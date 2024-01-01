×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Gönlüme Göre

Gönlüme Göre Şarkı Sözleri

Eren Sandal Gönlüme Göre şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Eren Sandal Gönlüme Göre şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gönlüme Göre sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Eren Sandal

Eren Sandal

Gönlüme Göre

  • Rüzgar

  • Kurban

  • Amin

  • Sev Beni

  • Ayıp Lisan

  • Gel Hemen

  • Boncuk

  • Efendi

  • Son Nefes

  • Sokaklarım Tenha

  • Yangın Yerim

Copyright © 2024 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı