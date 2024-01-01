Beyaz Giyme Beyaz giyme söz olur Siyah giyme toz olur Gel beraber kaçalım Muradımız tez olur *** Salına da salına da gel Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel *** Beyaz giyme tanırlar Seni yolcu sanırlar Zaten bende talih yok Seni benden alırlar *** Salına da salına da gel Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel *** Alçak ceviz dalları Sıva beyaz kolları Kız (Yar) nereden geleyim Hep sarmışlar yolları

Can Yarim Ağlamışsın gözyaşın sileyim Söyle derdin nedir ben bileyim Eğer yalnızsan sırdaşın olayım A yarim can yarim cananım ol Eğer yalnızsan sırdaşın olayım A yarim can yarim cananım ol Al beni beni al yarim canlansın anılar Sar beni beni sar yarim kopsun fırtınalar Gül beni beni gül yarim dinsin gözdeki yaş A yarim can yarim cananım ol Al beni beni al yarim canlansın anılar Sar beni beni sar yarim kopsun fırtınalar Gül beni beni gül yarim dinsin gözdeki yaş A yarim can yarim cananım ol Ellerim ellerini arıyor Gözlerim gözlerini soruyor Yar sensiz günler geçmek bilmiyor A yarim can yarim cananım ol Yar sensiz günler geçmek bilmiyor A yarim can yarim cananım ol Al beni beni al yarim canlansın anılar Sar beni beni sar yarim kopsun fırtınalar Gül beni beni gül yarim dinsin gözdeki yaş A yarim can yarim cananım ol Al beni beni al yarim canlansın anılar Sar beni beni sar yarim kopsun fırtınalar Gül beni beni gül yarim dinsin gözdeki yaş A yarim can yarim cananım ol Al beni beni al yarim canlansın anılar Sar beni beni sar yarim kopsun fırtınalar Gül beni beni gül yarim dinsin gözdeki yaş A yarim can yarim cananım ol

Yollar Yollar giderim sevdaya Bilmem birgün varılır mı? Şu koca yalan dünyaya Sitem etsem darılırmı? *** Dur durak bilmez aklım hep sende Gözlerim görmez çekmişim perde Bir haber gelmez nerdesin nerde Yine sensizim bu baharda *** Vurgun yemişim gönlüme Aldım sevdamı önüme Bekle gelirim yanına Yar usanıp yorulur mu?