Erdem Yener

-
Bak yine buradayım
Sana nazır is kokan göğsümle yanındayım
Bak yine karşındayım
Söyle neden kalbinde değil hep aklındayım
***
Ahh yine son hüsranla
Vurulmuş kanatlarla
Düşen bir can aslında
***
Ahh yine son ısrarla
Çekilmiş kılıçlarla
Akan kan yar aslında
***
Bir dala uzandım
İstemeye utandım
Yine de seni aşk sandım
***
Kanatlar açmaz
Melekler uçmaz
Ahım tenindir yanına kalmaz
***
Ahh yine son hüsranla
Vurulmuş kanatlarla
Düşen bir can aslında
***
Ahh yine son ısrarla
Çekilmiş kılıçlarla
Akan kan yar aslında
***
Ahh yine son hüsranla
Vurulmuş kanatlarla
Düşen bir can aslında
***
Ahh yine son ısrarla
Çekilmiş kılıçlarla
Akan kan yar aslında
-
Dokunmak istediğim yerlerde tuzaklar
Uzanmak istediğim de duvarlar dağlar var
Sevildiğim yerlerimde açık yaralar
Düşlediklerise hep uzaklar rüyalar
***
Doğruya inanmak yalandır
Yalnızlık sona kalandır
Sen yine de doğruyu söyle
Yalan insanı ayakta tutandır
***
Anlatmak istediğim kusurlar bana batarlar
Aslında herkes bir yanlıştır doğru zamanla
İnsanlar kusurlarıyla yatarlar
Kendi açlığına aşık olur
Doyurana kızarlar
***
Doğruya inanmak yalandır
Yalnızlık sona kalandır
Sen yine de doğruyu söyle
Yalan insanı ayakta tutandır
***
Doğruya inanmak yalandır
Yalnızlık sona kalandır
Sen yine de doğruyu söyle
Yalan insanı ayakta tutandır
Yalan insanı ayakta tutandır
Yalan insanı
-
Duyulmayan seslerimden
Dokunmayan ellerimden
Seni görmeyen gözlerimden
Kurtulmayı istediğim bir yerdeyim
***
Tekrar sevişmeyi düşlediğim
Yaşamayı çok özlediğim
Uzaklardan gördüğüm lanet şehirlerin
O kokan havasıyla ahh o dünya
Şimdi burada yalnızlığımla aptal bir kutuda
***
Git artık, git yeter gelme üstüme
Anlamaz bilmez küçük cahil genç ruhum
Bedenimi bırakmış hala huzursuz
Şimdi pişman ama duvara vuracak bir kafam yok
Artık tüm renkler kırılgan ve özlediğim
***
Dünya umurumda
Dünya umurumda
Dünya umurumda
***
Şu halime bak neredeyim ben
Griyle bezendi bedenim birden
Susun artık yeter kesin uğultuyu
Yeterince ölüyüm ben zaten
***
Bir hata yaptım ki dönüşü yok
Şimdi tek başıma sonsuzluğa yeniliyorum
***
Dünya umurumda
Dünya umurumda
Dünya umurumda
Dünya umurumda
Dünya umurumda
-
Anladım bir rüya
Uykularımdan kaçış yok
İstersen gel bana
Kurtulayım, bu şiddet fena
***
Anladım bir rüya
Uykularımdan kaçış yok
İstersen gel bana
Kurtulayım, bu şiddet fena
***
Bu gece yine de kendimi zorladım
Korkularımın içinde yüzdüm günlerce, günlerce
Bu gece rüyalardan çıkardım seni
Ama sen kaldın içimde günlerce, günlerce
***
Suskun bir hatıra
Ne yapsam da kaçış yok yine
Acısını gel sor bana
Kurtulayım, bu şiddet fena
***
Suskun bir hatıra
Ne yapsam da kaçış yok yine
Acısını gel sor bana
Kurtulayım, bu şiddet fena
***
Bu gece yine de kendimi zorladım
Korkularımın içinde yüzdüm günlerce
Bu gece rüyalardan çıkardım seni
Ama sen kaldın içimde günlerce, günlerce
***
Bu gece yine de kendimi zorladım
Korkularımın içinde yüzdüm günlerce, günlerce
Bu gece rüyalardan çıkardım seni
Ama sen kaldın içimde günlerce, günlerce
-
Bir bak şu yüzüme
Ben de yandım su yüzüne
Gel girelim özüne
Konu aşksa bi' düzine
***
Hemen kandın her sözüme
En tatlı yalanlara bile
Şimdi gel biraz uzan şöyle
Olmuyor, yürek hoplamıyo'
***
Her gecenin sonu hüsran mı?
