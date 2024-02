Erdal Güney

Esme rüzgar deli deli Gönlüm kırık dal gibi Savursan da elden ele Diyar diyar gurbete *** Sana güzel sevda demek Yar demek can dost demek Yangınlarda alev demek Kor demek can köz demek *** Yitik bir akşam gününde Seher demek yel demek Sana güzel sevda demek Yar demek can dost demek *** Gelme üstüme üstüme Sevdan girdi düşüme Çağırsan da dilden dile Kar etmez gül bülbüle *** Sana güzel sevda demek Yar demek can dost demek Yangınlarda alev demek Kor demek can köz demek *** Yitik bir akşam gününde Seher demek yel demek Sana güzel sevda demek Yar demek can dost demek *** Sana güzel sevda demek Yar demek can dost demek Yangınlarda alev demek Kor demek can köz demek *** Yitik bir akşam gününde Seher demek yel demek Sana güzel sevda demek Yar demek can dost demek