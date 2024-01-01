Eren Sandal

Gel Hemen Elinden düşeni yüreğin ısıtsaydı Gözümden düşene sebep aranmazdı Ayrılık olmazdı… Ayrılık olmazdı *** Ne çare gönül işte hala divane Sonunda düştü yangın yüreğe Yanmasın gel pare pare… Pare pare *** Bu böyle mi sürer hep Küs mü biter yok mu ihtimal Her şey senin elinde *** Hayat elimizden bi çok hevesleri Usanmadı bıkmadı aldı aldı Her şeyi verdim bi seni istedim Olmadı mı askıda mı kaldı *** Hayat elimizden bi çok hevesleri Usanmadı bıkmadı aldı aldı Her şeyi verdim bi seni istedim Olmadı mı askıda mı kaldı *** Elinden düşeni yüreğin ısıtsaydı Gözümden düşene sebep aranmazdı Ayrılık olmazdı… Ayrılık olmazdı *** Ne çare gönül işte hala divane Sonunda düştü yangın yüreğe Yanmasın gel pare pare… Pare pare *** Bu böyle mi sürer hep Küs mü biter yok mu ihtimal Her şey senin elinde *** Hayat elimizden bi çok hevesleri Usanmadı bıkmadı aldı aldı Her şeyi verdim bi seni istedim Olmadı mı askıda mı kaldı *** Hayat elimizden bi çok hevesleri Usanmadı bıkmadı aldı aldı Her şeyi verdim bi seni istedim Olmadı mı askıda mı kaldı *** Yok artık ben bu kadere boyun eğemem Yak artık sende gemilerini Gel hemen

Kurban Başıma gelecek var benim Aşka meşke meyilliyim Hani çıkarsa beklediğim Alnından öpeceğim *** İçimi yaka yaka Son durak olacak Aşık olasım var *** Öteden bakanına Yalnız yatanına O yorganlar kar *** Ey aşk duyuyorsan Yalnız uyuyorsan Kurban arıyorsan gel *** Ey aşk duyuyorsan Yalnız uyuyorsan Kurban arıyorsan gel

Amin Ne çok aradım taradım Sağımı solumu şaşırdım sonunda Yok dediler bulamazsın bu sefahat sende oldukça Her körün topalı misali ama körümde kayıpta Uzattım elimi kolumu sonunda o çıkmaza dalınca *** Doğrusuyla yanlışıyla tamamlasın sokulup ta Gönlüm hasret sonsuz aşka çıksın karşımıza *** Gönlüme göre versin Allah fazlasına lüzum yok Kalbime aşk yazsın inşallah gerisi malum çok Gönlüme göre versin Allah fazlasına lüzum yok Kalbime aşk yazsın inşallah gerisi malum çok *** Amin… Amin… Amin Amin… Amin… Amin *** Ne çok aradım taradım Sağımı solumu şaşırdım sonunda Yok dediler bulamazsın bu sefahat sende oldukça Her körün topalı misali ama körümde kayıpta Uzattım elimi kolumu sonunda o çıkmaza dalınca *** Doğrusuyla yanlışıyla tamamlasın sokulup ta Gönlüm hasret sonsuz aşka çıksın karşımıza *** Gönlüme göre versin Allah fazlasına lüzum yok Kalbime aşk yazsın inşallah gerisi malum çok Gönlüme göre versin Allah fazlasına lüzum yok Kalbime aşk yazsın inşallah gerisi malum çok *** Amin… Amin… Amin Amin… Amin… Amin

Sev Beni Biliyorum, erken ayrılık benim fikrimdi Cevapsız sorular senin içindi Yırttığım resim bizimdi belki Özledim şimdi, pişmanım hani *** Taş altında uyurum, laf altında kalamam Resmi görmeden yapboza dokunmam Ruhumu adasam anlarım da tek gecelik Aşktı sonuçta *** Sev beni yine, öp beni yine Tap bana yine delicesine Yalnızlığımla aram bozuk *** Sev beni yine, öp beni yine Tap bana yine delicesine Yalnızlığınla aran bozuksa *** Biliyorum, erken ayrılık benim fikrimdi Cevapsız sorular senin içindi Yırttığım resim bizimdi belki Özledim şimdi, pişmanım hani *** Taş altında uyurum, laf altında kalamam Resmi görmeden yapboza dokunmam Ruhumu adasam anlarım da tek gecelik Aşktı sonuçta *** Sev beni yine, öp beni yine Tap bana yine delicesine Yalnızlığımla aram bozuk *** Sev beni yine, öp beni yine Tap bana yine delicesine Yalnızlığınla aran bozuksa *** Sev beni yine, öp beni yine Tap bana yine delicesine Yalnızlığımla aram bozuk *** Sev beni yine, öp beni yine Tap bana yine delicesine Yalnızlığınla aran bozuksa *** Sev beni yine, öp beni yine Tap bana yine delicesine Yalnızlığımla aram bozuk *** Sev beni yine, öp beni yine Tap bana yine delicesine Yalnızlığınla aran bozuksa

Ayıp Lisan Kal bu gece kal Kal kal hiç gitme Yansın o tövbe Vursun yüzümüze *** Kal bu gece kal Kal kal hiç gitme Yenilsin utangaç Bu serzenişe... *** Yanıma yakışandan çok Terime karışandan yok Bu nasıl bir denklem ki Kalanı tüketenden kork *** Ayıp lisanda Mıraldar farklar Geçti utanma faslı Akışına bırak *** Kal bu gece kal Kal kal hiç gitme Yansın o tövbe Vursun yüzümüze *** Kal bu gece kal Kal kal hiç gitme Yenilsin utangaç Bu serzenişe...

