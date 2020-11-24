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7/24 Dinle Erhan Mete Şuarâ Suresi 192-196, Vâkıa Suresi 75-96 ve Kadir Suresi
Şuarâ Suresi 192-196, Vâkıa Suresi 75-96 ve Kadir Suresi

Şuarâ Suresi 192-196, Vâkıa Suresi 75-96 ve Kadir Suresi

16 Bölüm | 02:15:38

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01

Şuarâ Suresi 192-196, Vâkıa Suresi 75-96 ve Kadir Suresi (Şuarâ Suresi 192. ila 196. ayetler, Vâkıa Suresi 75. ila 96. ayetler ve Kadir Suresi )

Erhan Mete 11:11
02

Âl-i İmrân 110-115 (110. ila 115. ayetler)

Erhan Mete 09:01
03

Zümer Suresi 73-75 ve Mü'min Suresi 1-3 Zümer Suresi 73. ila 75 ayetler ve Mü'min Suresi 1. ila 3. ayetler...

Erhan Mete 11:27
04

Tevbe Suresi 111-112 (111. ila 112. ayetler)

Erhan Mete 08:25
05

Nisâ Suresi 57-59, 69-70 (57. ila 59. ayetler ve 69. ila 70. ayetler)

Erhan Mete 08:44
06

İsrâ Suresi 1-10 (1. ila 10. ayetler)

Erhan Mete 10:22
07

İnsân Suresi 23-31 (23. ila 31. ayetler)

Erhan Mete 06:21
08

İbrâhîm Suresi 35-41 (35. ila 41. ayetler)

Erhan Mete 08:19
09

Hucurât Suresi 6-10 (6. ila 10. ayetler)

Erhan Mete 08:30

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