Erdem Yener

Rüyalar Kızı Şarkı Sözleri
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Dar, yerim çok dar
Duvarlar var önümde
Zar atar, kumar oynar gönlüm de
***
Kar yağar içten içe güneşe, ateşten
Kanar elim, tutmaz hızar, sen al
Göğsümü yar
***
Rüyalar kızı, içimde sızı, uyandım uyandım
Dünyalar bizi ayırmış gibi, utandım utandım
***
Zor, çok zor geliyor acısı
Geçmiyor, hep artıyor
Karanlıklar günü değil, beni gözlüyor
***
Hayat bana umut, pembe düş sözlüyor, yalandan
Ben tutsam da kendimi içim özlüyor, çok özlüyor
***
Rüyalar kızı, içimde sızı, uyandım uyandım
Dünyalar bizi ayırmış gibi, utandım utandım
***
Uyandım
Utandım
***
Rüyalar kızı, içimde sızı, uyandım uyandım
Dünyalar bizi ayırmış gibi, utandım utandım
***
Rüyalar kızı, içimde sızı, uyandım
Dünyalar bizi ayırmış gibi, utandım
***
Rüyalar kızı, içimde sızı, uyandım