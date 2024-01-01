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7/24 Dinle İlk Gözağrım

İlk Gözağrım Şarkı Sözleri

Erdinç Erişmiş İlk Gözağrım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Erdinç Erişmiş İlk Gözağrım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İlk Gözağrım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Erdinç Erişmiş

Erdinç Erişmiş

İlk Gözağrım

  • İlk Gözağrım

  • Herşey Bitecek Bir Gün

  • Son Gecem

  • Yangınım

  • Kaderimin Sarmaşığı

  • Senin Yüzünden

  • Boncuk Boncuk

  • Sırılsıklam

  • Yaseminler

  • Olmasaydı Yalanların

  • Çalın Sazlar

  • Boncuk Boncuk (Remix)

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