Erdem Yener

Bak yine buradayım Sana nazır is kokan göğsümle yanındayım Bak yine karşındayım Söyle neden kalbinde değil hep aklındayım *** Ahh yine son hüsranla Vurulmuş kanatlarla Düşen bir can aslında *** Ahh yine son ısrarla Çekilmiş kılıçlarla Akan kan yar aslında *** Bir dala uzandım İstemeye utandım Yine de seni aşk sandım *** Kanatlar açmaz Melekler uçmaz Ahım tenindir yanına kalmaz *** Ahh yine son hüsranla Vurulmuş kanatlarla Düşen bir can aslında *** Ahh yine son ısrarla Çekilmiş kılıçlarla Akan kan yar aslında *** Ahh yine son hüsranla Vurulmuş kanatlarla Düşen bir can aslında *** Ahh yine son ısrarla Çekilmiş kılıçlarla Akan kan yar aslında

Bir bak şu yüzüme Ben de yandım su yüzüne Gel girelim özüne Konu aşksa bi' düzine *** Hemen kandın her sözüme En tatlı yalanlara bile Şimdi gel biraz uzan şöyle Olmuyor, yürek hoplamıyo' *** Her gecenin sonu hüsran mı? Her gecenin sonu hüsran mı? Her gecenin sonu hüsran mı? Her gecenin sonu hüsran *** Bir bak şu yüzüme Düşünme hep gece diye Gel içelim gündüze Konu aşksa zaman niye? *** Hemen kandın her sözüme En tatlı zamanların benle Şimdi gel biraz uzan şöyle Olmuyor, yürek hoplamıyor *** Belki gün gelir Tekrâr seversin Belki de gün gelir Tekrâr düşersin *** Her gecenin sonu hüsran mı? Her gecenin sonu hüsranmı? Her gecenin sonu hüsran mı? Her gecenin sonu hüsran