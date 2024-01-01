Ellerine Sağlık Şarkı Sözleri
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Erdem Yener
Ellerine Sağlık
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Yıldızlar hep bir başka
Kayan var, yanan var
Ölümler çok bambaşka
Düşen var, yanan var
***
Güneş herkese farklı
Kaçan var, yanan var
Gözler hep bir ayrı
Bakan var, yanan var
***
Toprak her yerde farklı
Kokan var, yanan var
Eller her tende başka
Yakan var, yanan var
***
Hayat her yerde ayrı
Gökyüzü herkese başka
Griden masmaviye
Ama her yerde bir yanan var
-
Bittiyse söyle
Yok yere savaşmayalım
Canın çekmiyorsa yılları boşuna harcamayalım
Bittiyse söyle
Sevgili rolü oynamayalım
Aramız karalanmışsa aşkı boşuna kandırmayalım
***
Yakmam resimlerini odama ışık yaparım emin ol
Bu hayat biterken de aklımda hep sen olacaksın
***
Zorlama gözyaşını akmaz
Mecburen üzüntü olmaz
Bana bir borcun yok
Aşkta telafi olmaz
-
Söz aşka gelmişken iki yabancıyız hala
Duygular uçuşurken gizleniyoruz yanında
Ayrılalım unutalım
Hep üzüldük biraz durulalım
Gencecik kalbimiz yıllandı sonunda
***
Söz aşka gelmişken iki yabancıyız hala
Duygular uçuşurken gizleniyoruz yanında
Ayrılalım unutalım
Hep üzüldük biraz durulalım
Gencecik kalbimiz yıllandı sonunda
***
Değmez değmez zorlamaya
Değmez değmez dayanmaya
Değmez değmez ağlamaya
Değmez değmez gözyaşına değmez
***
Değmez değmez zorlamaya
Değmez değmez dayanmaya
Değmez değmez ağlamaya
Değmez değmez gözyaşına değmez
***
Söz aşka gelmişken iki yabancıyız hala
Duygular uçuşurken gizleniyoruz yanında
Ayrılalım unutalım
Hep üzüldük biraz durulalım
Gencecik kalbimiz yıllandı sonunda
***
Değmez değmez zorlamaya
Değmez değmez dayanmaya
Değmez değmez ağlamaya
Değmez değmez gözyaşına değmez
***
Değmez değmez zorlamaya
Değmez değmez dayanmaya
Değmez değmez ağlamaya
Değmez değmez gözyaşına değmez
***
Yazık değil mi eridik tükendik
Kandırdık kendimizi aylarca
***
Değmez değmez zorlamaya
Değmez değmez dayanmaya
Değmez değmez ağlamaya
Değmez değmez gözyaşına değmez
***
Değmez değmez zorlamaya
Değmez değmez dayanmaya
Değmez değmez ağlamaya
Değmez değmez gözyaşına değmez
***
Söz aşka gelmişken iki yabancıyız hala
-
Besbelli uzun zamandır aynayı kendine döndürmüyorsun
Yitirilenler apaçık ortada sen hala yüzüme gülümsüyorsun
***
Aşk içinde misafir olmaz
Ya yalnız sen ve ben
İki gönül arasına üç saklanmaz
Ya yalnızlık ve ben
Ya o ya ben
Ağlaya ağlaya senden vazgeçiyorum
***
Yasaklandın
Hep saklandığın bu kalpten kovuldun sen
Isınıp uyumayı unut
Sarılıp ağlamayı da
Günaydın gittim ben
***
Yasaklandın
Hep saklandığın bu kalpten kovuldun sen
Isınıp uyumayı unut
Sarılıp ağlamayı da
Günaydın gittim ben
Günaydın gittim ben
***
Besbelli uzun zamandır aynayı kendine döndürmüyorsun
Yitirilenler apaçık ortada sen hala yüzüme gülümsüyorsun
***
Aşk içinde misafir olmaz
Ya yalnız sen ve ben
İki gönül arasına üç saklanmaz
Ya yalnızlık ve ben
Ya o ya ben
Ağlaya ağlaya senden vazgeçiyorum
***
Yasaklandın
Hep saklandığın bu kalpten kovuldun sen
Isınıp uyumayı unut
Sarılıp ağlamayı da
Günaydın gittim ben
***
Yasaklandın
Hep saklandığın bu kalpten kovuldun sen
Isınıp uyumayı unut
Sarılıp ağlamayı da
Günaydın gittim ben
Günaydın gittim ben
***
Günaydıınnn...
gittim ben
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Sen sözsüz bir şarkı gibi duruyorsun öyle
Ne söyledim de bana hala dargınsın
Ben gördüm hatamı paylaştım seninle
Ne söyledim de bana hala dargınsın
***
Dün sabah erken uyandım
Gittim sana güller aldım
Mutlu ol diye
Mutlu ol diye
***
Bu sabah gittiğini anladım
Ağladım sana şarkı yazdım
Sonsuz ol diye
Sonsuz ol diye
***
Unutulsan mı?
Unutmasam mı?
Saklansan da bir köşede benle yaşlansan mı?
***
Sen sözsüz bir şarkı gibi duruyorsun öyle
Ne söyledim de bana hala dargınsın
Ben gördüm hatamı paylaştım seninle
Ne söyledim de bana hala kızgınsın
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