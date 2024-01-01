Yakımlar Şarkı Sözleri
Erdal Güney Yakımlar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Erdal Güney Yakımlar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yakımlar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Havalanma telli turnam ağlarım
Gözyaşlarım durmaz akar çağlarım
Sen gidersen viran olur bağım
Hani ya sen nerede ben nerede
***
Kanatlandın telli turnam nereye
Uzaklaştın kahrı kattın araya
Elimizden ayrı düştük buraya
Hani ya sen nerede ben nerede
***
Özlerim de telli turnam nereye
Garipleştim kaldım şimdi burada
Yar elinde zulmet olmuş havada
Hani ya sen nerede ben nerede
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Kış geldi ocağı yaktık a yarim
Ceviz yaprak döktü dere bulanık
Savuşturdum kara atlı ölümü
Pancar bastık tencereye suyunan
***
Dün ağladık gelin ile yorulduk
Vurdular Ahmet Ali'mi ormanda
***
Giyme dedim yenilerin kan olur
Vurdular Ahmet Ali'mi ormanda
***
Yastığına Mehmet Alı'm yakışır
Gömdük bir iyice eceliylen
Urbaları Osman'ıma iyi geldi
Vurdular Ahmet Ali'mi ormanda
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Hasret başta duman duman halım yaman oy
Güzel gözler, şirin sözler yolum gözler oy
Senin için gökyüzüne bir kuş saldım oy
Güzel gözler şirin sözler yolum gözler oy
***
Geçmek bilmiyor günlerim senden ayrı oy
Gurbette ayrılık çekilmiyor kahrı zor
Dayanmaz oldu yüreğim sen gel gayrı oy
Gurbette ayrılık çekilmiyor kahrı zor
***
Dara düştüm yarem sızlar içim yanar oy
Sevgi vurdum şu bağrıma yürek dağlar oy
Derya olmuş sevdamıza akan yaşlar oy
Şirin sözler yolum gözler sevdam özler oy
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Hacel obasını engin mi sandın
Ayağında potini var zengin mi sandın
Her olur olmazı canım dengin mi sandın
Ayda doğdu göremedim yar seni
Her olur olmazı canım dengin mi sandın
Ayda doğdu göremedim yar seni
***
Merdivenden tıkır mıkır inişi
Gümüş taşır altın ile gümüşü
Önce söz verip de canım sonra dönüşü
Ayda doğru göremedim yar seni
Önce söz verip de canım sonra dönüşü
Ayda doğdu göremedim yar seni
***
Suya giden bir incecik yolu var
Sıktırmaç kemeri ince beli var
Söylerim söylemez tatlı dili var
Ayda doğdu göremedim yar seni
Söylerim söylemez tatlı dili var
Ayda doğdu göremedim yar seni
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Hey ağalar böyle m'olur
Halı yardan ayrılanın
İner ummana yol olur
Seri yardan ayrılanın
***
Ayrılanın ayrılanın
Seri yardan ayrılanın
***
Gül dikensiz bitmez imiş
Bülbül gülsüz ötmez imiş
İşe güce yetmez imiş
Eli yardan ayrılanın
***
Ayrılanın ayrılanın
Eli yardan ayrılanın
-
Dağlar yol olun
Geçit verin
Derman olun
***
Dosta gülen yüzüm
Yüreklerde gözüm
Ateşlerde közüm
Sanadır sözüm
***
Yol olun
Geçit verin
Derman olun
Sevdam olun
***
Dağlar el eyle
Söz eyle
Can eyle
***
Güle değen yelden
Deli akan selden
Bozgun öten telden
Hasret diyen dilden
***
El eyle
Söz eyle
Can eyle
Sevdam eyle