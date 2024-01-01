Erensoy Akkaya

N'olur Şarkı Sözleri
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Kıratın üstünde geldi ölüsü,
Daha körpeydi ana kuzusu.
Ermeden muradına balam,
Böylemi oldu yazısı.
***
Ellere veremem seni
Sendin evimin direği,
Mezerine men girerem
Kıyıpta koyamam seni,
***
Mezerine ben girerem balam,
Kıyıpta koyamam seni.
***
Balamın yüzü sanki ay parçası,
Yakılı kaldı elinde kınası.
Olmaz olsun böylesi balam,
Dinmez evlat acısı.
***
Ellere veremem seni
Sendin evimin direği,
Mezerine men girerem
Kıyıpta koyamam seni,
***
Mezerine ben girerem balam,
Kıyıpta koyamam seni.
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her dalda bir diken bitti
diktiğim güller boşumuş
her tele bir mızrap attım
çaldığım teller boşumuş
***
bela belayı yarattı
gün geldi günü arattı
fikrim saçımı ağarttı
gittiğim yollar boşumuş
***
iyilik et kötülük bul
nankör mü yaratıldı kul
hayat bana oldu okul
gittiğim yollar boşumuş
***
yokluk tokmağını vurdu
sefalet içeri girdi
açlık dört yanımı sardı
döktüğüm güller boşumuş
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