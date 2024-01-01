Erdem Yener

Ahh Bak yine buradayım Sana nazır is kokan göğsümle yanındayım Bak yine karşındayım Söyle neden kalbinde değil hep aklındayım *** Ahh yine son hüsranla Vurulmuş kanatlarla Düşen bir can aslında *** Ahh yine son ısrarla Çekilmiş kılıçlarla Akan kan yar aslında *** Bir dala uzandım İstemeye utandım Yine de seni aşk sandım *** Kanatlar açmaz Melekler uçmaz Ahım tenindir yanına kalmaz *** Ahh yine son hüsranla Vurulmuş kanatlarla Düşen bir can aslında *** Ahh yine son ısrarla Çekilmiş kılıçlarla Akan kan yar aslında *** Ahh yine son hüsranla Vurulmuş kanatlarla Düşen bir can aslında *** Ahh yine son ısrarla Çekilmiş kılıçlarla Akan kan yar aslında

Aynı Dokunmak istediğim yerlerde tuzaklar Uzanmak istediğim de duvarlar dağlar var Sevildiğim yerlerimde açık yaralar Düşlediklerise hep uzaklar rüyalar *** Doğruya inanmak yalandır Yalnızlık sona kalandır Sen yine de doğruyu söyle Yalan insanı ayakta tutandır *** Anlatmak istediğim kusurlar bana batarlar Aslında herkes bir yanlıştır doğru zamanla İnsanlar kusurlarıyla yatarlar Kendi açlığına aşık olur Doyurana kızarlar *** Doğruya inanmak yalandır Yalnızlık sona kalandır Sen yine de doğruyu söyle Yalan insanı ayakta tutandır *** Doğruya inanmak yalandır Yalnızlık sona kalandır Sen yine de doğruyu söyle Yalan insanı ayakta tutandır Yalan insanı ayakta tutandır Yalan insanı

Dünya Duyulmayan seslerimden Dokunmayan ellerimden Seni görmeyen gözlerimden Kurtulmayı istediğim bir yerdeyim *** Tekrar sevişmeyi düşlediğim Yaşamayı çok özlediğim Uzaklardan gördüğüm lanet şehirlerin O kokan havasıyla ahh o dünya Şimdi burada yalnızlığımla aptal bir kutuda *** Git artık, git yeter gelme üstüme Anlamaz bilmez küçük cahil genç ruhum Bedenimi bırakmış hala huzursuz Şimdi pişman ama duvara vuracak bir kafam yok Artık tüm renkler kırılgan ve özlediğim *** Dünya umurumda Dünya umurumda Dünya umurumda *** Şu halime bak neredeyim ben Griyle bezendi bedenim birden Susun artık yeter kesin uğultuyu Yeterince ölüyüm ben zaten *** Bir hata yaptım ki dönüşü yok Şimdi tek başıma sonsuzluğa yeniliyorum *** Dünya umurumda Dünya umurumda Dünya umurumda Dünya umurumda Dünya umurumda

Gece Anladım bir rüya Uykularımdan kaçış yok İstersen gel bana Kurtulayım, bu şiddet fena *** Anladım bir rüya Uykularımdan kaçış yok İstersen gel bana Kurtulayım, bu şiddet fena *** Bu gece yine de kendimi zorladım Korkularımın içinde yüzdüm günlerce, günlerce Bu gece rüyalardan çıkardım seni Ama sen kaldın içimde günlerce, günlerce *** Suskun bir hatıra Ne yapsam da kaçış yok yine Acısını gel sor bana Kurtulayım, bu şiddet fena *** Suskun bir hatıra Ne yapsam da kaçış yok yine Acısını gel sor bana Kurtulayım, bu şiddet fena *** Bu gece yine de kendimi zorladım Korkularımın içinde yüzdüm günlerce Bu gece rüyalardan çıkardım seni Ama sen kaldın içimde günlerce, günlerce *** Bu gece yine de kendimi zorladım Korkularımın içinde yüzdüm günlerce, günlerce Bu gece rüyalardan çıkardım seni Ama sen kaldın içimde günlerce, günlerce

