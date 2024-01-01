Ben suyumu kazandım da içtim Ekmeğimi böldüm de yedim Ben suyumu kazandım da içtim Ekmeğimi böldüm de yedim *** Alkışı duydum, ihaneti gördüm Sesim de oldu, sessizliğimde Seviştiğimde oldu benim *** Sende başını alıp gitme ne olur. ne olur tut ellerimi Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin kadar Hiçbir şeyi istemedim seni istediğim kadar Sende başını alıp gitme ne olur. ne olur tut ellerimi *** Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin kadar Hiçbir şeyi istemedim seni istediğim kadar Sende başını alıp gitme ne olur. ne olur tut ellerimi Ne olur, ne olur *** Sende başını alıp gitme ne olur. ne olur tut ellerimi Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin kadar Hiçbir şeyi istemedim seni istediğim kadar Sende başını alıp gitme ne olur. ne olur tut ellerimi *** Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin kadar Hiçbir şeyi istemedim seni istediğim kadar Sende başını alıp gitme ne olur. ne olur tut ellerimi Ne olur, ne olur