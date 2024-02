Eren Sandal

Ne çok aradım taradım Sağımı solumu şaşırdım sonunda Yok dediler bulamazsın bu sefahat sende oldukça Her körün topalı misali ama körümde kayıpta Uzattım elimi kolumu sonunda o çıkmaza dalınca *** Doğrusuyla yanlışıyla tamamlasın sokulup ta Gönlüm hasret sonsuz aşka çıksın karşımıza *** Gönlüme göre versin Allah fazlasına lüzum yok Kalbime aşk yazsın inşallah gerisi malum çok Gönlüme göre versin Allah fazlasına lüzum yok Kalbime aşk yazsın inşallah gerisi malum çok *** Amin… Amin… Amin Amin… Amin… Amin *** Ne çok aradım taradım Sağımı solumu şaşırdım sonunda Yok dediler bulamazsın bu sefahat sende oldukça Her körün topalı misali ama körümde kayıpta Uzattım elimi kolumu sonunda o çıkmaza dalınca *** Doğrusuyla yanlışıyla tamamlasın sokulup ta Gönlüm hasret sonsuz aşka çıksın karşımıza *** Gönlüme göre versin Allah fazlasına lüzum yok Kalbime aşk yazsın inşallah gerisi malum çok Gönlüme göre versin Allah fazlasına lüzum yok Kalbime aşk yazsın inşallah gerisi malum çok *** Amin… Amin… Amin Amin… Amin… Amin

Elinden düşeni yüreğin ısıtsaydı Gözümden düşene sebep aranmazdı Ayrılık olmazdı… Ayrılık olmazdı *** Ne çare gönül işte hala divane Sonunda düştü yangın yüreğe Yanmasın gel pare pare… Pare pare *** Bu böyle mi sürer hep Küs mü biter yok mu ihtimal Her şey senin elinde *** Hayat elimizden bi çok hevesleri Usanmadı bıkmadı aldı aldı Her şeyi verdim bi seni istedim Olmadı mı askıda mı kaldı *** Hayat elimizden bi çok hevesleri Usanmadı bıkmadı aldı aldı Her şeyi verdim bi seni istedim Olmadı mı askıda mı kaldı *** Elinden düşeni yüreğin ısıtsaydı Gözümden düşene sebep aranmazdı Ayrılık olmazdı… Ayrılık olmazdı *** Ne çare gönül işte hala divane Sonunda düştü yangın yüreğe Yanmasın gel pare pare… Pare pare *** Bu böyle mi sürer hep Küs mü biter yok mu ihtimal Her şey senin elinde *** Hayat elimizden bi çok hevesleri Usanmadı bıkmadı aldı aldı Her şeyi verdim bi seni istedim Olmadı mı askıda mı kaldı *** Hayat elimizden bi çok hevesleri Usanmadı bıkmadı aldı aldı Her şeyi verdim bi seni istedim Olmadı mı askıda mı kaldı *** Yok artık ben bu kadere boyun eğemem Yak artık sende gemilerini Gel hemen