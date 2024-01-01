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7/24 Dinle Aşkiya

Aşkiya Şarkı Sözleri

Erdal Güney Aşkiya şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Erdal Güney Aşkiya şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşkiya sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Erdal Güney

Erdal Güney

Aşkiya

  • Dalgakıran

  • Ölmedi Aşklar

  • Rüzgarım Ol

  • Sarı Yaylam

  • Ala Gözde Ala Ben

  • Çınar Olsam

  • İnce Memed

  • Saklımdasın

  • Bir Kara Sevda

  • Düşpare

  • Kaşı Kemanım

  • Cizdar Güzellemesi

  • Göksu

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