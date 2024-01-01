Güzel Dost Şarkı Sözleri
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Erensoy Akkaya
Güzel Dost
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Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma,
Ağlama Gözlerim Mevlâ Kerimdir.
Derman Arar İken Derde Düş Oldum,
Ağlama Gözlerim Mevlâ Kerimdir.
***
Huma Kuşu Suya Düştü Ölmedi,
Dünya Sultan Süleyman'a Kalmadı.
Dedim Yâre Gidem Nasip Olmadı,
Ağlama Gözlerim Mevlâ Kerimdir.
***
Kağıda Yazarlar Ufak Yazılar,
Anasız Olur Mu Körpe Kuzular.
Yürek Yaralıdır, Ciğer Sızılar,
Ağlama Gözlerim Mevlâ Kerimdir.
***
Pir Sultan Abdal’ım Böyle Buyurdu,
Ayrılık Donları Biçti Giydirdi.
Ben Ayrılmaz İdim Felek Ayırdı
Ağlama Gözlerim Mevlâ Kerimdir.
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NELER GELDİ BU BAŞIMA
HELE GELDE GÖR GÜZEL DOST
DERT ÇOĞALDI GEÇ KARŞIMA
DERTLERİMİ SOR GÜZEL DOST
DERT ÇOĞALDI GEÇ KARŞIMA
DERTLERİMİ SOR GÜZEL DOOST
***
GÖRMEYELİ HOŞ DİDARIN
AÇILDI YARELER DERİN
SÖYLEYEYİM HANGİ BİRİN
BAKTA MERHEM SÜR GÜZEL DOST
BAKTA MERHEM SÜR GÜZEL DOST
***
GÖRMEYELİ HOŞ DİDARIN
AÇILDI YARELER DERİN
SÖYLEYEYİM HANGİ BİRİN
BAKTA MERHEM SÜR GÜZEL DOST
BAKTA MERHEM SÜR GÜZEL DOST
***
AYRILIK YAREMİ DEŞTİ
HERGÜNÜM BİR YILI GEÇTİ
YANDI BU CİĞERİM PİŞTİ
DOLDUR BİR SU VER GÜZEL DOST
YANDI BU CİĞERİM PİŞTİ
DOLDUR BİR SU VER GÜZEL DOST
***
TAKATIM YOK AHA VAHA
İSTİRHAMIM GÜZEL ŞAHA
ECEL GELMEDEN BU CANA
MELULİYİ SOR GÜZEL DOST
MELULİYİ SOR GÜZEL DOST
***
TAKATIM YOK AHA VAHA
İSTİRHAMIM GÜZEL ŞAHA
ECEL GELMEDEN BU CANA
MELULİYİ SOR GÜZEL DOST
MELULİYİ SOR GÜZEL DOST
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Açığım Yok Kapalım Yok Dünyada
Ne İse Ahvalim Görsünler Beni
Hiç Kimseye Vebalim Yok Dünyada
İster Sevip İster Dövsünler Beni
Haydar Haydar dövsünler beni
Ali yar Ali yar dövsünler beni
***
Allah Kul Yaratmış Biride Benim biri de
Kimden Kaldı Bana İmanım Dinim
Ne Şeytan Tanırım Nede Peri Cin
Konuşan İnsanim Görsünler Beni
Haydar Haydar gösünler beni
Ali yar Ali yar görsünler beni
***
Okudum Kuranı Edep Erkanlı edep erkanlı
Yaptığım Secdenin Kıblesi Canlı
Gerdeksiz Gecede Bir Delikanlı
Ölü Bir Geline Versinler Beni
Haydar Haydar versinler beni
Ali yar Ali yar versinler beni
***
Akarsu'yum Boşa Güldükten Sonra
Azrail Yok İmiş Öldükten Sonra
Gönül Tahtın Harap Olduktan Sonra
Boş Kuru Hasıra Sarsınlar Beni
***
Haydar Haydar sarsınlar beni
Ali yar Ali yar sarsınlar beni
Boş Kuru Hasıra Sarsınlar Beni
Haydar Haydar sarsınlar beni
Ali yar Ali yar sarsınlar beni
-
Ak Göğsünde Nokta Nokta Ben Olam
Sen Çiçek Ol Ben Petekte Bal Olam
Ak Göğsünde Nokta Nokta Ben Olam
Sen Çiçek Ol Ben Petekte Bal Olam
Siyah Saçlarından Ak Bir Tel Olam
Tararken Kopartma Beni Sevdiğim
Siyah Saçlarından Ak Bir Tel Olam
Tararken Kopartma Beni Sevdiğim
***
Kumaş Olam Ellerinle Biç Beni
İçki Olam Yudum Yudum İç Beni
Kumaş Olam Ellerinle Biç Beni
İçki Olam Yudum Yudum İç Beni
Mektup Olam Beyaz Zarftan Aç Beni
Okumadan Yere Atma Sevdiğim
Mektup Olam Beyaz Zarftan Aç Beni
Okumadan Yere Atma Sevdiğim
***
Mendilinde Oya Olam Pul Olam
Sen Kabul Et Ben Kapında Kul Olam
Mendilinde Oya Olam Pul Olam
Sen Kabul Et Ben Kapında Kul Olam
Dosta Giden Uzun İnce Yol Olam
Yorulup Terk Etme Beni Sevdiğim
Dosta Giden Uzun İnce Yol Olam
Yorulup Terk Etme Beni Sevdiğim
-
Beni Hor Görme Kardeşim
Sen Altınsın Ben Tunç Muyum
Aynı Vardan Var Olmuşuz
Sen Gümüşsün Ben Saç Mıyım
***
Ne Var İse Sende Bende
Aynı Varlık Her Bedende
Yarın Mezara Girende
Sen Toksun Da Ben Aç Mıyım
***
Kimi Molla Kimi Derviş
Allah Bize Neler Vermiş
Kimi Arı Çiçek Dermiş
Sen Balsın Da Ben Cec Mıyım
***
Topraktandır Cümle Beden
Nefsini Öldür Ölmeden
Böyle Emretmiş Yaradan
Sen Kalemsin Ben Uç Muyum
***
Tabiata Veysel Aşık
Topraktan Olduk Kardaşık
Aynı Yolcuyuz Yoldaşık
Sen Yolcusun Ben Bacmıyım
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Kış yaşadım yaza ayan
Dulda geçti ömrüm benim
Bülbül idim gül arayan
Dalda geçti ömrüm benim
***
Esme deli rüzgâr esme
Esip de sevdamı kesme
Zaten yaram derin deşme
Kanla geçti ömrüm benim
***
Sevgi dedim kin verdiler
Yaralara tuz bastılar
Hem övdüler hem yerdiler
Dilde geçti ömrüm benim
***
Esme deli rüzgâr esme
Esip de sevdamı kesme
Zaten yaram derin deşme
Kanla geçti ömrüm benim
***
Ayhaninin kırık beli
Tutmaz oldu eli kolu
Çamur çaylak engel dolu
Yolda geçti ömrüm benim
***
Esme deli rüzgâr esme
Esip de sevdamı kesme
Zaten yaram derin deşme
Kanla geçti ömrüm benim
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Fincanın etrafı yeşil aman aman,
At kolun kolların boynumdan aşır.
Sarhoşum dilim dolaşır aman aman.
***
Aman kız canım kız öldürdün beni
El ettin göz ettin mahvettin beni.
***
Fincanın etrafı sarı aman aman,
Ağlarım sızlarım ben zarı-zarı.
Elimden aldılar yari aman aman.
***
Aman kız canim kız öldürdün beni
El ettin göz ettin mahvettin beni.
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