İlk Gözağrım Şarkı Sözleri
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Erdinç Erişmiş
İlk Gözağrım
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Düğümlendin gözlerime fermandır sevdan
Zalim kader bana gülmez, dinlemez aman
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Bu son gecem kederindeyim
Sensiz geçen son seferindeyim
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Sebep oldun bedenime şu genç yaşımda
Gözüm görmez tutmaz elim, yürek isyanda
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Bu son gecem kederindeyim
Sensiz geçen son seferindeyim
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Hasetinden yandı gönlüm, yandı seneler
Dinmek bilmez gözlerimde, yaşlar seferber
Ah uslanmaz karalanmaz, kederinde ben
Yıllar solsa ölüm olsa seferinde ben
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İlk gözağrım seni çaldılar benden
Vurdular hiç dinmeyen özlemlerine
İlk gözağrım seni aldılar benden
Vazgeçemem sen büyüksün herkeslerden
İlk gözağrım sensiz boşta ellerim
Yüreğim bin parça yaşlı gözlerim
İlk gözağrım gözlerimde hayalin
Yalnız senin için çarpar yüreğim
Acılar sarhoşuyum, kumsallarda başıboşum
İlk gözağrım seni çok istiyorum
Bitmez verdiğin keder, her gün acıyla geçer
Çektiğim bana yeter sen umudumsun
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