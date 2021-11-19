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Erdal Güney

Erdal Güney

En Çok Dinlenen Erdal Güney Şarkıları

Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Dere Geliyor Dere

Erdal Güney 02:46
02

Sıcak Bakışlar Enstrümantal

Erdal Güney 02:12
03

Yağmur Yağar Yer Yaş Olur

Erdal Güney 04:18
04

Sözüm Var

Erdal Güney 02:37
05

Marova

Erdal Güney 02:22

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