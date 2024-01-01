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Eren Sandal Vefa Sokaklarım Tenha Dur düştü yüzüm yere dur Sus sözün bittiği yerdeyiz Alnımıza yazılsa da ayrılık Dur hemen kabul etme *** Hasretinden bir adım öteye geçemem Şehrimin giriş çıkışları artık kapalı Ezberimden gülüşünü silemem silmem Sokaklarım tenha sensiz bana dar *** Dur düştü yüzüm yere dur Sus sözün bittiği yerdeyiz Alnımıza yazılsa da ayrılık Dur hemen kabul etme *** Hasretinden bir adım öteye geçemem Şehrimin giriş çıkışları artık kapalı Ezberimden gülüşünü silemem silmem Sokaklarım tenha sensiz bana dar *** Hasretinden bir adım öteye geçemem Şehrimin giriş çıkışları artık kapalı Ezberimden gülüşünü silemem silmem Sokaklarım tenha sensiz bana dar

Vefa Vursun yalnızlık soluna soluna Kalp sürgüne ve herkes kendi yoluna Güvenemiyorum yazına, kışına Yok böyle bi' esaret, düşman başına *** Anlamadın ki hâlimden Nasıl inanayım? Farkın yok ki zalimden Ben niye konuşayım? *** Kalbi bağlayamam öyle kuru bi' söze Varsa yürek hadi gelelim göz göze Yanlış insana yanmış insanım Vefa büyük gelir küçük bünyene *** Kalbi bağlayamam öyle kuru bi' söze Varsa yürek hadi gelelim göz göze Yanlış insana yanmış insanım Vefa büyük gelir küçük bünyene