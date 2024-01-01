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7/24 Dinle Güzel Dost

Güzel Dost Şarkı Sözleri

Erensoy Akkaya Güzel Dost şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Erensoy Akkaya Güzel Dost şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Güzel Dost sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Erensoy Akkaya

Erensoy Akkaya

Güzel Dost

  • Açığım Yok Kapalım Yok

  • Güzel Dost

  • Dersim Dağarı

  • Ak Göğsünde

  • Beni Hor Görme

  • Pınar Başından Bulanır

  • Kış Yaşadım Yaza Ayan

  • Beni Görüp

  • Fincanın Etrafı Yeşil

  • Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma

  • Karadır Kaşların

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