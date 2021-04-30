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Erhan Mete
Erhan Mete
Seçkin hocalardan aşr-ı şerifler...
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En Çok Dinlenen Erhan Mete Şarkıları
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01
Âl-i İmrân 110-115
(110. ila 115. ayetler)
Erhan Mete
09:01
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02
Zümer Suresi 73-75 ve Mü'min Suresi 1-3
Zümer Suresi 73. ila 75 ayetler ve Mü'min Suresi 1. ila 3. ayetler...
Erhan Mete
11:27
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03
Tevbe Suresi 111-112
(111. ila 112. ayetler)
Erhan Mete
08:25
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04
Şuarâ Suresi 192-196, Vâkıa Suresi 75-96 ve Kadir Suresi
(Şuarâ Suresi 192. ila 196. ayetler, Vâkıa Suresi 75. ila 96. ayetler ve Kadir Suresi )
Erhan Mete
11:11
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05
Nisâ Suresi 57-59, 69-70
(57. ila 59. ayetler ve 69. ila 70. ayetler)
Erhan Mete
08:44
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