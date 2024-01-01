Erkan Gümüşsuyu

İtirazım Var İtirazım var bu zalim kadere İtirazım var bu sonsuz kedere Feleğin cilvesine hayatın sillesine Dertlerin cümlesine itirazım var *** Yarım kalan sevgiye şu emanet gülmeye Yaşamadan ölmeye itirazım var *** Ben hep yenilmeye mahkum muyum Ben hep ezilmeye mecbur muyum İtirazım var bu yalan dolana benim şu dertlere ne borcum var ki Tuttu yakamı bırakmıyor benim mutlulukla ne zorum var ki Bana cehennemi aratmıyor bana cehennemi aratmıyor *** İtirazım var bu zalim kadere İtirazım var bu sonsuz kedere Feleğin cilvesine hayatın sillesine Dertlerin böylesine itirazım var *** Yalan dolu gözlere Durulmamış sözlere Dost olmayan yüzlere İtirazım var *** Ben hep yenilmeye mahkum muyum? Ben hep ezilmeye mecbur muyum? İtirazım var bu yalan dolana Benim şu dertlere ne borcum var ki Tuttu yakamı bırakmıyor Benim mutlulukla ne zorum var ki Bana cehennemi aratmıyor Bana cehennemi aratmıyor

Benzemez Kimse Sana Benzemez kimse sana Tavrına hayran olayım Benzemez kimse sana Tavrına hayran olayım *** Bakışından süzülen İşvene kurban olayım Bakışından süzülen İşvene kurban olayım *** Lütfuna ermek için Söyle perişan olayım Lütfuna ermek için Söyle perişan olayım *** Bakışından süzülen İşvene kurban olayım Bakışından süzülen İşvene kurban olayım

Ormancı Çıktım Belen Kahvesi'ne, baktım ovaya Bay Mustafa çağırdı dama, oynamaya Ormancı da gelir gelmez yıkar masayı Yıkar masayı Söz anlamaz ormancı çekmiş kafayı Söz anlamaz ormancı çekmiş kafayı *** Aman ormancı, canım ormancı Köyümüze bıraktın yoktan bir acı Aman ormancı, canım ormancı Köyümüze bıraktın yoktan bir acı *** Köyümüzün suları da hoştur içmeye Hoştur içmeye İçinde köprüsü var, gelip geçmeye Sevdiğimi vurdular, hiç mi hiçine Hiç mi hiçine Yazık ettin ormancı, köyün iki gencine Yazık ettin ormancı, köyün iki gencine *** Ah, aman ormancı, canım ormancı Köyümüze bıraktın yoktan bir acı Aman ormancı, canım ormancı Köyümüze bıraktın yoktan bir acı

Belliydi Zaten bu ayrılık bana süpriz olmadı bir gün gideceğin belleydi zaten bu ayrılık bana süpriz olmadı ** bir gün gideceğin belliydi zaten ardımdan gözlerin yaşla dolmadı beni sevmediğin belliydi zaten beni sevmediğin belliydi zaten hangi gün derdimin dermanı oldun hangi gün sevgimin fermanı oldun işte bak sonundaa yabancı oldun beni sevmediğin belliydi zaten hangi gün derdimin dermanı oldun hangi gün sevgimin fermanı oldun işte bak sonunda yabancı oldun beni sevmediğin belliydi zaten sahteydi sarılıp öpüşün bile sahteydi yüzüme gülüşün bile yeminler edipte söylesen bile beni sevmediğin belliydi zaten beni sevmediğin belliydi zaten yeminler edipte söylesen bile beni sevmediğin belliydi zaten beni sevmediğin belliydi zaten hangi gün derdimin dermanı oldun hangi gün sevgimin fermanı oldun işte bak sonundaa yabancı oldun beni sevmediğin belliydi zaten hangi gün derdimin dermanı oldun hangi gün sevgimin fermanı oldun işte bak sonundaa yabancı oldun beni sevmediğin belliydi zaten