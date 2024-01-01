Gittin gideli Acılardayım yapayalnızım çok özledim Gittin gideli Güneşin tadı sevdanın adı bende hâl kalmadı Seni özledim *** Gittin gideli değişen bir şey yok şimdi Buralarda ben hep aynı benim şimdi Sen sakın meraklanma Gittin gideli değişen bir şey yok şimdi Buralarda ben hep aynı benim şimdi Sen nasılsın uzaklarda *** Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli *** Gittin gideli Dualarımı duyarsın diye sana yolladım Duvarlar örüp Ben hasretime delice duygular yaşayıp içinde Seni bekledim *** Gittin gideli değişen bir şey yok şimdi Buralarda ben hep aynı benim şimdi Sen sakın meraklanma Gittin gideli değişen bir şey yok şimdi Buralarda ben hep aynı benim şimdi Sen nasılsın uzaklarda *** Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli