen sattın yar *** Ardım beşik önüm mezar Dilerim lal çığlığım yar Eyvahi'yem kör kuyuya Atmam sen attın yar

İnce Memed Çektikleri onca kahır Türkülerde yakılıdır Çektikleri onca kahır Türkülerde yakılıdır *** Eşkıya denmiş onlara Onlar dağda yazılıdır Eşkıya denmiş adına Adı dağda yazılıdır *** Oy oy İnce Memed Yüreğimde sancı Memed Oy oy İnce Memed Yüreğimde sancı Memed *** İçimizde kara sevda Alnımızda yazgı Memed İçimizde kara sevda Alnımızda yazgı Memed *** Yağlı kurşun çökertemez Hoyrat kızın sözü kadar Yağlı kurşun çökertemez Hoyrat kızın sözü kadar *** Duman çökmüş dağ başına Yiğittir türküler kadar Duman çökmüş dağ başına Yiğittir türküler kadar *** Oy oy İnce Memed Yüreğimde sancı Memed Oy oy İnce Memed Yüreğimde sancı Memed *** İçimizde kara sevda Alnımızda yazgı Memed İçimizde kara sevda Alnımızda yazgı Memed *** Acı tütün heybesinde Toroslar'da silah çatar Acı tütün heybesinde Toroslar'da silah çatar *** Düşünür de dağ başında Sevdası memleket kadar Düşünür de dağ başında Sevdası memleket kadar *** Oy oy İnce Memed Yüreğimde sancı Memed Oy oy İnce Memed Yüreğimde sancı Memed *** İçimizde kara sevda Alnımızda yazgı Memed İçimizde kara sevda Alnımızda yazgı Memed Oy oy

Saklımdasın Yürüyorum ey yar, insanların arasında Kimi yorgun kimi dökük, kanar sabır yarasında Yürüyorum ey yar (yürüyorum ey yar), insanların arasında (insanların arasında) Kimi yorgun kimi dökük (kimi yorgun kimi dökük), kanar sabır yarasında (kanar sabır yarasında) *** Özlüyorum seni zamanla barışamadım Geçip gidiyor ömrüm günlere doyamadm Geçip gidiyor ömrüm (geçip gidiyor ömrüm), günlere doyamadm (günlere doyamadm) *** Ucum yok, bucağım yok Saklımdasın ey yar haberin yok Yıllar geçti, sönmedi ateş Yanıyorum ey yar haberin yok *** Ucum yok, bucağım yok Saklımdasın ey yar haberin yok Yıllar geçti, sönmedi ateş Yanıyorum ey yar haberin yok *** Üşüyorum ey yar, yangınların ortasında Yürek kırgın yürek talan, kanar sevda yarasında Üşüyorum ey yar (üşüyorum ey yar), yangınların ortasında (yangınların ortasında) Yürek kırgın yürek talan (yürek kırgın yürek talan), kanar sevda yarasında (kanar sevda yarasında) *** Kahırlı yılları çizdin anlıma Dost eyledin beni, göçüp giden kuşlara Dost eyledin beni (dost eyledin beni), göçüp giden kuşlara (göçüp giden kuşlara) *** Ucum yok, bucağım yok Saklımdasın ey yar haberin yok Yıllar geçti, sönmedi ateş Yanıyorum ey yar haberin yok *** Ucum yok, bucağım yok Saklımdasın ey yar haberin yok Yıllar geçti, sönmedi ateş Yanıyorum ey yar haberin yok *** Ucum yok, bucağım yok Saklımdasın ey yar haberin yok Yıllar geçti, sönmedi ateş Yanıyorum ey yar haberin yok

Bir Kara Sevda Bir kara sevda geldi başıma Hiç bakmaz oldu gözüm yaşına Kurşun işler mi mezar taşıma Bir garip geldi geçiyor ömrüm Kurşun işler mi mezar taşıma Bir garip geldi geçiyor ömrüm *** Bir şahin olmuş ucuyor gönlüm Deryalar çöller aşıyor gönlüm Tez haber salın nazlı yarime Bir garip geldi geçiyor ömrüm Tez haber salın nazlı yarime Bir garip geldi geçiyor ömrüm *** Kor ateşlerde yanıyor içim Bin derdim var biçim biçim Yaralı bülbülüm yok ki sucum Bir garip geldi geçiyor ömrüm Yaralı bülbülüm yok ki sucum Bir garip geldi geçiyor ömrüm

Dalgakıran Aşk herkesi kırar biraz Eksilmesin acısı şükret Varsın ağlasın dalda kiraz Herkes kendine sürgün biraz Varsın ağlasın dalda kiraz Herkes kendine sürgün biraz *** Çocuk gülüşün dünden bir yara Aşk bize sıla Günler gelir de büyürüz elbet Aşk bize gurbet *** Ay ışığı dalga kıran Yarada tuz aşktan kalan Ay ışığı tende bıçak Giden sürgün kalan kaçak *** Aşk bize sıla Aşk bize gurbet Aşk bize sıla Aşk bize gurbet *** Kapansın yarası şu gecenin Ayrılıklar örtsün üstünü Kimim kimsemdin ah gözlerim Gidecek yeri yok kimsenin Kimim kimsemdin ah gözlerim Gidecek yeri yok kimsenin *** Çocuk gülüşün dünden bir yara Aşk bize sıla Günler gelir de büyürüz elbet Aşk bize gurbet *** Ay ışığı dalga kıran Yarada tuz aşktan kalan Ay ışığı tende bıçak Giden sürgün kalan kaçak *** Aşk bize sıla Aşk bize gurbet Aşk bize sıla Aşk bize gurbet

Düşpare Günler ağır esen bir yel Zaman akıp giden bir sel Kırık ezgilerdeki tel *** Çalan telde Akan selde Esen yelde düş pare pare *** Gezden göze Gülüm hele Ay bir doğsun düş pare pare *** Gezden göze Gülüm hele Ay bir doğsun düş pare pare *** Yanan ateş kül olmadan Şafak söküp gün doğmadan Bülbül güle figan eyler *** Gülde bülbül Şafakta gün Ateşte kül düş pare pare *** Gezden göze Gülüm hele Ay bir doğsun düş pare pare *** Gezden göze Gülüm hele Ay bir doğsun düş pare pare *** Gezden göze Gülüm hele Ay bir doğsun düş pare pare