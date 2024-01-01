Erdal Güney

Leylek De Yuvada Üç Olur Leylek de yuvada üç olur Bey kızı sarması güç olur Aman aman komitem al beni Camlıca odalara koy beni Camlıca odalara koy beni *** Leylek de yuvada üç olur Leylek de yuvada üç olur Bey kızı sarması güç olur Bey kızı sarması güç olur *** Aman aman komitem al beni Aman aman komitem al beni Camlıca odalara koy beni Camlıca odalara koy beni *** Aman aman Zübeyde'min kaşları Aman aman Zübeyde'min kaşları İnci midir Zübayde'min dişleri İnci midir Zübayde'min dişleri *** Al ben komitem al beni Al ben komitem al beni Camlıca odalara koy beni Camlıca odalara koy beni *** Leylek de yuvada dört olur Leylek de yuvada dört olur Bu ayrılık sana da dert olur Bu ayrılık bana da dert olur *** Al beni komitem al beni Al beni komitem al beni Başı karlı dağlara sal beni Başı karlı dağlara sal beni *** Aman aman Zübeyde'min gözleri Aman aman Zübeyde'min gözleri İpek midir Zübeyde'min saçları İpek midir Zübeyde'min saçları *** Al beni komitem al beni Al beni komitem al beni Başı karlı dağlara sal beni Başı karlı dağlara sal beni *** Başı karlı dağlara sal beni Başı karlı dağlara sal beni Başı karlı dağlara sal beni Başı karlı...

Gül Kokuşlum Gül teninden usalanıp süzül de gel Gül bakışlım gözyaşların silip de gel Yarem sızlar yalnızlığım bilip de gel Gül kokuşlum gel *** Ay büyüdü geceleri sen beklerim Ak gerdanda gül kokusu seri özlerim Çare bilmez dertlerimle yolun gözlerim Gül kokuşlum gel

Sana Güzel Sevda Demek Esme rüzgar deli deli Gönlüm kırık dal gibi Savursan da elden ele Diyar diyar gurbete *** Sana güzel sevda demek Yar demek can dost demek Yangınlarda alev demek Kor demek can köz demek *** Yitik bir akşam gününde Seher demek yel demek Sana güzel sevda demek Yar demek can dost demek *** Gelme üstüme üstüme Sevdan girdi düşüme Çağırsan da dilden dile Kar etmez gül bülbüle *** Sana güzel sevda demek Yar demek can dost demek Yangınlarda alev demek Kor demek can köz demek *** Yitik bir akşam gününde Seher demek yel demek Sana güzel sevda demek Yar demek can dost demek *** Sana güzel sevda demek Yar demek can dost demek Yangınlarda alev demek Kor demek can köz demek *** Yitik bir akşam gününde Seher demek yel demek Sana güzel sevda demek Yar demek can dost demek

Ölümden Öte Köy Var Mı? Ayva sana bana nar mı Dünya insanlığa dar mı Üzülme sen kara gözlüm Ölümden öte köy var mı Üzülme sen kara gözlüm Ölümden öte köy var mı *** Kimi sevda diye yanar Sevdasına dağı deler Beterin de beteri var Ölümden öte köy var mı Beterin de beteri var Ölümden öte köy var mı *** Ezel bahar açar çiçek Dünya yalan ölüm gerçek Sıra sana da gelecek Ölümden öte köy var mı *** Sıra sana da gelecek Ölümden öte köy var mı Sıra sana da gelecek Ölümden öte köy var mı *** Sıra sana da gelecek Ölümden öte köy var mı Sıra sana da gelecek Ölümden öte köy var mı

Sözünü Balla Kestim Adaş Sözünü balla kestim adaş Kaynağından vermek için el ele Omuz omuza ve de baş başa Hep birlikte atmak adımı Topraktan pamuk çıkar gibi Birgün hep birden *** Sözünü balla kestim adaş Çok benziyor subaşlarına Senin öfkeyi taşıyan alnın Birde onur veren yumruğun *** Bu yüzden vermek el ele Ve dil dile Birgün demek güzel şey Boğuk bir ses olsa bile Gene bağırmak yürümek Silmek alın terini İşlemeli yağlık ile

Telli Turnalar Aşağıdan gelen Telli turnalar İçinizde telli turnam Yok benim *** Yarenden yoldaştan Soran olursa Gene sol böğrümden Deldi ok beni *** Gidiyorum ama Ol benzim soluk Ciğerime od düştü Yanıktır yanık *** Ölüm Allah emri Zalim ayrılık Hangine yanayım Derdim çok benim

Yayla Mengisi Varıp gidip yaylaları gezmeli Kalem alıp kaşın gözün yazmalı Önü gök önceki sarı çizmeli Öldüm gelin öldüm senin elinden *** Uzun olur kırkkuyunun ayağı Serin düşer yaylaların goyağı Ne sen gelin oldun ne ben güveyi Öldüm gelin öldüm senin elinden *** Yaz gelince her goyaklar yurd olur Güz gelince yarelerim dert olur Gelin Ayşe'm evleriniz nerede olur Öldüm gelin öldüm senin elinden

Bulut Bulut Üstüne Bulut bulut üstüne aman aman of Bulut yağmur üstüne ömrüm belalım aman Buluk gurbanın olayım aman aman of Doğma yarin üstüne ömrüm belalım aman *** Hangi dağdan aşacaksan Aman aman of Bekleyeyim yolunu ömrüm Belalım aman