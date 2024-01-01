Gittin Gideli Şarkı Sözleri
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Gittin gideli
Acılardayım yapayalnızım çok özledim
Gittin gideli
Güneşin tadı sevdanın adı bende hâl kalmadı
Seni özledim
***
Gittin gideli değişen bir şey yok şimdi
Buralarda ben hep aynı benim şimdi
Sen sakın meraklanma
Gittin gideli değişen bir şey yok şimdi
Buralarda ben hep aynı benim şimdi
Sen nasılsın uzaklarda
***
Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli
Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli
Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli
Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli
***
Gittin gideli
Dualarımı duyarsın diye sana yolladım
Duvarlar örüp
Ben hasretime delice duygular yaşayıp içinde
Seni bekledim
***
Gittin gideli değişen bir şey yok şimdi
Buralarda ben hep aynı benim şimdi
Sen sakın meraklanma
Gittin gideli değişen bir şey yok şimdi
Buralarda ben hep aynı benim şimdi
Sen nasılsın uzaklarda
***
Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli
Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli
Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli
Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli
Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli
Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli