Zaman Şarkı Sözleri
Erdinç Erişmiş Zaman şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Erdinç Erişmiş Zaman şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Zaman sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Bir başıma koydun beni
Gayri neylerim ben sensiz
Hasretin sarmış yanarım,
Del oldum yolunu gözlerim
***
Oy ben nasıl edim,
Yürek harar kime gidim
Feryadım yakar sinemi
Gel feryadıma ses ver yar
***
Oh Oy sinem yaralı
Gönlüm yasta viraneyim
Toprak almadan bu canı
Gel sar canıma can ver yar
***
Türkülerim ağlar sana
Durmaz eser acı hoyrat
Bahar küstü sen gideli
Gel baharıma gül aç yar
***
Oh oy ben ölürüm yar
Tutuşur yanar bu canım
Savrulan küllerimi oh oy
Gel topla ellerinle yar
***
Oh Oy sinem yaralı
Gönlüm yasta viraneyim
Toprak almadan bu canı
Gel sar canıma can ver yar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-