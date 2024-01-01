Erensoy Akkaya

Kıratın üstünde geldi ölüsü, Daha körpeydi ana kuzusu. Ermeden muradına balam, Böylemi oldu yazısı. *** Ellere veremem seni Sendin evimin direği, Mezerine men girerem Kıyıpta koyamam seni, *** Mezerine ben girerem balam, Kıyıpta koyamam seni. *** Balamın yüzü sanki ay parçası, Yakılı kaldı elinde kınası. Olmaz olsun böylesi balam, Dinmez evlat acısı. *** Ellere veremem seni Sendin evimin direği, Mezerine men girerem Kıyıpta koyamam seni, *** Mezerine ben girerem balam, Kıyıpta koyamam seni.