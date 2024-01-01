Popstrar Alaturka-1 Şarkı Sözleri
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Erkan Gümüşsuyu
Popstrar Alaturka-1
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İtirazım var bu zalim kadere
İtirazım var bu sonsuz kedere
Feleğin cilvesine hayatın sillesine
Dertlerin cümlesine itirazım var
***
Yarım kalan sevgiye şu emanet gülmeye
Yaşamadan ölmeye itirazım var
***
Ben hep yenilmeye mahkum muyum
Ben hep ezilmeye mecbur muyum
İtirazım var bu yalan dolana benim şu dertlere ne borcum var ki
Tuttu yakamı bırakmıyor benim mutlulukla ne zorum var ki
Bana cehennemi aratmıyor bana cehennemi aratmıyor
***
İtirazım var bu zalim kadere
İtirazım var bu sonsuz kedere
Feleğin cilvesine hayatın sillesine
Dertlerin böylesine itirazım var
***
Yalan dolu gözlere
Durulmamış sözlere
Dost olmayan yüzlere
İtirazım var
***
Ben hep yenilmeye mahkum muyum?
Ben hep ezilmeye mecbur muyum?
İtirazım var bu yalan dolana
Benim şu dertlere ne borcum var ki
Tuttu yakamı bırakmıyor
Benim mutlulukla ne zorum var ki
Bana cehennemi aratmıyor
Bana cehennemi aratmıyor
-
-
Benzemez kimse sana
Tavrına hayran olayım
Benzemez kimse sana
Tavrına hayran olayım
***
Bakışından süzülen
İşvene kurban olayım
Bakışından süzülen
İşvene kurban olayım
***
Lütfuna ermek için
Söyle perişan olayım
Lütfuna ermek için
Söyle perişan olayım
***
Bakışından süzülen
İşvene kurban olayım
Bakışından süzülen
İşvene kurban olayım
-
Çıktım Belen Kahvesi'ne, baktım ovaya
Bay Mustafa çağırdı dama, oynamaya
Ormancı da gelir gelmez yıkar masayı
Yıkar masayı
Söz anlamaz ormancı çekmiş kafayı
Söz anlamaz ormancı çekmiş kafayı
***
Aman ormancı, canım ormancı
Köyümüze bıraktın yoktan bir acı
Aman ormancı, canım ormancı
Köyümüze bıraktın yoktan bir acı
***
Köyümüzün suları da hoştur içmeye
Hoştur içmeye
İçinde köprüsü var, gelip geçmeye
Sevdiğimi vurdular, hiç mi hiçine
Hiç mi hiçine
Yazık ettin ormancı, köyün iki gencine
Yazık ettin ormancı, köyün iki gencine
***
Ah, aman ormancı, canım ormancı
Köyümüze bıraktın yoktan bir acı
Aman ormancı, canım ormancı
Köyümüze bıraktın yoktan bir acı
-
bu ayrılık bana süpriz olmadı
bir gün gideceğin belleydi zaten
bu ayrılık bana süpriz olmadı
**
bir gün gideceğin belliydi zaten
ardımdan gözlerin yaşla dolmadı
beni sevmediğin belliydi zaten
beni sevmediğin belliydi zaten
hangi gün derdimin
dermanı oldun
hangi gün sevgimin
fermanı oldun
işte bak sonundaa
yabancı oldun
beni sevmediğin belliydi zaten
hangi gün derdimin
dermanı oldun
hangi gün sevgimin
fermanı oldun
işte bak sonunda
yabancı oldun
beni sevmediğin belliydi zaten
sahteydi sarılıp öpüşün bile
sahteydi yüzüme gülüşün bile
yeminler edipte söylesen bile
beni sevmediğin belliydi zaten
beni sevmediğin belliydi zaten
yeminler edipte söylesen bile
beni sevmediğin belliydi zaten
beni sevmediğin belliydi zaten
hangi gün derdimin
dermanı oldun
hangi gün sevgimin
fermanı oldun
işte bak sonundaa
yabancı oldun
beni sevmediğin belliydi zaten
hangi gün derdimin
dermanı oldun
hangi gün sevgimin
fermanı oldun
işte bak sonundaa
yabancı oldun
beni sevmediğin belliydi zaten
-
Şarkılar seni söyler
Dillerde nağme adın
Aşk gibi, sevda gibi
Huysuz ve tatlı kadın
En güzel günlerini
Demek bensiz yaşadın