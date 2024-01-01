Erdem Karaman

ey aşk, duy beni, anla şu halimi *** ey aşk, duy beni, anla şu halimi doyamadım sana doyamadım hiç sensiz olamadım kıyamadım kaşına gözüne seni başka bir yere koyamadım *** seni sevdim ya daha ne istiyorsun aşkımın şehrinde, yolumda bekliyorsun kör gözlerin açılsın gel yapış dudağıma kırılsın ayaklarım söz gitmem başkasına *** seni sevdim ya daha ne istiyorsun aşkımın şehrinde, yolumda bekliyorsun kör gözlerin açılsın gel yapış dudağıma kırılsın ayaklarım söz gitmem başkasına *** doyamadım sana doyamadım hiç sensiz olamadım kıyamadım kaşına gözüne seni başka bir yere koyamadım *** seni sevdim ya daha ne istiyorsun aşkımın şehrinde, yolumda bekliyorsun kör gözlerin açılsın gel yapış dudağıma kırılsın ayaklarım söz gitmem başkasına *** seni sevdim ya daha ne istiyorsun aşkımın şehrinde, yolumda bekliyorsun kör gözlerin açılsın gel yapış dudağıma kırılsın ayaklarım söz gitmem başkasına