Erdem Yener

Dar, yerim çok dar Duvarlar var önümde Zar atar, kumar oynar gönlüm de *** Kar yağar içten içe güneşe, ateşten Kanar elim, tutmaz hızar, sen al Göğsümü yar *** Rüyalar kızı, içimde sızı, uyandım uyandım Dünyalar bizi ayırmış gibi, utandım utandım *** Zor, çok zor geliyor acısı Geçmiyor, hep artıyor Karanlıklar günü değil, beni gözlüyor *** Hayat bana umut, pembe düş sözlüyor, yalandan Ben tutsam da kendimi içim özlüyor, çok özlüyor *** Rüyalar kızı, içimde sızı, uyandım uyandım Dünyalar bizi ayırmış gibi, utandım utandım *** Uyandım Utandım *** Rüyalar kızı, içimde sızı, uyandım uyandım Dünyalar bizi ayırmış gibi, utandım utandım *** Rüyalar kızı, içimde sızı, uyandım Dünyalar bizi ayırmış gibi, utandım *** Rüyalar kızı, içimde sızı, uyandım