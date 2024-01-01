Erdal Güney

-
Umut pişerdi yüreğimin ateşinde
Sıvardın sabır duvarıma ellerinle
Ağıt yakmaya dillerim varmaz
Tükendim ömürlerce
***
Ey kaşı kemanım bülbülü şeydam
Gül yüzün düş olmuş nasıl hayra yoram
Ey karanfil karam gül tende yaram
Güllerim tez soldu bülbülüm yanam
***
Hatıralarım bir kül gibi
Ömrümdün yana bir gül gibi
Ölüm adın kalleş olsun
Ömrüm bir yangın yeri
-
Yazdım düşlerdi
Suyun yüzüne
Gözlerim denize bakar
Sen diplerde
***
Gözlerim denize bakar
Sen diplerde
Seni duyar kulağım
Seni arar sıcağım
***
Sözüm geçmez ayağım durmaz
Hep sana giderim
Sözüm geçmez ayağım durmaz
Hep sana giderim
***
Zaten olmadı bunlar
Zaten yaşanmadılar
Sen gitmedin
Ben bitmedim
Ölmedi aşklar
***
Zaten olmadı bunlar
Zaten yaşanmadilar
Sen gitmedin
Ben bitmedim
Ölmedi aşklar
***
Sen gitmedin
Ben bitmedim
Ölmedi aşklar
***
Yandım yanıldım
Yana yana
Yar sana
Savurdum küllerimi
Canım yellerden yana
Savurdum küllerimi
Canım yellerden yana
***
Sırrım sırdaşım yoldaşım
Haberin var mı ola
Yurdumdan kış gitmez
Oldu sebep yar mı ola
Yurdumdan kis gitmez
Oldu sebep yar mı ola
***
Zaten olmadı bunlar
Zaten yaşanmadılar
Sen gitmedin
Ben bitmedim
Ölmedi aşklar
***
Zaten olmadı bunlar
Zaten yaşanmadılar
Sen gitmedin
Ben bitmedim
Ölmedi aşklar
***
Sen gitmedin
Ben bitmedim
Ölmedi aşklar
-
Adımlarken sensizlikte şu ömrü
Gecede ay günde güneş salkım söğüdü
Yaralarda acınırken hüzünlerde avunurken
Yüreğimde sensin bahar
Esen bir yel düşler yazar
***
Rüzgarım ol gülüm
Yangınımda külüm
Nefesin vurmazsa yüzüme
Senden bana gelen ölüm
Senden bana gelen
Senden bana
Senden
Sen
-
(Of Sarı Yaylam da seni, yaylayamadım ala bahar, kar iken of
Of Yavru palazımı da avlayamadım, tor iken of
Sende bu güzellik de, bende bu gençlik var iken of, of
Alırım ahdımı da koymam sende sevdiğim(ey)
A sürmelim ey(ey), palazım ey)
***
Toroslara karlar yağmış
Gadınım ürüyamda gördüm
Toroslara karlar yağmış
Gadınım ürüyamda gördüm
***
Yavru tülek kanatlanmış
Gadınım ürüyamda gördüm
Yavru tülek kanatlanmış
Gadınım ürüyamda gördüm
***
Yaylam yaylam, sarı yaylam
Ben bu derdi kime yanam
İçimin dermansız acısı
Biri yarim, biri anam
***
Yaylam yaylam, sarı yaylam
Ben bu derdi kime yanam
İçimin dermansız acısı
Biri yarim, biri anam
***
Turnalara bir hal olmuş
Gadınım gözlerinde gördüm
Turnalara bir hal olmuş
Gadınım gözlerinde gördüm
***
Gurbetlik bize zor imiş
Dönülmez yolunda yittim
Gurbetlik bize zor imiş
Dönülmez yolunda yittim
***
Yaylam yaylam, sarı yaylam
Ben bu derdi kime yanam
Bin ölümmüş, bir ayrılık
Ömrüm geldi, geçti yaylam
***
Yaylam yaylam, sarı yaylam
Ben bu derdi kime yanam
Bin ölümmüş, bir ayrılık
Ömrüm geldi, geçti yaylam
***
(Alırım ahdımı da, koymam sende sevdiğim
A sürmelim ey, palazım ey)
-
Ala gözde ala ben, a gız sana ben
"Seni de alacağım" demedim mi?
Gavur anana inat, muradım murad
"Alıp da gaçacam" demedim mi?
***
Çakır da dikeni bastım bağrıma
İçimin yanması hardandır
Çakır da dikeni bastım bağrıma
İçimin yanması hardandır
***
Can mı var canandan öte?
