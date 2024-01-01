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Erdinç Erişmiş Zaman Baharıma Gül Aç Bir başıma koydun beni Gayri neylerim ben sensiz Hasretin sarmış yanarım, Del oldum yolunu gözlerim *** Oy ben nasıl edim, Yürek harar kime gidim Feryadım yakar sinemi Gel feryadıma ses ver yar *** Oh Oy sinem yaralı Gönlüm yasta viraneyim Toprak almadan bu canı Gel sar canıma can ver yar *** Türkülerim ağlar sana Durmaz eser acı hoyrat Bahar küstü sen gideli Gel baharıma gül aç yar *** Oh oy ben ölürüm yar Tutuşur yanar bu canım Savrulan küllerimi oh oy Gel topla ellerinle yar *** Oh Oy sinem yaralı Gönlüm yasta viraneyim Toprak almadan bu canı Gel sar canıma can ver yar

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