Erdal Güney

Sevdamız bir uzun bakış Ey memleket ey soylu düş Ömrümüze girip oturdu kış Ömrümüze girip oturdu kış *** Bir gül idim derilmemiş Daha gün yüzü görmemiş Örselenip kırılmamış oy *** Bir gül idim derilmemiş Daha gün yüzü görmemiş Örselenip kırılmamış oy *** Ne bu sürgün ne bu gidiş Ey memleket sevdalı düş Katlimize ferman bu son gülüş Katlimize ferman bu son gülüş *** Bir gül idim derilmemiş Daha gün yüzü görmemiş Örselenip kırılmamış oy *** Bir gül idim derilmemiş Daha gün yüzü görmemiş Örselenip kırılmamış oy