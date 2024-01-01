Erdem Yener

Belki 10 Şarkı Sözleri
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Belki bir parça ömür bulunur bir yerde
Belki içine biraz hayat konulur
Belki ölmeden insan olunur yine
Belki biraz da hava solunur
Belki bir gün
***
Ağaçlar kök salınca, hepsi göğsüme batınca
Tek odalı kağıttan şatomda
Uyanırım belki
Yalnızken kırık yatağımda, alışırım zamanla
Bu kadarı var bana hayatta
Yetinirim belki
***
Belki bir parça akıl bulunur bir yerde
Belki içine biraz zeka konulur
Belki bir gün
***
Ağaçlar salınınca, rüzgar göğsüme dokununca
Camdan dışarı bakınca
Anlarım belki
Yatağımı onarınca, dayanamam yalnızlığa
Daha fazlası var hayatta
İsterim belki
***
Dün bi sevdiğini kaybettin kim bilir kaç yaşında
Düşündün mü ne vardı aklında geriye döndüğü son anda
Ölürken hala insansa ne mutlu darısı başımıza
Şeytan gıptayla baktı, kötü davrandık dünyaya
Daha çocukken önümüze geleni tekmelemeyi öğrendik
Kendimizi sevmedik, birbirimizi
Ama geç değil belki yeniden başlarız
Doğa affeder
Vazgeçme güzel hayaller kur, yeter
***
Ağaçlar salınınca, rüzgar göğsüme dokununca
Camdan dışarı bakınca
Anlarım belki
Yatağımı onarınca, dayanamam yalnızlığa
Daha fazlası var hayatta
İsterim belki