Erdinç Erişmiş

İlk gözağrım seni çaldılar benden Vurdular hiç dinmeyen özlemlerine İlk gözağrım seni aldılar benden Vazgeçemem sen büyüksün herkeslerden İlk gözağrım sensiz boşta ellerim Yüreğim bin parça yaşlı gözlerim İlk gözağrım gözlerimde hayalin Yalnız senin için çarpar yüreğim Acılar sarhoşuyum, kumsallarda başıboşum İlk gözağrım seni çok istiyorum Bitmez verdiğin keder, her gün acıyla geçer Çektiğim bana yeter sen umudumsun