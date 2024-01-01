Güney Türküleri Şarkı Sözleri
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Erdal Güney
Güney Türküleri
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Leylek de yuvada üç olur
Bey kızı sarması güç olur
Aman aman komitem al beni
Camlıca odalara koy beni
Camlıca odalara koy beni
***
Leylek de yuvada üç olur
Leylek de yuvada üç olur
Bey kızı sarması güç olur
Bey kızı sarması güç olur
***
Aman aman komitem al beni
Aman aman komitem al beni
Camlıca odalara koy beni
Camlıca odalara koy beni
***
Aman aman Zübeyde'min kaşları
Aman aman Zübeyde'min kaşları
İnci midir Zübayde'min dişleri
İnci midir Zübayde'min dişleri
***
Al ben komitem al beni
Al ben komitem al beni
Camlıca odalara koy beni
Camlıca odalara koy beni
***
Leylek de yuvada dört olur
Leylek de yuvada dört olur
Bu ayrılık sana da dert olur
Bu ayrılık bana da dert olur
***
Al beni komitem al beni
Al beni komitem al beni
Başı karlı dağlara sal beni
Başı karlı dağlara sal beni
***
Aman aman Zübeyde'min gözleri
Aman aman Zübeyde'min gözleri
İpek midir Zübeyde'min saçları
İpek midir Zübeyde'min saçları
***
Al beni komitem al beni
Al beni komitem al beni
Başı karlı dağlara sal beni
Başı karlı dağlara sal beni
***
Başı karlı dağlara sal beni
Başı karlı dağlara sal beni
Başı karlı dağlara sal beni
Başı karlı...
-
Gül teninden usalanıp süzül de gel
Gül bakışlım gözyaşların silip de gel
Yarem sızlar yalnızlığım bilip de gel
Gül kokuşlum gel
***
Ay büyüdü geceleri sen beklerim
Ak gerdanda gül kokusu seri özlerim
Çare bilmez dertlerimle yolun gözlerim
Gül kokuşlum gel
-
Esme rüzgar deli deli
Gönlüm kırık dal gibi
Savursan da elden ele
Diyar diyar gurbete
***
Sana güzel sevda demek
Yar demek can dost demek
Yangınlarda alev demek
Kor demek can köz demek
***
Yitik bir akşam gününde
Seher demek yel demek
Sana güzel sevda demek
Yar demek can dost demek
***
Gelme üstüme üstüme
Sevdan girdi düşüme
Çağırsan da dilden dile
Kar etmez gül bülbüle
***
Sana güzel sevda demek
Yar demek can dost demek
Yangınlarda alev demek
Kor demek can köz demek
***
Yitik bir akşam gününde
Seher demek yel demek
Sana güzel sevda demek
Yar demek can dost demek
***
Sana güzel sevda demek
Yar demek can dost demek
Yangınlarda alev demek
Kor demek can köz demek
***
Yitik bir akşam gününde
Seher demek yel demek
Sana güzel sevda demek
Yar demek can dost demek
-
Ayva sana bana nar mı
Dünya insanlığa dar mı
Üzülme sen kara gözlüm
Ölümden öte köy var mı
Üzülme sen kara gözlüm
Ölümden öte köy var mı
***
Kimi sevda diye yanar
Sevdasına dağı deler
Beterin de beteri var
Ölümden öte köy var mı
Beterin de beteri var
Ölümden öte köy var mı
***
Ezel bahar açar çiçek
Dünya yalan ölüm gerçek
Sıra sana da gelecek
Ölümden öte köy var mı
***
Sıra sana da gelecek
Ölümden öte köy var mı
Sıra sana da gelecek
Ölümden öte köy var mı
***
Sıra sana da gelecek
Ölümden öte köy var mı
Sıra sana da gelecek
Ölümden öte köy var mı
-
Sözünü balla kestim adaş
Kaynağından vermek için el ele
Omuz omuza ve de baş başa
Hep birlikte atmak adımı
Topraktan pamuk çıkar gibi
Birgün hep birden
***
Sözünü balla kestim adaş
Çok benziyor subaşlarına
Senin öfkeyi taşıyan alnın
Birde onur veren yumruğun
***
Bu yüzden vermek el ele
Ve dil dile
Birgün demek güzel şey
Boğuk bir ses olsa bile
Gene bağırmak yürümek
Silmek alın terini
İşlemeli yağlık ile
-
Aşağıdan gelen
Telli turnalar
İçinizde telli turnam
Yok benim
***
Yarenden yoldaştan
Soran olursa
Gene sol böğrümden
Deldi ok beni
***
Gidiyorum ama
Ol benzim soluk
Ciğerime od düştü
Yanıktır yanık
***
Ölüm Allah emri
Zalim ayrılık
Hangine yanayım
Derdim çok benim
-
Varıp gidip yaylaları gezmeli
Kalem alıp kaşın gözün yazmalı
Önü gök önceki sarı çizmeli
Öldüm gelin öldüm senin elinden
***
Uzun olur kırkkuyunun ayağı
Serin düşer yaylaların goyağı
Ne sen gelin oldun ne ben güveyi
Öldüm gelin öldüm senin elinden
***
Yaz gelince her goyaklar yurd olur
Güz gelince yarelerim dert olur
Gelin Ayşe'm evleriniz nerede olur
Öldüm gelin öldüm senin elinden
-
Bulut bulut üstüne aman aman of
Bulut yağmur üstüne ömrüm belalım aman
Buluk gurbanın olayım aman aman of
Doğma yarin üstüne ömrüm belalım aman
***
Hangi dağdan aşacaksan
Aman aman of
Bekleyeyim yolunu ömrüm
Belalım aman
-
Sevdaya sevda gerek, sevdaya yürek gerek
Sevda salkım söğütte, salkım söğütte yürek
Sevdaya sevda gerek, sevdaya yürek gerek
Sevda salkım söğütte, salkım söğütte yürek
***
Sevda sevgiye erende, buğdaya gebe başaktır
Davul zurna, düğün dernek yeni bir yaşam demektir
***
Sevdaya sevda gerek, sevdaya yürek gerek
Sevda salkım söğütte, salkım söğütte yürek
Sevdaya sevda gerek, sevdaya yürek gerek
Sevda salkım söğütte, salkım söğütte yürek
***
Sevdaya sevda gerek, sevdaya yürek gerek
Sevda salkım söğütte, salkım söğütte yürek
Sevdaya sevda gerek, sevdaya yürek gerek
Sevda salkım söğütte, salkım söğütte yürek
***
Çağıl çağıl akan dere vadinin düzünde durdu
Sevdalandı salkım söğüt, onda saçlarını yuğdu
***
Sevda pervane için onu yakan ışıktı
Ölümü göze aldı çünkü ona âşıktı
Sevda pervane için onu yakan ışıktı
Ölümü göze aldı çünkü ona âşıktı
***
Sevdaya sevda gerek, sevdaya yürek gerek
Sevda salkım söğütte, salkım söğütte yürek
***
Sevda pervane için onu yakan ışıktı
Ölümü göze aldı çünkü ona âşıktı
Sevda pervane için onu yakan ışıktı
Ölümü göze aldı çünkü ona âşıktı
***
Sevdaya sevda gerek, sevdaya yürek gerek
Sevda salkım söğütte, salkım söğütte yürek
-