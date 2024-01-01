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7/24 Dinle Güney Türküleri

Güney Türküleri Şarkı Sözleri

Erdal Güney Güney Türküleri şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Erdal Güney Güney Türküleri şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Güney Türküleri sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Erdal Güney

Erdal Güney

Güney Türküleri

  • Sevdaya Sevda Gerek

  • Gül Kokuşlum

  • Leylek De Yuvada Üç Olur

  • Sana Güzel Sevda Demek

  • Ölümden Öte Köy Var Mı?

  • Sözünü Balla Kestim Adaş

  • Telli Turnalar

  • Yayla Mengisi

  • Bulut Bulut Üstüne

  • Güney Üçlemesi

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