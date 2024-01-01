Erdem Karaman

Ey Aşk Şarkı Sözleri
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ey aşk, duy beni, anla şu halimi
***
ey aşk, duy beni, anla şu halimi
doyamadım sana doyamadım hiç sensiz olamadım
kıyamadım kaşına gözüne
seni başka bir yere koyamadım
***
seni sevdim ya daha ne istiyorsun
aşkımın şehrinde, yolumda bekliyorsun
kör gözlerin açılsın gel yapış dudağıma
kırılsın ayaklarım söz gitmem başkasına
***
seni sevdim ya daha ne istiyorsun
aşkımın şehrinde, yolumda bekliyorsun
kör gözlerin açılsın gel yapış dudağıma
kırılsın ayaklarım söz gitmem başkasına
***
doyamadım sana doyamadım hiç sensiz olamadım
kıyamadım kaşına gözüne
seni başka bir yere koyamadım
***
seni sevdim ya daha ne istiyorsun
aşkımın şehrinde, yolumda bekliyorsun
kör gözlerin açılsın gel yapış dudağıma
kırılsın ayaklarım söz gitmem başkasına
***
seni sevdim ya daha ne istiyorsun
aşkımın şehrinde, yolumda bekliyorsun
kör gözlerin açılsın gel yapış dudağıma
kırılsın ayaklarım söz gitmem başkasına