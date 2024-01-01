Erdem Yener

Güvenemem servetime malıma Ümidim yok bugün ile yarına Toprak beni de basacak bağrına *** Ne insanlar gelip geçti kapından Memnun gelip giden var mı yolundan Kimi fakir kimi ayrıl yarinden *** Adaletin bu mu dünya Ne yar verdin ne mal dünya Kötülere aitsin dünya İyileri öldüren dünya *** Kimi mecnun gibi dağda dolaşır Kimi de ölüm yok gibi çalışır Kimi meteliksiz kimi milyona karışır *** Adaletin bu mu dünya Ne yar verdin ne mal dünya Kötülere aitsin dünya İyileri öldüren dünya *** Adaletin bu mu dünya Ne yar verdin ne mal dünya Kötülere aitsin dünya İyileri öldüren dünya