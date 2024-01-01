Erdal Güney

Telli Turnam Havalanma telli turnam ağlarım Gözyaşlarım durmaz akar çağlarım Sen gidersen viran olur bağım Hani ya sen nerede ben nerede *** Kanatlandın telli turnam nereye Uzaklaştın kahrı kattın araya Elimizden ayrı düştük buraya Hani ya sen nerede ben nerede *** Özlerim de telli turnam nereye Garipleştim kaldım şimdi burada Yar elinde zulmet olmuş havada Hani ya sen nerede ben nerede

Kış Geldi Kış geldi ocağı yaktık a yarim Ceviz yaprak döktü dere bulanık Savuşturdum kara atlı ölümü Pancar bastık tencereye suyunan *** Dün ağladık gelin ile yorulduk Vurdular Ahmet Ali'mi ormanda *** Giyme dedim yenilerin kan olur Vurdular Ahmet Ali'mi ormanda *** Yastığına Mehmet Alı'm yakışır Gömdük bir iyice eceliylen Urbaları Osman'ıma iyi geldi Vurdular Ahmet Ali'mi ormanda

Hasret Başta Hasret başta duman duman halım yaman oy Güzel gözler, şirin sözler yolum gözler oy Senin için gökyüzüne bir kuş saldım oy Güzel gözler şirin sözler yolum gözler oy *** Geçmek bilmiyor günlerim senden ayrı oy Gurbette ayrılık çekilmiyor kahrı zor Dayanmaz oldu yüreğim sen gel gayrı oy Gurbette ayrılık çekilmiyor kahrı zor *** Dara düştüm yarem sızlar içim yanar oy Sevgi vurdum şu bağrıma yürek dağlar oy Derya olmuş sevdamıza akan yaşlar oy Şirin sözler yolum gözler sevdam özler oy

Hacel Obası Hacel obasını engin mi sandın Ayağında potini var zengin mi sandın Her olur olmazı canım dengin mi sandın Ayda doğdu göremedim yar seni Her olur olmazı canım dengin mi sandın Ayda doğdu göremedim yar seni *** Merdivenden tıkır mıkır inişi Gümüş taşır altın ile gümüşü Önce söz verip de canım sonra dönüşü Ayda doğru göremedim yar seni Önce söz verip de canım sonra dönüşü Ayda doğdu göremedim yar seni *** Suya giden bir incecik yolu var Sıktırmaç kemeri ince beli var Söylerim söylemez tatlı dili var Ayda doğdu göremedim yar seni Söylerim söylemez tatlı dili var Ayda doğdu göremedim yar seni

Ayrılanın Hey ağalar böyle m'olur Halı yardan ayrılanın İner ummana yol olur Seri yardan ayrılanın *** Ayrılanın ayrılanın Seri yardan ayrılanın *** Gül dikensiz bitmez imiş Bülbül gülsüz ötmez imiş İşe güce yetmez imiş Eli yardan ayrılanın *** Ayrılanın ayrılanın Eli yardan ayrılanın