Eren Sandal

Vefa Şarkı Sözleri
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Dur düştü yüzüm yere dur
Sus sözün bittiği yerdeyiz
Alnımıza yazılsa da ayrılık
Dur hemen kabul etme
***
Hasretinden bir adım öteye geçemem
Şehrimin giriş çıkışları artık kapalı
Ezberimden gülüşünü silemem silmem
Sokaklarım tenha sensiz bana dar
***
Dur düştü yüzüm yere dur
Sus sözün bittiği yerdeyiz
Alnımıza yazılsa da ayrılık
Dur hemen kabul etme
***
Hasretinden bir adım öteye geçemem
Şehrimin giriş çıkışları artık kapalı
Ezberimden gülüşünü silemem silmem
Sokaklarım tenha sensiz bana dar
***
Hasretinden bir adım öteye geçemem
Şehrimin giriş çıkışları artık kapalı
Ezberimden gülüşünü silemem silmem
Sokaklarım tenha sensiz bana dar
-
Vursun yalnızlık soluna soluna
Kalp sürgüne ve herkes kendi yoluna
Güvenemiyorum yazına, kışına
Yok böyle bi' esaret, düşman başına
***
Anlamadın ki hâlimden
Nasıl inanayım?
Farkın yok ki zalimden
Ben niye konuşayım?
***
Kalbi bağlayamam öyle kuru bi' söze
Varsa yürek hadi gelelim göz göze
Yanlış insana yanmış insanım
Vefa büyük gelir küçük bünyene
***
Kalbi bağlayamam öyle kuru bi' söze
Varsa yürek hadi gelelim göz göze
Yanlış insana yanmış insanım
Vefa büyük gelir küçük bünyene