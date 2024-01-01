Erensoy Akkaya

Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma, Ağlama Gözlerim Mevlâ Kerimdir. Derman Arar İken Derde Düş Oldum, Ağlama Gözlerim Mevlâ Kerimdir. *** Huma Kuşu Suya Düştü Ölmedi, Dünya Sultan Süleyman'a Kalmadı. Dedim Yâre Gidem Nasip Olmadı, Ağlama Gözlerim Mevlâ Kerimdir. *** Kağıda Yazarlar Ufak Yazılar, Anasız Olur Mu Körpe Kuzular. Yürek Yaralıdır, Ciğer Sızılar, Ağlama Gözlerim Mevlâ Kerimdir. *** Pir Sultan Abdal’ım Böyle Buyurdu, Ayrılık Donları Biçti Giydirdi. Ben Ayrılmaz İdim Felek Ayırdı Ağlama Gözlerim Mevlâ Kerimdir.

Güzel Dost NELER GELDİ BU BAŞIMA HELE GELDE GÖR GÜZEL DOST DERT ÇOĞALDI GEÇ KARŞIMA DERTLERİMİ SOR GÜZEL DOST DERT ÇOĞALDI GEÇ KARŞIMA DERTLERİMİ SOR GÜZEL DOOST *** GÖRMEYELİ HOŞ DİDARIN AÇILDI YARELER DERİN SÖYLEYEYİM HANGİ BİRİN BAKTA MERHEM SÜR GÜZEL DOST BAKTA MERHEM SÜR GÜZEL DOST *** GÖRMEYELİ HOŞ DİDARIN AÇILDI YARELER DERİN SÖYLEYEYİM HANGİ BİRİN BAKTA MERHEM SÜR GÜZEL DOST BAKTA MERHEM SÜR GÜZEL DOST *** AYRILIK YAREMİ DEŞTİ HERGÜNÜM BİR YILI GEÇTİ YANDI BU CİĞERİM PİŞTİ DOLDUR BİR SU VER GÜZEL DOST YANDI BU CİĞERİM PİŞTİ DOLDUR BİR SU VER GÜZEL DOST *** TAKATIM YOK AHA VAHA İSTİRHAMIM GÜZEL ŞAHA ECEL GELMEDEN BU CANA MELULİYİ SOR GÜZEL DOST MELULİYİ SOR GÜZEL DOST *** TAKATIM YOK AHA VAHA İSTİRHAMIM GÜZEL ŞAHA ECEL GELMEDEN BU CANA MELULİYİ SOR GÜZEL DOST MELULİYİ SOR GÜZEL DOST

Açığım Yok Kapalım Yok Açığım Yok Kapalım Yok Dünyada Ne İse Ahvalim Görsünler Beni Hiç Kimseye Vebalim Yok Dünyada İster Sevip İster Dövsünler Beni Haydar Haydar dövsünler beni Ali yar Ali yar dövsünler beni *** Allah Kul Yaratmış Biride Benim biri de Kimden Kaldı Bana İmanım Dinim Ne Şeytan Tanırım Nede Peri Cin Konuşan İnsanim Görsünler Beni Haydar Haydar gösünler beni Ali yar Ali yar görsünler beni *** Okudum Kuranı Edep Erkanlı edep erkanlı Yaptığım Secdenin Kıblesi Canlı Gerdeksiz Gecede Bir Delikanlı Ölü Bir Geline Versinler Beni Haydar Haydar versinler beni Ali yar Ali yar versinler beni *** Akarsu'yum Boşa Güldükten Sonra Azrail Yok İmiş Öldükten Sonra Gönül Tahtın Harap Olduktan Sonra Boş Kuru Hasıra Sarsınlar Beni *** Haydar Haydar sarsınlar beni Ali yar Ali yar sarsınlar beni Boş Kuru Hasıra Sarsınlar Beni Haydar Haydar sarsınlar beni Ali yar Ali yar sarsınlar beni

Ak Göğsünde Ak Göğsünde Nokta Nokta Ben Olam Sen Çiçek Ol Ben Petekte Bal Olam Ak Göğsünde Nokta Nokta Ben Olam Sen Çiçek Ol Ben Petekte Bal Olam Siyah Saçlarından Ak Bir Tel Olam Tararken Kopartma Beni Sevdiğim Siyah Saçlarından Ak Bir Tel Olam Tararken Kopartma Beni Sevdiğim *** Kumaş Olam Ellerinle Biç Beni İçki Olam Yudum Yudum İç Beni Kumaş Olam Ellerinle Biç Beni İçki Olam Yudum Yudum İç Beni Mektup Olam Beyaz Zarftan Aç Beni Okumadan Yere Atma Sevdiğim Mektup Olam Beyaz Zarftan Aç Beni Okumadan Yere Atma Sevdiğim *** Mendilinde Oya Olam Pul Olam Sen Kabul Et Ben Kapında Kul Olam Mendilinde Oya Olam Pul Olam Sen Kabul Et Ben Kapında Kul Olam Dosta Giden Uzun İnce Yol Olam Yorulup Terk Etme Beni Sevdiğim Dosta Giden Uzun İnce Yol Olam Yorulup Terk Etme Beni Sevdiğim

Beni Hor Görme Beni Hor Görme Kardeşim Sen Altınsın Ben Tunç Muyum Aynı Vardan Var Olmuşuz Sen Gümüşsün Ben Saç Mıyım *** Ne Var İse Sende Bende Aynı Varlık Her Bedende Yarın Mezara Girende Sen Toksun Da Ben Aç Mıyım *** Kimi Molla Kimi Derviş Allah Bize Neler Vermiş Kimi Arı Çiçek Dermiş Sen Balsın Da Ben Cec Mıyım *** Topraktandır Cümle Beden Nefsini Öldür Ölmeden Böyle Emretmiş Yaradan Sen Kalemsin Ben Uç Muyum *** Tabiata Veysel Aşık Topraktan Olduk Kardaşık Aynı Yolcuyuz Yoldaşık Sen Yolcusun Ben Bacmıyım

Kış Yaşadım Yaza Ayan Kış yaşadım yaza ayan Dulda geçti ömrüm benim Bülbül idim gül arayan Dalda geçti ömrüm benim *** Esme deli rüzgâr esme Esip de sevdamı kesme Zaten yaram derin deşme Kanla geçti ömrüm benim *** Sevgi dedim kin verdiler Yaralara tuz bastılar Hem övdüler hem yerdiler Dilde geçti ömrüm benim *** Esme deli rüzgâr esme Esip de sevdamı kesme Zaten yaram derin deşme Kanla geçti ömrüm benim *** Ayhaninin kırık beli Tutmaz oldu eli kolu Çamur çaylak engel dolu Yolda geçti ömrüm benim *** Esme deli rüzgâr esme Esip de sevdamı kesme Zaten yaram derin deşme Kanla geçti ömrüm benim