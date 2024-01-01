Can Yarim Şarkı Sözleri
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Beyaz giyme söz olur
Siyah giyme toz olur
Gel beraber kaçalım
Muradımız tez olur
***
Salına da salına da gel
Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel
***
Beyaz giyme tanırlar
Seni yolcu sanırlar
Zaten bende talih yok
Seni benden alırlar
***
Salına da salına da gel
Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel
***
Alçak ceviz dalları
Sıva beyaz kolları
Kız (Yar) nereden geleyim
Hep sarmışlar yolları
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Ağlamışsın gözyaşın sileyim
Söyle derdin nedir ben bileyim
Eğer yalnızsan sırdaşın olayım
A yarim can yarim cananım ol
Eğer yalnızsan sırdaşın olayım
A yarim can yarim cananım ol
Al beni beni al yarim canlansın anılar
Sar beni beni sar yarim kopsun fırtınalar
Gül beni beni gül yarim dinsin gözdeki yaş
A yarim can yarim cananım ol
Al beni beni al yarim canlansın anılar
Sar beni beni sar yarim kopsun fırtınalar
Gül beni beni gül yarim dinsin gözdeki yaş
A yarim can yarim cananım ol
Ellerim ellerini arıyor
Gözlerim gözlerini soruyor
Yar sensiz günler geçmek bilmiyor
A yarim can yarim cananım ol
Yar sensiz günler geçmek bilmiyor
A yarim can yarim cananım ol
Al beni beni al yarim canlansın anılar
Sar beni beni sar yarim kopsun fırtınalar
Gül beni beni gül yarim dinsin gözdeki yaş
A yarim can yarim cananım ol
Al beni beni al yarim canlansın anılar
Sar beni beni sar yarim kopsun fırtınalar
Gül beni beni gül yarim dinsin gözdeki yaş
A yarim can yarim cananım ol
Al beni beni al yarim canlansın anılar
Sar beni beni sar yarim kopsun fırtınalar
Gül beni beni gül yarim dinsin gözdeki yaş
A yarim can yarim cananım ol
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Yollar giderim sevdaya
Bilmem birgün varılır mı?
Şu koca yalan dünyaya
Sitem etsem darılırmı?
***
Dur durak bilmez aklım hep sende
Gözlerim görmez çekmişim perde
Bir haber gelmez nerdesin nerde
Yine sensizim bu baharda
***
Vurgun yemişim gönlüme
Aldım sevdamı önüme
Bekle gelirim yanına
Yar usanıp yorulur mu?
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Yeni cami avlusunda ezan sesi var.
Ezan sesi değil de be annem, sevdiğimin yası var.
***
Tabutumda al kanlar, cümle alem bana bakar.
Genç ölümüm yürekler yakar, uyan sevdiceğim uyan!
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Eller bana ağlamaz be annem, kara yazma bağlamaz.
Bir sevdiğim bir de güzel annem, buna yürek dayanmaz
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