Hüsran Bir bak şu yüzüme Ben de yandım su yüzüne Gel girelim özüne Konu aşksa bi' düzine *** Hemen kandın her sözüme En tatlı yalanlara bile Şimdi gel biraz uzan şöyle Olmuyor, yürek hoplamıyo' *** Her gecenin sonu hüsran mı? Her gecenin sonu hüsran mı? Her gecenin sonu hüsran mı? Her gecenin sonu hüsran *** Bir bak şu yüzüme Düşünme hep gece diye Gel içelim gündüze Konu aşksa zaman niye? *** Hemen kandın her sözüme En tatlı zamanların benle Şimdi gel biraz uzan şöyle Olmuyor, yürek hoplamıyor *** Belki gün gelir Tekrâr seversin Belki de gün gelir Tekrâr düşersin *** Her gecenin sonu hüsran mı? Her gecenin sonu hüsranmı? Her gecenin sonu hüsran mı? Her gecenin sonu hüsran

Kaybeden Derinliğinde kaybolan ruhum Yitirdi anlamını ararken Düşüyorum durmadan *** Keskinliğinle yarılan kalbim Tüm inadıyla çarpıyor Tek bi' damla kan olmadan *** Kendimi rafa kaldırdım Kaybettim, kırıldım Derdimi Tanrıya anlattım Duruldum, uyudum *** Keskinliğinle yarılan kalbim Tüm inadıyla çarpıyor Tek bi' damla kan olmadan *** Kendimi rafa kaldırdım Kaybettim, kırıldım Derdimi Tanrıya anlattım Duruldum, uyudum *** Kaybedenler kulübünde Tek üyeyim Yapayalnız, sarpa saran Her şeyim ve ben *** Yardım istesem de Çare değilsin Her şey bu kadar Karışırken *** Kendimi rafa kaldırdım Kaybettim, kırıldım Derdimi Tanrıya anlattım Duruldum, uyudum

Olsun Uzaklar her geçen gün biraz daha tuzaklar Git, git bitmiyor ama umut var Sırtta bir ton yük elde hatıralar *** Yataklar kokmuş bütün çarşaflar buruşmuş Uzanmış öylece teni üç kuruşmuş Kırılmış kadehler ömrünü kusmuş *** Derin ol, derin ol Onlar yansın serin ol Kalbinden emin ol Evin olsun *** Kesin ol kesin ol Onlar kör sen keskin ol Evinden olursun Yemin olsun *** Kulaklar duymuş bütün ahları yutmuş Gücenmiş öylece içi çok burukmuş Kırıl'mış hayaller artık şansı yokmuş *** Yalandan korkmuş ama doğruyu unutmuş Gök herkese güneş ona bulutmuş Aklı çok sevmiş kalbi unutmuş *** Derin ol, derin ol Onlar yansın serin ol Kalbinden emin ol Evin olsun *** Kesin ol, kesin ol Onlar kör sen keskin ol Evinden olursun Yemin olsun *** Derin ol, derin ol Onlar yansın serin ol Kalbinden emin ol Evin olsun *** Kesin ol, kesin ol Onlar kör sen keskin ol Evinden olursun Yemin olsun

Uyurken Baştan sil baştan yine Aşktan kaçarsam diye *** Baştan sil baştan yine Aşktan kaçarsam diye Tutsan bağırsan bile Çoktan hazırım gitmeye *** İster ağla ister beni öldür Aynı şey akar İster ağlat ister beni güldür Aynı şey yakar *** Sen uyurken sevdim seni Ben uyurken seçtin beni Sen uyurken terk ettim seni *** Sen uyurken sevdim seni Ben uyurken seçtin beni Sen uyurken terk ettim seni *** Baştan sil baştan yine Aşktan kaçarsam diye Tutsan bağırsan bile Çoktan hazırım gitmeye *** İster çağla istersen durul Aynı şey akar İster parlat istersen söndür Aynı şey yakar *** Sen uyurken sevdim seni Ben uyurken seçtin beni Sen uyurken terk ettim seni *** Sen uyurken sevdim seni Ben uyurken seçtin beni Sen uyurken terk ettim seni *** Sen uyurken sevdim seni Ben uyurken seçtin beni Sen uyurken terk ettim seni