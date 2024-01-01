Eren Sandal

Dudağından içtim hayatımı Dillere düştüm yaşadım cehennemi Üstüne bir de aşktan olduk iyi mi? Geçmedi kalbimin matemi *** Bir ses yok haber yok Senden o geceden Teninin ateşi dindi mi? Uyuyorum aklımdan çık git diye Uykular çare *** Benim bu halim senin eserin Olmuş mu gel gör bir sevdiğim Nasıl bir yara açtın kalbe Gönlü yok iyileşmeye *** İçim dışım yara bere İlaç değil zaman bile *** Benim bu halim senin eserin Olmuş mu gel gör bir sevdiğim Nasıl bir yara açtın kalbe Gönlü yok iyileşmeye *** İçim dışım yara bere İlaç değil zaman, zaman *** Bir ses yok haber yok Senden o geceden Teninin ateşi dindi mi? Uyuyorum aklımdan çık git diye Uykular çare *** Benim bu halim senin eserin Olmuş mu gel gör bir sevdiğim Nasıl bir yara açtın kalbe Gönlü yok iyileşmeye *** İçim dışım yara bere İlaç değil zaman bile *** Benim bu halim senin eserin Olmuş mu gel gör bir sevdiğim Nasıl bir yara açtın kalbe Gönlü yok iyileşmeye *** İçim dışım yara bere İlaç değil zaman bile *** Benim bu halim, halim *** Kaç tende kaybolsun diye Kaç paket ayrılık atmam gerek Kaç tende kaybolsun diye Kaç paket ayrılık atmam gerek Kaç tende kaybolsun diye