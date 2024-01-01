Erdem Yener

Bir aleme indim yalnız Yerde toprak, gökte yıldız Bir yan susuz, bir yan deniz *** İki el, bir baş verdiler Bir çift göz ağlar da güler Dört bir yanda benim gibiler Doğru söz içinmiş diller İşte kalbin sev dediler *** Bana yalan söylediler Bana yalan söylediler Kaderden bahsetmediler *** Bana yalan söylediler Bana yalan söylediler Kaderden bahsetmediler *** Varsın böyle geçsin ömrüm Neşeyle dolsun bari her günüm Hani benim sevdiklerim Hani gönül verdiklerim Hasret gider ben giderim *** Bana yalan söylediler Bana yalan söylediler Kaderden bahsetmediler *** Bana yalan söylediler Bana yalan söylediler Kaderden bahsetmediler