Bendeki bu ben yardandır
Can mı var canandan öte?
Bendeki bu ben yardandır
***
Ala gözde ala ben, a gız sana ben
"Seni de alacağım" demedim mi?
Gavur anana inat, muradım murad
"Alıp da gaçacam" demedim mi?
***
Ala gözde ala ben, a gız sana ben
"Seni de alacağım" demedim mi?
Gavur anana inat, muradım murad
"Alıp da gaçacam" demedim mi?
***
Anamur boz yazı, gayrak yollar
Yarimin yanağı nardandır
Anamur boz yazı, gayrak yollar
Yarimin yanağı nardandır
***
Beleğin başındaki gızlar
Bağrımın ateşi yardandır
Beleğin başındaki gızlar
Bağrımın ateşi yardandır
***
Ala gözde ala ben, a gız sana ben
"Seni de alacağım" demedim mi?
Gavur anana inat, muradım murad
"Alıp da gaçacam" demedim mi?
***
Ala gözde ala ben, a gız sana ben
"Seni de alacağım" demedim mi?
Gavur anana inat, muradım murad
"Alıp da gaçacam" demedim mi?
***
Ala gözde ala ben, a gız sana ben
"Seni de alacağım" demedim mi?
Gavur anana inat, muradım murad
"Alıp da gaçacam" demedim mi?
-
Aşkın sırat köprüsünden
Ben geçtim sen geçmedin yar
Derdin zehir şarabından
Ben içtim sen içmedin yar
***
Felek vurmuş vay başıma
Kocadım değme yaşıma
Çınar olsam bin yaşında
Senden geçmem sen geçtin yar
***
Cenneti koysalar kapıma
Ay takılsa çam dalına
Şu köhnemiş saltanata
Satmam seni sen sattın yar
***
Ardım beşik önüm mezar
Dilerim lal çığlığım yar
Eyvahi'yem kör kuyuya
Atmam sen attın yar
-
Çektikleri onca kahır
Türkülerde yakılıdır
Çektikleri onca kahır
Türkülerde yakılıdır
***
Eşkıya denmiş onlara
Onlar dağda yazılıdır
Eşkıya denmiş adına
Adı dağda yazılıdır
***
Oy oy İnce Memed
Yüreğimde sancı Memed
Oy oy İnce Memed
Yüreğimde sancı Memed
***
İçimizde kara sevda
Alnımızda yazgı Memed
İçimizde kara sevda
Alnımızda yazgı Memed
***
Yağlı kurşun çökertemez
Hoyrat kızın sözü kadar
Yağlı kurşun çökertemez
Hoyrat kızın sözü kadar
***
Duman çökmüş dağ başına
Yiğittir türküler kadar
Duman çökmüş dağ başına
Yiğittir türküler kadar
***
Oy oy İnce Memed
Yüreğimde sancı Memed
Oy oy İnce Memed
Yüreğimde sancı Memed
***
İçimizde kara sevda
Alnımızda yazgı Memed
İçimizde kara sevda
Alnımızda yazgı Memed
***
Acı tütün heybesinde
Toroslar'da silah çatar
Acı tütün heybesinde
Toroslar'da silah çatar
***
Düşünür de dağ başında
Sevdası memleket kadar
Düşünür de dağ başında
Sevdası memleket kadar
***
Oy oy İnce Memed
Yüreğimde sancı Memed
Oy oy İnce Memed
Yüreğimde sancı Memed
***
İçimizde kara sevda
Alnımızda yazgı Memed
İçimizde kara sevda
Alnımızda yazgı Memed
Oy oy
-
Yürüyorum ey yar, insanların arasında
Kimi yorgun kimi dökük, kanar sabır yarasında
Yürüyorum ey yar (yürüyorum ey yar), insanların arasında (insanların arasında)
Kimi yorgun kimi dökük (kimi yorgun kimi dökük), kanar sabır yarasında (kanar sabır yarasında)
***
Özlüyorum seni zamanla barışamadım
Geçip gidiyor ömrüm günlere doyamadm
Geçip gidiyor ömrüm (geçip gidiyor ömrüm), günlere doyamadm (günlere doyamadm)
***
Ucum yok, bucağım yok
Saklımdasın ey yar haberin yok
Yıllar geçti, sönmedi ateş
Yanıyorum ey yar haberin yok
***
Ucum yok, bucağım yok
Saklımdasın ey yar haberin yok
Yıllar geçti, sönmedi ateş
Yanıyorum ey yar haberin yok
