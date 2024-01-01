Hatırla Sevgili Şarkı Sözleri
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Erdal Güney
Hatırla Sevgili
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Gündoğdu hep uyandık siperlere dayandık
Gündoğdu hep uyandık siperlere dayandık
Bağımsızlık uğruna da al kanlara boyandık
Bağımsızlık uğruna da al kanlara boyandık
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Yolumuz devrim yolu gelin kardaşlar gelin
Yolumuz devrim yolu gelin kardaşlar gelin
Yurdumuza yanki doldu vurun kardaşlar vurun
Yurdumuza yanki doldu vurun kardaşlar vurun
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Sevdamız bir uzun bakış
Ey memleket ey soylu düş
Ömrümüze girip oturdu kış
Ömrümüze girip oturdu kış
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Bir gül idim derilmemiş
Daha gün yüzü görmemiş
Örselenip kırılmamış oy
***
Bir gül idim derilmemiş
Daha gün yüzü görmemiş
Örselenip kırılmamış oy
***
Ne bu sürgün ne bu gidiş
Ey memleket sevdalı düş
Katlimize ferman bu son gülüş
Katlimize ferman bu son gülüş
***
Bir gül idim derilmemiş
Daha gün yüzü görmemiş
Örselenip kırılmamış oy
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Bir gül idim derilmemiş
Daha gün yüzü görmemiş
Örselenip kırılmamış oy
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