Her gecenin sonu hüsran mı?
Her gecenin sonu hüsran mı?
Her gecenin sonu hüsran
***
Bir bak şu yüzüme
Düşünme hep gece diye
Gel içelim gündüze
Konu aşksa zaman niye?
***
Hemen kandın her sözüme
En tatlı zamanların benle
Şimdi gel biraz uzan şöyle
Olmuyor, yürek hoplamıyor
***
Belki gün gelir
Tekrâr seversin
Belki de gün gelir
Tekrâr düşersin
***
Her gecenin sonu hüsran mı?
Her gecenin sonu hüsranmı?
Her gecenin sonu hüsran mı?
Her gecenin sonu hüsran
-
Derinliğinde kaybolan ruhum
Yitirdi anlamını ararken
Düşüyorum durmadan
***
Keskinliğinle yarılan kalbim
Tüm inadıyla çarpıyor
Tek bi' damla kan olmadan
***
Kendimi rafa kaldırdım
Kaybettim, kırıldım
Derdimi Tanrıya anlattım
Duruldum, uyudum
***
Keskinliğinle yarılan kalbim
Tüm inadıyla çarpıyor
Tek bi' damla kan olmadan
***
Kendimi rafa kaldırdım
Kaybettim, kırıldım
Derdimi Tanrıya anlattım
Duruldum, uyudum
***
Kaybedenler kulübünde
Tek üyeyim
Yapayalnız, sarpa saran
Her şeyim ve ben
***
Yardım istesem de
Çare değilsin
Her şey bu kadar
Karışırken
***
Kendimi rafa kaldırdım
Kaybettim, kırıldım
Derdimi Tanrıya anlattım
Duruldum, uyudum
-
Uzaklar her geçen gün biraz daha tuzaklar
Git, git bitmiyor ama umut var
Sırtta bir ton yük elde hatıralar
***
Yataklar kokmuş bütün çarşaflar buruşmuş
Uzanmış öylece teni üç kuruşmuş
Kırılmış kadehler ömrünü kusmuş
***
Derin ol, derin ol
Onlar yansın serin ol
Kalbinden emin ol
Evin olsun
***
Kesin ol kesin ol
Onlar kör sen keskin ol
Evinden olursun
Yemin olsun
***
Kulaklar duymuş bütün ahları yutmuş
Gücenmiş öylece içi çok burukmuş
Kırıl'mış hayaller artık şansı yokmuş
***
Yalandan korkmuş ama doğruyu unutmuş
Gök herkese güneş ona bulutmuş
Aklı çok sevmiş kalbi unutmuş
***
Derin ol, derin ol
Onlar yansın serin ol
Kalbinden emin ol
Evin olsun
***
Kesin ol, kesin ol
Onlar kör sen keskin ol
Evinden olursun
Yemin olsun
***
Derin ol, derin ol
Onlar yansın serin ol
Kalbinden emin ol
Evin olsun
***
Kesin ol, kesin ol
Onlar kör sen keskin ol
Evinden olursun
Yemin olsun
-
Baştan sil baştan yine
Aşktan kaçarsam diye
***
Baştan sil baştan yine
Aşktan kaçarsam diye
Tutsan bağırsan bile
Çoktan hazırım gitmeye
***
İster ağla ister beni öldür
Aynı şey akar
İster ağlat ister beni güldür
Aynı şey yakar
***
Sen uyurken sevdim seni
Ben uyurken seçtin beni
Sen uyurken terk ettim seni
***
Sen uyurken sevdim seni
Ben uyurken seçtin beni
Sen uyurken terk ettim seni
***
Baştan sil baştan yine
Aşktan kaçarsam diye
Tutsan bağırsan bile
Çoktan hazırım gitmeye
***
İster çağla istersen durul
Aynı şey akar
İster parlat istersen söndür
Aynı şey yakar
***
Sen uyurken sevdim seni
Ben uyurken seçtin beni
Sen uyurken terk ettim seni
***
Sen uyurken sevdim seni
Ben uyurken seçtin beni
Sen uyurken terk ettim seni
***
Sen uyurken sevdim seni
Ben uyurken seçtin beni
Sen uyurken terk ettim seni
-
Yıldızlar hep bir başka
Kayan var, yanan var
Ölümler çok bambaşka
Düşen var, yanan var
***
Güneş herkese farklı
Kaçan var, yanan var
Gözler hep bir ayrı
Bakan var, yanan var
***
Toprak her yerde farklı
Kokan var, yanan var
Eller her tende başka
Yakan var, yanan var
***
Hayat her yerde ayrı
Gökyüzü herkese başka
Griden masmaviye
Ama her yerde bir yanan var