***
Üşüyorum ey yar, yangınların ortasında
Yürek kırgın yürek talan, kanar sevda yarasında
Üşüyorum ey yar (üşüyorum ey yar), yangınların ortasında (yangınların ortasında)
Yürek kırgın yürek talan (yürek kırgın yürek talan), kanar sevda yarasında (kanar sevda yarasında)
***
Kahırlı yılları çizdin anlıma
Dost eyledin beni, göçüp giden kuşlara
Dost eyledin beni (dost eyledin beni), göçüp giden kuşlara (göçüp giden kuşlara)
***
Ucum yok, bucağım yok
Saklımdasın ey yar haberin yok
Yıllar geçti, sönmedi ateş
Yanıyorum ey yar haberin yok
***
Ucum yok, bucağım yok
Saklımdasın ey yar haberin yok
Yıllar geçti, sönmedi ateş
Yanıyorum ey yar haberin yok
***
Ucum yok, bucağım yok
Saklımdasın ey yar haberin yok
Yıllar geçti, sönmedi ateş
Yanıyorum ey yar haberin yok
-
Bir kara sevda geldi başıma
Hiç bakmaz oldu gözüm yaşına
Kurşun işler mi mezar taşıma
Bir garip geldi geçiyor ömrüm
Kurşun işler mi mezar taşıma
Bir garip geldi geçiyor ömrüm
***
Bir şahin olmuş ucuyor gönlüm
Deryalar çöller aşıyor gönlüm
Tez haber salın nazlı yarime
Bir garip geldi geçiyor ömrüm
Tez haber salın nazlı yarime
Bir garip geldi geçiyor ömrüm
***
Kor ateşlerde yanıyor içim
Bin derdim var biçim biçim
Yaralı bülbülüm yok ki sucum
Bir garip geldi geçiyor ömrüm
Yaralı bülbülüm yok ki sucum
Bir garip geldi geçiyor ömrüm
-
Aşk herkesi kırar biraz
Eksilmesin acısı şükret
Varsın ağlasın dalda kiraz
Herkes kendine sürgün biraz
Varsın ağlasın dalda kiraz
Herkes kendine sürgün biraz
***
Çocuk gülüşün dünden bir yara
Aşk bize sıla
Günler gelir de büyürüz elbet
Aşk bize gurbet
***
Ay ışığı dalga kıran
Yarada tuz aşktan kalan
Ay ışığı tende bıçak
Giden sürgün kalan kaçak
***
Aşk bize sıla
Aşk bize gurbet
Aşk bize sıla
Aşk bize gurbet
***
Kapansın yarası şu gecenin
Ayrılıklar örtsün üstünü
Kimim kimsemdin ah gözlerim
Gidecek yeri yok kimsenin
Kimim kimsemdin ah gözlerim
Gidecek yeri yok kimsenin
***
Çocuk gülüşün dünden bir yara
Aşk bize sıla
Günler gelir de büyürüz elbet
Aşk bize gurbet
***
Ay ışığı dalga kıran
Yarada tuz aşktan kalan
Ay ışığı tende bıçak
Giden sürgün kalan kaçak
***
Aşk bize sıla
Aşk bize gurbet
Aşk bize sıla
Aşk bize gurbet
-
Günler ağır esen bir yel
Zaman akıp giden bir sel
Kırık ezgilerdeki tel
***
Çalan telde
Akan selde
Esen yelde düş pare pare
***
Gezden göze
Gülüm hele
Ay bir doğsun düş pare pare
***
Gezden göze
Gülüm hele
Ay bir doğsun düş pare pare
***
Yanan ateş kül olmadan
Şafak söküp gün doğmadan
Bülbül güle figan eyler
***
Gülde bülbül
Şafakta gün
Ateşte kül düş pare pare
***
Gezden göze
Gülüm hele
Ay bir doğsun düş pare pare
***
Gezden göze
Gülüm hele
Ay bir doğsun düş pare pare
***
Gezden göze
Gülüm hele
Ay bir doğsun düş pare pare
-
Cizdar ağam dağda gezer
Esen yelden hile sezer
Döşte fişek çapraz tüfek
Dut dalında saza benzer
***
Yanıkmışım sana Cizdar
Tezikmişim sana Cizdar
Azrail düşse peşine
Sarı yaylam seni saklar
Oy Cizdar can Cizdar
***
Koyakları aşsa gelse
Tütün sarsa suyu içse
Coşsa Ayvasıl Deresi
Cizdar şavkın suya düşse
***
Kurdun kuşun uykusuna
Zalim puştun pususuna
Bir sevdanın sızısına
Düşme Cizda yanma Cizdar
Oy Cizdar can Cizdar
-