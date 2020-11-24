Şuarâ Suresi 192-196, Vâkıa Suresi 75-96 ve Kadir Suresi

Şuarâ Suresinde Mûsâ, İbrahim, Nûh, Hûd,Salih ve Şu’ayb peygamberlerin kıssaları dile getirilmektedir. Vâkıa Suresi adını 1. ayette geçen “elvâkı’a” kelimesinden almaktadır. Mekke döneminde inen 96 ayetten oluşan Vâkıa Suresi kelime anlamı olarak gerçekleşen, meydan, olay anlamına gelir. 5 ayetten oluşan Mekke döneminde inen Kadir Suresine, Kadir gecesinden bahsedildiği için bu isim verilmiştir. Erhan Metenin sesinden dinleyebileceğiniz Şuarâ Suresi 192. ila 196. ayetler, Vâkıa Suresi 75. ila 96. ayetler ve Kadir Suresi...