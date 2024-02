Erdal Güney

(Of Sarı Yaylam da seni, yaylayamadım ala bahar, kar iken of Of Yavru palazımı da avlayamadım, tor iken of Sende bu güzellik de, bende bu gençlik var iken of, of Alırım ahdımı da koymam sende sevdiğim(ey) A sürmelim ey(ey), palazım ey) *** Toroslara karlar yağmış Gadınım ürüyamda gördüm Toroslara karlar yağmış Gadınım ürüyamda gördüm *** Yavru tülek kanatlanmış Gadınım ürüyamda gördüm Yavru tülek kanatlanmış Gadınım ürüyamda gördüm *** Yaylam yaylam, sarı yaylam Ben bu derdi kime yanam İçimin dermansız acısı Biri yarim, biri anam *** Yaylam yaylam, sarı yaylam Ben bu derdi kime yanam İçimin dermansız acısı Biri yarim, biri anam *** Turnalara bir hal olmuş Gadınım gözlerinde gördüm Turnalara bir hal olmuş Gadınım gözlerinde gördüm *** Gurbetlik bize zor imiş Dönülmez yolunda yittim Gurbetlik bize zor imiş Dönülmez yolunda yittim *** Yaylam yaylam, sarı yaylam Ben bu derdi kime yanam Bin ölümmüş, bir ayrılık Ömrüm geldi, geçti yaylam *** Yaylam yaylam, sarı yaylam Ben bu derdi kime yanam Bin ölümmüş, bir ayrılık Ömrüm geldi, geçti yaylam *** (Alırım ahdımı da, koymam sende sevdiğim A sürmelim ey, palazım ey)