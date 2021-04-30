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Erhan Mete

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01

Âl-i İmrân 110-115 (110. ila 115. ayetler)

Erhan Mete 09:01
02

Zümer Suresi 73-75 ve Mü'min Suresi 1-3 Zümer Suresi 73. ila 75 ayetler ve Mü'min Suresi 1. ila 3. ayetler...

Erhan Mete 11:27
03

Tevbe Suresi 111-112 (111. ila 112. ayetler)

Erhan Mete 08:25
04

Şuarâ Suresi 192-196, Vâkıa Suresi 75-96 ve Kadir Suresi (Şuarâ Suresi 192. ila 196. ayetler, Vâkıa Suresi 75. ila 96. ayetler ve Kadir Suresi )

Erhan Mete 11:11
05

Nisâ Suresi 57-59, 69-70 (57. ila 59. ayetler ve 69. ila 70. ayetler)

Erhan Mete 08:44

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