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Bana Yalan Söylediler (Film Olmuş Şarkılar)
Bana Yalan Söylediler (Film Olmuş Şarkılar) Şarkı Sözleri
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Erdem Yener
Bana Yalan Söylediler (Film Olmuş Şarkılar)
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Bir aleme indim yalnız
Yerde toprak, gökte yıldız
Bir yan susuz, bir yan deniz
***
İki el, bir baş verdiler
Bir çift göz ağlar da güler
Dört bir yanda benim gibiler
Doğru söz içinmiş diller
İşte kalbin sev dediler
***
Bana yalan söylediler
Bana yalan söylediler
Kaderden bahsetmediler
***
Bana yalan söylediler
Bana yalan söylediler
Kaderden bahsetmediler
***
Varsın böyle geçsin ömrüm
Neşeyle dolsun bari her günüm
Hani benim sevdiklerim
Hani gönül verdiklerim
Hasret gider ben giderim
***
Bana yalan söylediler
Bana yalan söylediler
Kaderden bahsetmediler
***
Bana yalan söylediler
Bana yalan söylediler
Kaderden bahsetmediler