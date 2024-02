Erensoy Akkaya

her dalda bir diken bitti diktiğim güller boşumuş her tele bir mızrap attım çaldığım teller boşumuş *** bela belayı yarattı gün geldi günü arattı fikrim saçımı ağarttı gittiğim yollar boşumuş *** iyilik et kötülük bul nankör mü yaratıldı kul hayat bana oldu okul gittiğim yollar boşumuş *** yokluk tokmağını vurdu sefalet içeri girdi açlık dört yanımı sardı döktüğüm güller boşumuş