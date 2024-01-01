Elveda Rumeli (Dizi Müziği) Şarkı Sözleri
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Erdal Güney
Elveda Rumeli (Dizi Müziği)
-
Sevmeden yaşanır mı?
Dağ dağa kavuşur mu?
Ağlasam duyan olmaz ki
***
Can veren bizi gördü
Rüzgarın eli değdi
Müjdemi soran olmaz ki
***
Bahçeler bizim olsa
Hasretim dağı delse
İsmimi bilen olmaz ki
***
Aynı dua bu, aynı
Aynı cennet bu, aynı
Tenimiz, kanımız hep aynı
Aynı rüyalar bu, aynı
***
Ayrılık gece olsa
Günlerin sonu gelse
Başbaşa kalan olmaz ki
***
Sorsalar dile gelmez
Derdime umar olmaz
Sonsuzu bulan olmaz ki
***
Gökyüzü bizi görse
Tanrının eli değse
Müjdemi alan olmaz ki
***
Aynı dua bu, aynı
Aynı cennet bu, aynı
Canımız acımız hep aynı
Aynı rüyalar bu, aynı
-
Çıkayım gideyim urum eline aman
Arzuhal vereyim yarim beylerbeyine aman
Kimleri sarayım yâr senin yerine aman
Gizli gizli sevdalarımız aşikâr oldu aman
Bize bu ayrılık yarim mevlâdan oldu aman
***
Çıkayım gideyim bir uçtan uca aman
Göstereyim sana canım ayrılık nice aman
Kurbanlar keseyim sardığım geceye aman
Gizli gizli sevdalarımız aşikâr oldu aman
Bize bu ayrılık canım mevlâdan oldu aman
-
-
Bir yiğide bir sözüm var
Nasıl deyem ben turnalar?
Güremedim aylar oldi
Güzlerim hep aglar oldi
Aramızda koca dağlar
Manimiz oldi
Üremedim saçlarımi
Belimi buldi
***
Pelister'e çıkamadım
Vardar'a atlayamadım
Dündum durdum yar yolunda
Sana doymadım
Turnalari göğe saldım
Sana yolladim
***
Pelister'e çıkamadım
Vardar'a atlayamadım
Dündum durdum yar yolunda
Sana doymadım
Turnalari güğe saldim
Sana yolladim
***
Bir güzele bir sözüm var
Nasıl deyem ben turnalar?
Saçlarının tellerinden
İnce beline dolaşam
İstey misın daglar aşam?
Sana ulaşam
Alam seni, yarim yapam
De bana paşam
***
Pelister'e çıkamadım
Vardar'a atlayamadım
Dündum durdum yar yolunda
Sana doymadım
Turnalari güğe saldim
Sana yolladim
***
Pelister'e çıkamadım
Vardar'a atlayamadım
Dündum durdum yar yolunda
Sana doymadım
Turnalari güğe saldim
Sana yolladim
-
Yağmur yağar yer yaş olur
Yağmur yağar yer yaş olur
***
Raki içen anam serhoş olur
Raki içen anam serhoş olur
***
Gelin olan ne hoş olur
Gelin olan ne hoş olur
***
Anam anam garip anam
Sevişiyler anam iki canlar
Anam anam garip anam
Sen ağlama anam, dayanamam
***
Kızılciklar ne har açar
Kızılciklar ne har açar
***
Bu bekarlar anam deva saçar
Bu bekarlar anam deva saçar
***
Gelin olan evden uçar
Gelin olan evden uçar
***
Anam anam garip anam
Sevişiyler anam iki canlar
Anam anam garip anam
Sen ağlama anam, dayanamam
***
Yağmur yağar ufak ufak
Yağmur yağar ufak ufak
***
Eli kinalı anam yüzü duvak
Eli kinalı anam yüzü duvak
***
Evden çıkti salinarak
Evden çıkti salinarak
***
Anam anam garip anam
Sevişiyler anam iki canlar
Anam anam garip anam
Sen ağlama anam, dayanamam
-
Bir fırtına tuttu bizi, deryaya kardı
O bizim kavuşmalarımız a yarim, mahşere kaldı
O bizim kavuşmalarımız a yarim, mahşere kaldı
Mapushanede yata yata, yanlarım çürüdü
Pencereden baka baka aa yarim, ela gözler süzüldü
Pencereden baka baka aa yarim, ela da gözler süzüldü