Boncuk Hırpalandım yolumda Çok düştüm de zor toparladım Yorulmadım hala yolundayım… Yolundayım Kandırıldım hayatın koynuna uzandım Uyanınca kaç tas yıkandım Ama kırklanamadım… Kırklanamadım *** Nerde çokluk orada yokluk Boşuna arama bitti boncuk Sende sorgu bende kurgu Kaç zamandır hanimiş uyku aaa *** Bundan sonra çok zor bir daha Ne koluma ne de yatağıma Herkes kendi kavrulduğuyla Uzak dur arama… *** Geçtim aşktan etmem beddua Sildim attım inanmam bir daha Yetinirsin benden kalanla Çok bile sana… *** Bundan sonra çok zor bir daha Ne koluma ne de yatağıma Herkes kendi kavrulduğuyla Uzak dur arama… *** Geçtim aşktan etmem beddua Sildim attım inanmam bir daha Yetinirsin benden kalanla Çok bile sana… *** Hırpalandım yolumda Çok düştüm de zor toparladım Yorulmadım hala yolundayım… Yolundayım Kandırıldım hayatın koynuna uzandım Uyanınca kaç tas yıkandım Ama kırklanamadım… Kırklanamadım *** Nerde çokluk orada yokluk Boşuna arama bitti boncuk Sende sorgu bende kurgu Kaç zamandır hanimiş uyku aaa *** Bundan sonra çok zor bir daha Ne koluma ne de yatağıma Herkes kendi kavrulduğuyla Uzak dur arama… *** Geçtim aşktan etmem beddua Sildim attım inanmam bir daha Yetinirsin benden kalanla Çok bile sana… *** Bundan sonra çok zor bir daha Ne koluma ne de yatağıma Herkes kendi kavrulduğuyla Uzak dur arama… *** Geçtim aşktan etmem beddua Sildim attım inanmam bir daha Yetinirsin benden kalanla Çok bile sana…

Efendi Aa aa uyku bitti çeki düzen vakti şimdi O sözlerin bana söker mi Sabır taşım çatlayınca O boş sözün akmayınca Asabiyet aşka geldi *** Aklım geldi başıma katık ettim aşıma Aç kalamam aşka… Yok yok yok yok Yetinemem azıyla *** Sabrımın zilleri çalmadan kaç gari Bozma hiç dengemi hadi efendi efendi Sabrımın zilleri çalmadan kaç gari Şimdi çek gölgeni hadi efendi efendi *** Aa aa uyku bitti çeki düzen vakti şimdi O sözlerin bana söker mi Sabır taşım çatlayınca O boş sözün akmayınca Asabiyet aşka geldi *** Aklım geldi başıma katık ettim aşıma Aç kalamam aşka… Yok yok yok yok Yetinemem azıyla *** Sabrımın zilleri çalmadan kaç gari Bozma hiç dengemi hadi efendi efendi Sabrımın zilleri çalmadan kaç gari Şimdi çek gölgeni hadi efendi efendi *** Sabrımın zilleri çalmadan kaç gari Bozma hiç dengemi hadi efendi efendi Sabrımın zilleri çalmadan kaç gari Şimdi çek gölgeni hadi efendi efendi

Son Nefes Kendimden uzaklaşırken Bir gece karşılaştım Unuttuğum şeylerle Yerine oturdu Eksik parçalar Dayanamadım barıştım Yine seninle *** Unut desem de kalbime Kan kusar yüreğim Her gece *** Son nefesim kalsa İnan adına harcarım Sen seç yolunu Peşindedir adımlarım *** Bir özür dilesen Yıkılır duvarlarım Kendi sonuma Seyirci mi kalacağım

Sokaklarım Tenha Dur düştü yüzüm yere dur Sus sözün bittiği yerdeyiz Alnımıza yazılsa da ayrılık Dur hemen kabul etme *** Hasretinden bir adım öteye geçemem Şehrimin giriş çıkışları artık kapalı Ezberimden gülüşünü silemem silmem Sokaklarım tenha sensiz bana dar *** Dur düştü yüzüm yere dur Sus sözün bittiği yerdeyiz Alnımıza yazılsa da ayrılık Dur hemen kabul etme *** Hasretinden bir adım öteye geçemem Şehrimin giriş çıkışları artık kapalı Ezberimden gülüşünü silemem silmem Sokaklarım tenha sensiz bana dar *** Hasretinden bir adım öteye geçemem Şehrimin giriş çıkışları artık kapalı Ezberimden gülüşünü silemem silmem Sokaklarım tenha sensiz bana dar

Rüzgar Ellerini tutmadan hiçbir şey konuşmadan, Yaklaştırır ayrılık tam kavuşturmadan, Kelimeler takılır sen çek boğazımdan, Yüzüm durmaz sen çekil aramızdan, *** Saklandıkça cennetin başkasına, Dökülür gururum ayaklarına, Anlasana.. *** Sen seç rüzgarı ben yağmuru aldım, Es geç yolları ben ıslanıp kaldım Harbi seçtiysen kapıları açarım Hatıranı ağırlar öfkeni uğurlarım..