Eren Sandal

Matem Şarkı Sözleri
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Dudağından içtim hayatımı
Dillere düştüm yaşadım cehennemi
Üstüne bir de aşktan olduk iyi mi?
Geçmedi kalbimin matemi
***
Bir ses yok haber yok
Senden o geceden
Teninin ateşi dindi mi?
Uyuyorum aklımdan çık git diye
Uykular çare
***
Benim bu halim senin eserin
Olmuş mu gel gör bir sevdiğim
Nasıl bir yara açtın kalbe
Gönlü yok iyileşmeye
***
İçim dışım yara bere
İlaç değil zaman bile
***
Benim bu halim senin eserin
Olmuş mu gel gör bir sevdiğim
Nasıl bir yara açtın kalbe
Gönlü yok iyileşmeye
***
İçim dışım yara bere
İlaç değil zaman, zaman
***
Bir ses yok haber yok
Senden o geceden
Teninin ateşi dindi mi?
Uyuyorum aklımdan çık git diye
Uykular çare
***
Benim bu halim senin eserin
Olmuş mu gel gör bir sevdiğim
Nasıl bir yara açtın kalbe
Gönlü yok iyileşmeye
***
İçim dışım yara bere
İlaç değil zaman bile
***
Benim bu halim senin eserin
Olmuş mu gel gör bir sevdiğim
Nasıl bir yara açtın kalbe
Gönlü yok iyileşmeye
***
İçim dışım yara bere
İlaç değil zaman bile
***
Benim bu halim, halim
***
Kaç tende kaybolsun diye
Kaç paket ayrılık atmam gerek
Kaç tende kaybolsun diye
Kaç paket ayrılık atmam gerek
Kaç tende kaybolsun diye