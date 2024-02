Erdem Yener

Yıldızlar hep bir başka Kayan var, yanan var Ölümler çok bambaşka Düşen var, yanan var *** Güneş herkese farklı Kaçan var, yanan var Gözler hep bir ayrı Bakan var, yanan var *** Toprak her yerde farklı Kokan var, yanan var Eller her tende başka Yakan var, yanan var *** Hayat her yerde ayrı Gökyüzü herkese başka Griden masmaviye Ama her yerde bir yanan var